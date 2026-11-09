Jojă electronică fără rezultat după schimbul de ulei: ce condiții trebuie îndeplinite ca măsurarea să fie validă

De ce condițiile de măsurare diferă de la o mașină la alta

Nivelul pe care îl înregistrează senzorul depinde de locul în care se află uleiul în momentul citirii. În timpul funcționării, o parte circulă prin motor și filtru. După oprire, uleiul revine treptat în baie. Dacă mașina stă în pantă, lichidul se poate aduna mai mult într-o parte. De aceea, calculatorul poate respinge citirea chiar dacă senzorul funcționează, iar cantitatea turnată la revizie este corectă.

Producătorii aleg proceduri diferite. Volvo explică, pentru anumite versiuni XC90, că indicația corectă presupune aproximativ 30 de kilometri parcurși și cinci minute de staționare pe teren plan, cu motorul oprit. În manualul unor versiuni Mercedes-Benz V-Class, rezultatul poate deveni disponibil abia după un anumit timp de rulare, în funcție de profilul deplasării, cu vehiculul pornit. Exemplul unui model nu este o instrucțiune pentru celălalt. Chiar și în aceeași gamă, verifică manualul pentru motorizarea și anul tău.

Unele sisteme păstrează ultima valoare validă până când pot calcula una nouă. Prin urmare, un nivel afișat imediat după completare poate descrie situația anterioară, iar un ecran fără rezultat nu arată câți litri lipsesc. Adăugarea de ulei doar ca să dispară mesajul poate duce la un nivel prea mare, cu o problemă nouă de rezolvat după ce sistemul reușește să măsoare.

Ce verifici când afișajul rămâne gol și după procedura corectă

Dacă nu ai avertizări de ungere sau semne de scurgere, verifică mai întâi în manual condițiile și meniul corect, apoi repetă citirea. Dacă ai preluat mașina de la service, cere confirmarea cantității introduse și a specificației folosite, raportate la motor și la înlocuirea filtrului. Un deviz pe care scrie generic „schimb ulei” nu clarifică dacă volumul corespunde configurației tale. Înaintea unui drum pentru validarea măsurătorii, lămurește orice suspiciune privind umplerea sau etanșarea.

Dacă rezultatul rămâne indisponibil, diagnoza poate arăta dacă modulul primește un semnal de la senzor și dacă există erori de alimentare, de comunicație sau de circuit. În apropierea băii de ulei merită verificată și mufa, mai ales dacă zona a fost demontată ori dacă mesajul a apărut pentru prima oară după intervenție. Un senzor scump nu ar trebui comandat doar pentru că afișajul a rămas gol la prima pornire după revizie.

Dacă apare martorul roșu de presiune a uleiului în mers, oprește în siguranță și stinge motorul. Nu continua drumul doar ca să obții o măsurătoare de nivel. Dacă mesajul indică în schimb o cantitate de completat, urmează indicația și procedura constructorului. Diferența dintre cele două este esențială: una privește uleiul disponibil, cealaltă poate semnala că motorul nu este uns corespunzător în acel moment.