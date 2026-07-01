Jocul horror al lui Hideo Kojima pentru Xbox, OD, ar fi ferit de valul de tăieri: alte proiecte ar putea fi însă în pericol

OD rămâne unul dintre cele mai misterioase jocuri ale lui Hideo Kojima

Despre „OD” se cunosc foarte puține detalii, deși proiectul a fost prezentat încă din 2022 în cadrul unui eveniment Xbox. Primele imagini au fost extrem de criptice, fără să dezvăluie prea multe despre gameplay, poveste sau mecanicile principale, scrie Gamespot.

Jocul îi are în distribuție pe Sophia Lillis, Hunter Schafer și regretatul Udo Kier, iar implicarea lui Jordan Peele, cunoscut pentru filme precum „Get Out” și „Nope”, a alimentat și mai mult misterul din jurul producției.

Hideo Kojima a explicat într-un interviu recent că ideea din spatele „OD” a fost atât de diferită încât multe persoane nu au înțeles inițial conceptul. Fostul șef Xbox, Phil Spencer, ar fi fost însă unul dintre cei care au văzut potențialul proiectului, ceea ce a dus la colaborarea dintre Kojima Productions și Microsoft.

Momentan nu există o dată oficială de lansare pentru joc. Lipsa informațiilor concrete a făcut ca „OD” să rămână unul dintre cele mai misterioase titluri din industria jocurilor video, însă continuarea dezvoltării este o veste importantă pentru fanii lui Kojima.

Xbox trece printr-o perioadă complicată, iar mai multe jocuri ar putea fi afectate

Veștile despre „OD” apar într-un moment tensionat pentru divizia de gaming a Microsoft. Compania ar pregăti o schimbare de strategie sub conducerea noului CEO al Xbox, Asha Sharma, iar mai multe proiecte și studiouri ar fi analizate pentru reduceri sau reorganizări.

Microsoft susține că nu intenționează să reducă investițiile totale în jocuri, ci să schimbe direcția finanțărilor și tipurile de proiecte susținute. Totuși, rapoarte recente indică faptul că mai multe echipe ar putea fi afectate de concedieri sau chiar de închiderea unor studiouri.

Printre proiectele despre care s-a spus că ar avea un viitor incert se află și „Marvel’s Blade”, joc dezvoltat de Arkane Studios. Titlul a fost anunțat în 2023, însă până acum nu a fost prezentată o demonstrație de gameplay. Șeful Bethesda, Todd Howard, declara anterior că văzuse jocul și că echipa Arkane face o treabă foarte bună.