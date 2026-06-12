Judecătoare furioasă anulează un proces după ce descoperă că avocații ambelor părți au folosit AI. Cazul care arată cât de periculoase pot fi „halucinațiile” în justiție

Cum a ajuns AI-ul să blocheze un proces

Problema a apărut când instanța a observat că documentele depuse de ambele tabere conțineau citări juridice suspecte. În limbaj simplu, avocații au invocat cazuri și surse legale care nu existau sau care nu susțineau afirmațiile făcute. Acest tip de eroare este numit frecvent „halucinație” AI: un sistem generează un răspuns care sună credibil, dar care este fals.

În cadrul unei audieri, o avocată care îl reprezenta pe reclamant a admis că a folosit un instrument AI pentru cercetare juridică. De cealaltă parte, o avocată care reprezenta orașul a recunoscut că a folosit inteligența artificială generativă pentru a redacta un răspuns. Problema majoră nu a fost doar folosirea AI-ului, ci faptul că informațiile generate nu au fost verificate înainte de a fi trimise instanței.

Judecătoarea a considerat situația cu atât mai gravă cu cât ambele părți au procedat în mod similar. În mod normal, o instanță se poate confrunta cu o eroare venită din partea unei tabere. Aici, însă, întregul proces a fost contaminat de documente nesigure, în care autoritatea juridică invocată nu putea fi acceptată ca reală.

În ordinul de sancționare, judecătoarea a subliniat că instanța este din nou obligată să se ocupe de „halucinații AI” în documentele judiciare. Formularea arată frustrarea crescândă a judecătorilor americani față de avocații care folosesc tehnologia fără verificare și apoi transferă problema asupra instanței.

Amenzi, interdicții și o lecție dură pentru avocați

Sancțiunile au fost dure. Toți cei patru avocați implicați au fost înlăturați din caz, ceea ce înseamnă că părțile trebuie să își găsească alți reprezentanți. Două dintre avocate, considerate mai direct responsabile pentru documentele problematice, au primit interdicția de a apărea în fața instanței din Districtul de Nord al statului Mississippi timp de doi ani.

Amenzile au variat între 1.000 și 3.500 de dolari, în funcție de nivelul de responsabilitate stabilit de instanță. Avocații locali, care nu ar fi generat direct textele respective, dar au aprobat documentele fără verificare, au fost și ei sancționați. Mesajul este clar: în drept, semnătura pe un document contează. Chiar dacă textul a fost produs de un AI sau de altcineva, avocatul care îl depune rămâne responsabil.

Un detaliu remarcat de instanță a fost încercarea uneia dintre avocate de a explica faptul că nu știa că AI-ul poate inventa cazuri. Judecătoarea nu a acceptat această justificare. În 2026, după numeroase exemple publice de documente juridice contaminate de citări false generate de AI, necunoașterea riscului nu mai este o apărare convingătoare.