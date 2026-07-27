MacBook Neo 2 prinde contur. Laptopul accesibil de la Apple ar putea primi procesorul A19 Pro și funcții AI mai avansate
Apple pregătește deja următoarea generație a celui mai accesibil laptop din portofoliu. După succesul neașteptat al primului MacBook Neo, care a atras atenția prin prețul mai redus și integrarea excelentă în ecosistemul Apple, noi informații sugerează că MacBook Neo 2 ar putea aduce un upgrade important de performanță și inteligență artificială.
Chiar dacă lansarea comercială este așteptată abia în 2027, detaliile apărute până acum oferă o imagine destul de clară asupra direcției în care merge Apple. Compania pare să mizeze din nou pe un raport atractiv între preț, autonomie și performanță, încercând să atragă utilizatorii care nu au nevoie de un MacBook Air sau MacBook Pro, scrie 9to5Mac.com
Procesor inspirat de iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max
Cea mai importantă schimbare ar urma să fie trecerea la chipsetul Apple A19 Pro, același procesor care va echipa telefoanele iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.
Totuși, sursele indică faptul că versiunea destinată laptopului nu va fi identică cu cea de pe smartphone-uri. Apple ar urma să utilizeze o variantă cu cinci nuclee CPU în loc de șase, o decizie care ar putea reduce costurile și consumul energetic fără a afecta semnificativ performanța.
Primele estimări sugerează că A19 Pro oferă un spor de aproximativ 10-15% în sarcinile single-core și multi-core comparativ cu A18 Pro. În zona grafică, câștigul ar putea fi mult mai mare, unele informații indicând îmbunătățiri de până la 40% pentru GPU.
Inteligența artificială va avea un rol mai important
O altă zonă în care Apple pare să investească masiv este inteligența artificială. Noul cip ar urma să includă acceleratoare neurale mai performante, ceea ce ar permite rularea locală a unor funcții AI mai complexe.
Acest aspect devine tot mai important pe măsură ce Apple extinde platforma Apple Intelligence și încearcă să ofere funcții care nu depind permanent de conexiunea la internet.
Pentru utilizatori, asta s-ar putea traduce prin instrumente mai rapide pentru editarea fotografiilor, rezumarea documentelor, generarea de text sau organizarea informațiilor direct pe dispozitiv.
Mai multă memorie RAM pentru multitasking
MacBook Neo din prima generație a fost criticat de o parte a utilizatorilor pentru cei 8 GB de memorie unificată, considerați insuficienți pentru anumite scenarii de utilizare.
Din acest motiv, Apple ar pregăti o creștere la 12 GB RAM pentru MacBook Neo 2. Chiar dacă mulți sperau la 16 GB, nivel care a devenit standard pentru o mare parte din gama actuală de laptopuri Apple, trecerea la 12 GB ar reprezenta totuși un pas important înainte.
Memoria suplimentară ar permite rularea simultană a mai multor aplicații și ar susține mai bine noile funcții bazate pe inteligență artificială.
Primul MacBook Neo a depășit așteptările
Succesul primei generații explică de ce Apple continuă să investească în această serie. MacBook Neo a fost poziționat ca un ultraportabil accesibil, cu un preț situat în zona 3.000-4.000 de lei, oferind în același timp avantajele ecosistemului Apple.
Laptopul a atras atenția prin autonomia ridicată, construcția compactă și integrarea cu iPhone și iPad. Potrivit estimărilor din industrie, peste un milion de unități ar fi fost livrate în primele săptămâni de la lansare, ceea ce a pus presiune inclusiv pe lanțul de aprovizionare al companiei.
Modelul actual vine cu un ecran IPS de 13 inci, procesor A18 Pro, stocare de până la 512 GB și o autonomie declarată de până la 16 ore pentru redare video.
Când ar putea fi lansat MacBook Neo 2
În acest moment nu există o confirmare oficială din partea Apple. Informațiile apărute indică însă că MacBook Neo 2 ar putea debuta la jumătatea anului 2027.
În cazul în care zvonurile se vor confirma, noul model ar putea deveni unul dintre cele mai interesante laptopuri din segmentul entry-level. Un procesor mai puternic, mai multă memorie RAM și funcții AI extinse ar putea consolida poziția seriei Neo și ar transforma MacBook Neo 2 într-o opțiune atractivă pentru cei care vor să intre în ecosistemul Apple fără să cheltuie o sumă considerabilă.