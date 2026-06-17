Jucătorii internaționali ai naționalelor Spaniei, Germaniei, Argentinei, Japoniei și Mexicului poartă pantofii personalizați adidas Originals Hyperboost Euphoria în timpul meciurilor de deschidere FIFA World Cup 2026

Jucătorii se alătură unui grup tot mai mare de sportivi care au purtat modelul încă de la lansare, printre ei numărându-se Anthony Edwards de la Minnesota Timberwolves, Rayan Cherki de la Manchester City și Tobjizzle din Sidemen.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă adidas Originals — unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume și un lider global de încălțăminte și îmbrăcăminte sport — adidas Originals este un brand de lifestyle fondat în 2001.

Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să evolueze moștenirea brandului prin angajamentul său față de inovația de produs și capacitatea de a filtra creativitatea și curajul din terenurile de sport și arenele sportive prin lentila culturii urbane contemporane.

Marcat de logo-ul emblematic Trefoil, folosit pentru prima dată în 1972 și susținut de cei care continuă sămodeleze cultura creativă, adidas Originals rămâne un brand pionier al stilului sportiv urban.

*Articol sponsorizat de adidas