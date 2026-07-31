Locul de muncă oferă siguranță, dar nu și viitor. Ce îi sperie cel mai mult pe angajații români în 2026
Piața muncii din România trece printr-o schimbare vizibilă, iar tot mai mulți angajați spun că preferă stabilitatea unui loc de muncă în detrimentul oportunităților de avansare. Un sondaj realizat la nivel național arată că peste 60% dintre salariați consideră că actualul job le oferă, în primul rând, siguranță, însă foarte puține perspective de dezvoltare profesională, în timp ce doar unul din opt afirmă că se află într-o etapă reală de creștere în carieră.
Rezultatele cercetării reflectă o schimbare de mentalitate provocată de încetinirea economiei, de restructurările din unele companii și de transformările accelerate aduse de inteligența artificială. Pentru mulți români, obiectivul principal nu mai este promovarea, ci păstrarea locului de muncă și adaptarea la noile cerințe ale angajatorilor.
Tot mai mulți angajați se simt blocați în carieră
Potrivit sondajului, peste 60% dintre respondenți spun că actualul loc de muncă le oferă în principal stabilitate, însă fără suficiente oportunități de evoluție, iar unii consideră chiar că stagnează profesional.
Doar aproximativ 13% afirmă că traversează o perioadă clară de dezvoltare și creștere, în timp ce aproape jumătate spun că se află într-o etapă fără schimbări importante. În același timp, peste 21% încearcă să învețe lucruri noi și să se adapteze pentru a ține pasul cu schimbările rapide din piața muncii.
Aceste cifre arată că, pentru foarte mulți angajați, prioritatea nu mai este promovarea rapidă, ci păstrarea relevanței profesionale într-un mediu economic tot mai imprevizibil.
Doar 14% spun că sunt cu adevărat în siguranță la locul de muncă
Deși majoritatea au un loc de muncă stabil, sentimentul de siguranță este mai redus decât ar putea părea. Doar 14% dintre respondenți spun că se simt complet în siguranță și au încredere în viitorul lor profesional, în timp ce aproximativ jumătate declară că sunt relativ liniștiți, dar urmăresc atent orice schimbare din companie sau din economie.
Cea mai mare sursă de îngrijorare este situația economică. Peste 40% dintre angajați cred că evoluția economiei ar putea afecta locurile de muncă, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% spun că lipsa oportunităților de dezvoltare profesională reprezintă o problemă importantă.
În paralel, aproape un sfert dintre respondenți afirmă că salariile au stagnat sau au crescut mult mai puțin decât în anii anteriori, peste 18% spun că volumul de muncă a crescut, iar aproximativ 12% observă măsuri de reducere a costurilor în companiile în care lucrează.
Inteligența artificială schimbă modul în care românii privesc cariera
Un alt rezultat important al sondajului este legat de impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Tot mai mulți angajați înțeleg că siguranța profesională nu mai depinde exclusiv de existența unui contract de muncă, ci și de capacitatea de a învăța continuu și de a dobândi competențe noi.
Peste 19% consideră că adaptabilitatea și învățarea permanentă sunt cele mai importante abilități pentru viitor, aproape 14% spun că trebuie să învețe să utilizeze instrumentele bazate pe inteligență artificială, iar peste 12% pun accent pe dezvoltarea comunicării și colaborării.
În același timp, peste 32% au început deja să își dezvolte competențele necesare pentru a lucra alături de AI, aproape 28% folosesc deja astfel de instrumente în activitatea lor, iar aproximativ 27% recunosc că tehnologia le va schimba profesia, însă nu știu încă exact cum să se pregătească.
Ce înseamnă aceste rezultate pentru angajați
Concluzia sondajului este că piața muncii intră într-o nouă etapă, în care simpla existență a unui loc de muncă nu mai este suficientă pentru a oferi liniște pe termen lung. Stabilitatea financiară rămâne cel mai important criteriu pentru mulți români, însă devin tot mai importante și posibilitățile de învățare, adaptare și dezvoltare profesională.
Într-o economie în care tehnologia evoluează rapid, iar presiunile asupra companiilor sunt tot mai mari, angajații care investesc în competențe noi și în folosirea inteligenței artificiale au șanse mai mari să își păstreze relevanța și să profite de oportunitățile care vor apărea în următorii ani.