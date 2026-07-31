Locul de muncă oferă siguranță, dar nu și viitor. Ce îi sperie cel mai mult pe angajații români în 2026

Tot mai mulți angajați se simt blocați în carieră

Potrivit sondajului, peste 60% dintre respondenți spun că actualul loc de muncă le oferă în principal stabilitate, însă fără suficiente oportunități de evoluție, iar unii consideră chiar că stagnează profesional.

Doar aproximativ 13% afirmă că traversează o perioadă clară de dezvoltare și creștere, în timp ce aproape jumătate spun că se află într-o etapă fără schimbări importante. În același timp, peste 21% încearcă să învețe lucruri noi și să se adapteze pentru a ține pasul cu schimbările rapide din piața muncii.

Aceste cifre arată că, pentru foarte mulți angajați, prioritatea nu mai este promovarea rapidă, ci păstrarea relevanței profesionale într-un mediu economic tot mai imprevizibil.

Doar 14% spun că sunt cu adevărat în siguranță la locul de muncă

Deși majoritatea au un loc de muncă stabil, sentimentul de siguranță este mai redus decât ar putea părea. Doar 14% dintre respondenți spun că se simt complet în siguranță și au încredere în viitorul lor profesional, în timp ce aproximativ jumătate declară că sunt relativ liniștiți, dar urmăresc atent orice schimbare din companie sau din economie.

Cea mai mare sursă de îngrijorare este situația economică. Peste 40% dintre angajați cred că evoluția economiei ar putea afecta locurile de muncă, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% spun că lipsa oportunităților de dezvoltare profesională reprezintă o problemă importantă.

În paralel, aproape un sfert dintre respondenți afirmă că salariile au stagnat sau au crescut mult mai puțin decât în anii anteriori, peste 18% spun că volumul de muncă a crescut, iar aproximativ 12% observă măsuri de reducere a costurilor în companiile în care lucrează.

Inteligența artificială schimbă modul în care românii privesc cariera

Un alt rezultat important al sondajului este legat de impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Tot mai mulți angajați înțeleg că siguranța profesională nu mai depinde exclusiv de existența unui contract de muncă, ci și de capacitatea de a învăța continuu și de a dobândi competențe noi.