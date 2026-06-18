Liderii lumii vor AI american, dar se tem de butonul de oprire: noua criză care sperie Europa și India
Inteligența artificială americană a devenit o resursă strategică globală, dar exact acest lucru începe să sperie guvernele care depind de ea. La summitul G7, mai mulți lideri internaționali au ridicat o problemă tot mai greu de ignorat: ce se întâmplă dacă Statele Unite pot tăia, peste noapte, accesul altor țări la cele mai avansate modele AI?
Îngrijorarea a fost exprimată direct de lideri precum Emmanuel Macron și Narendra Modi, într-un context în care companii, guverne și startupuri din întreaga lume construiesc produse, servicii și infrastructuri pe modele dezvoltate de firme americane precum OpenAI, Anthropic sau alte laboratoare de top. AI-ul american este dorit pentru performanță, dar dependența de el vine cu o vulnerabilitate uriașă: accesul poate fi condiționat politic, scrie TechCrunch.
De ce a explodat discuția la G7
Declanșatorul a fost decizia administrației Trump de a bloca accesul extern la unele dintre cele mai noi modele Anthropic, Mythos 5 și Fable 5, pe motive de securitate națională. Măsura a venit după ce au apărut îngrijorări legate de posibilitatea ca anumite protecții de siguranță să fie ocolite, chiar dacă specialiști în securitate cibernetică au atras atenția că riscuri similare există și la alte modele încă disponibile.
Problema nu este doar Anthropic. Episodul a arătat că o companie sau un guvern care își construiește activitatea pe infrastructură AI americană poate descoperi brusc că accesul la tehnologie nu mai este garantat. Iar motivele pot fi greu de aflat, greu de contestat și imposibil de anticipat.
Emmanuel Macron a avertizat, în esență, că dacă Statele Unite pot „opri întrerupătorul” de la o zi la alta, atunci clienții europeni ai acestor servicii sunt vulnerabili. Iar efectul nu ar lovi doar companiile din Europa, ci și firmele americane de AI, pentru că încrederea este una dintre condițiile esențiale ale adopției globale.
Narendra Modi a ridicat o preocupare asemănătoare, legată de nevoia democrațiilor de a avea acces stabil la modele AI avansate. Pentru state care folosesc AI în securitate cibernetică, infrastructură critică, administrație sau cercetare, dependența de un furnizor care poate fi blocat printr-o decizie politică devine un risc strategic.
Suveranitatea AI nu mai este doar un slogan
În ultimii ani, Europa a vorbit tot mai mult despre suveranitate digitală, dar discuția părea uneori abstractă. Acum, cazul Anthropic o face foarte concretă. Dacă tehnologia-cheie vine din Statele Unite, iar accesul la ea poate fi restricționat de Washington, atunci țările care o folosesc nu controlează cu adevărat fundația pe care își construiesc economia digitală.
Aidan Gomez, cofondatorul și CEO-ul Cohere, companie canadiană specializată în AI pentru enterprise, a sintetizat această teamă spunând că dependența de un număr mic de mari companii tech este periculoasă pentru reziliență. Ideea nu este doar despre competiție economică, ci despre cine controlează tehnologia care va influența securitatea economică și suveranitatea statelor în următoarele decenii.
De aici vine presiunea pentru alternative locale sau regionale. Europa vrea propriile modele, propriile centre de date, propriile reguli și propriile lanțuri de aprovizionare pentru AI. India, la rândul ei, are motive similare să nu depindă complet de furnizori americani, mai ales într-o lume în care AI-ul devine parte din apărare, infrastructură, educație și administrație.
Problema este că suveranitatea AI este scumpă și greu de obținut. Modelele americane sunt în continuare printre cele mai avansate, iar companiile care vor să rămână competitive nu își permit mereu să aștepte alternative locale mai slabe sau mai lente. Așa apare dilema: toată lumea vrea acces la AI american, dar nimeni nu vrea să fie complet la mâna Americii.
Soluția discutată: un club al partenerilor de încredere
La G7 s-a discutat și despre ideea unui sistem de „parteneri de încredere”, prin care anumite țări și companii non-americane ar putea primi acces stabil la modele AI avansate, în afara unor restricții bruște. Scopul ar fi păstrarea unei rețele de acces între state democratice și companii considerate sigure, mai ales pentru dezvoltarea unor apărări împotriva rivalilor precum China.
Pe hârtie, schema ar putea calma temerile aliaților. În practică, rămân multe întrebări. Cine decide cine este partener de încredere? Cât de rapid se acordă accesul? Ce se întâmplă cu startupurile mici din Paris, Berlin, București sau Bangalore, care nu au relații directe cu guvernele, dar depind de aceleași modele AI pentru produse comerciale?
Aceasta este marea tensiune a momentului. Statele Unite vor să rămână liderul mondial în AI și să controleze tehnologiile considerate sensibile. Aliații vor acces la acele tehnologii, dar nu vor să accepte o dependență totală. Iar companiile americane de AI riscă să piardă încrederea internațională dacă lumea ajunge să creadă că serviciile lor pot dispărea peste noapte.
Criza Anthropic este, astfel, mai mult decât o dispută punctuală despre două modele AI. Este un avertisment despre viitorul economiei digitale. Într-o lume în care AI-ul devine infrastructură de bază, accesul la modele nu mai este doar o decizie comercială. Este putere politică, avantaj economic și instrument de securitate națională.