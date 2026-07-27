MacBook Neo 2 prinde contur. Laptopul accesibil de la Apple ar putea primi procesorul A19 Pro și funcții AI mai avansate

Procesor inspirat de iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max

Cea mai importantă schimbare ar urma să fie trecerea la chipsetul Apple A19 Pro, același procesor care va echipa telefoanele iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.

Totuși, sursele indică faptul că versiunea destinată laptopului nu va fi identică cu cea de pe smartphone-uri. Apple ar urma să utilizeze o variantă cu cinci nuclee CPU în loc de șase, o decizie care ar putea reduce costurile și consumul energetic fără a afecta semnificativ performanța.

Primele estimări sugerează că A19 Pro oferă un spor de aproximativ 10-15% în sarcinile single-core și multi-core comparativ cu A18 Pro. În zona grafică, câștigul ar putea fi mult mai mare, unele informații indicând îmbunătățiri de până la 40% pentru GPU.

Inteligența artificială va avea un rol mai important

O altă zonă în care Apple pare să investească masiv este inteligența artificială. Noul cip ar urma să includă acceleratoare neurale mai performante, ceea ce ar permite rularea locală a unor funcții AI mai complexe.

Acest aspect devine tot mai important pe măsură ce Apple extinde platforma Apple Intelligence și încearcă să ofere funcții care nu depind permanent de conexiunea la internet.

Pentru utilizatori, asta s-ar putea traduce prin instrumente mai rapide pentru editarea fotografiilor, rezumarea documentelor, generarea de text sau organizarea informațiilor direct pe dispozitiv.

Mai multă memorie RAM pentru multitasking

MacBook Neo din prima generație a fost criticat de o parte a utilizatorilor pentru cei 8 GB de memorie unificată, considerați insuficienți pentru anumite scenarii de utilizare.