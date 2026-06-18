Liderii lumii vor AI american, dar se tem de butonul de oprire: noua criză care sperie Europa și India

De ce a explodat discuția la G7

Declanșatorul a fost decizia administrației Trump de a bloca accesul extern la unele dintre cele mai noi modele Anthropic, Mythos 5 și Fable 5, pe motive de securitate națională. Măsura a venit după ce au apărut îngrijorări legate de posibilitatea ca anumite protecții de siguranță să fie ocolite, chiar dacă specialiști în securitate cibernetică au atras atenția că riscuri similare există și la alte modele încă disponibile.

Problema nu este doar Anthropic. Episodul a arătat că o companie sau un guvern care își construiește activitatea pe infrastructură AI americană poate descoperi brusc că accesul la tehnologie nu mai este garantat. Iar motivele pot fi greu de aflat, greu de contestat și imposibil de anticipat.

Emmanuel Macron a avertizat, în esență, că dacă Statele Unite pot „opri întrerupătorul” de la o zi la alta, atunci clienții europeni ai acestor servicii sunt vulnerabili. Iar efectul nu ar lovi doar companiile din Europa, ci și firmele americane de AI, pentru că încrederea este una dintre condițiile esențiale ale adopției globale.

Narendra Modi a ridicat o preocupare asemănătoare, legată de nevoia democrațiilor de a avea acces stabil la modele AI avansate. Pentru state care folosesc AI în securitate cibernetică, infrastructură critică, administrație sau cercetare, dependența de un furnizor care poate fi blocat printr-o decizie politică devine un risc strategic.

Suveranitatea AI nu mai este doar un slogan

În ultimii ani, Europa a vorbit tot mai mult despre suveranitate digitală, dar discuția părea uneori abstractă. Acum, cazul Anthropic o face foarte concretă. Dacă tehnologia-cheie vine din Statele Unite, iar accesul la ea poate fi restricționat de Washington, atunci țările care o folosesc nu controlează cu adevărat fundația pe care își construiesc economia digitală.

Aidan Gomez, cofondatorul și CEO-ul Cohere, companie canadiană specializată în AI pentru enterprise, a sintetizat această teamă spunând că dependența de un număr mic de mari companii tech este periculoasă pentru reziliență. Ideea nu este doar despre competiție economică, ci despre cine controlează tehnologia care va influența securitatea economică și suveranitatea statelor în următoarele decenii.

De aici vine presiunea pentru alternative locale sau regionale. Europa vrea propriile modele, propriile centre de date, propriile reguli și propriile lanțuri de aprovizionare pentru AI. India, la rândul ei, are motive similare să nu depindă complet de furnizori americani, mai ales într-o lume în care AI-ul devine parte din apărare, infrastructură, educație și administrație.