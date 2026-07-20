Jocul Game of Thrones pe care îl așteaptă fanii întârzie până în 2027. Vei conduce marile Case din Westeros
Fanii Game of Thrones mai au de așteptat până când vor putea cuceri Tronul de Fier pe PC. Game of Thrones: War for Westeros, unul dintre cele mai ambițioase jocuri inspirate de serialul HBO, nu va mai fi lansat în 2026. Studioul PlaySide a mutat debutul pentru începutul anului 2027, potrivit Polygon.
Jocul a fost anunțat în vara anului 2025. Dezvăluirea a avut loc în timpul Summer Game Fest. Proiectul a atras atenția prin formatul său. Nu este un RPG și nici un joc pentru telefoane. Este o strategie în timp real construită special pentru PC.
De la anunț, informațiile au apărut rar. Mulți jucători au început chiar să uite de existența proiectului. PlaySide a revenit acum cu noi secvențe de gameplay. Totodată, studioul a confirmat întârzierea.
De ce a fost amânat Game of Thrones: War for Westeros
PlaySide susține că are nevoie de mai mult timp pentru dezvoltare. Echipa vrea să ofere un joc care să respecte așteptările fanilor Game of Thrones. În același timp, experiența trebuie să fie suficient de complexă pentru publicul pasionat de strategie.
Dezvoltatorii lucrează la modul în care unitățile răspund comenzilor. Sunt analizate deplasarea trupelor, ciocnirile și impactul fizic al luptelor. Jucătorul nu va controla fiecare soldat separat. Acesta va conduce escadroane întregi.
Hărțile vor fi mari. Terenul va influența deciziile tactice. Va trebui să alegi unde ataci, unde te aperi și când îți retragi trupele. Controlul unor zone importante poate schimba cursul bătăliei.
Structura amintește de jocurile din seria Total War. War for Westeros va pune însă accentul pe eroi și pe identitatea fiecărei Case. PlaySide spune că amânarea este necesară pentru atingerea nivelului de calitate dorit.
Stark, Lannister și Targaryen se luptă pentru Tronul de Fier
Jucătorii vor putea conduce Casa Stark, Casa Lannister sau Casa Targaryen. O altă facțiune disponibilă va fi armata morților condusă de Regele Nopții. Fiecare tabără va avea unități, strategii și eroi diferiți.
Personajele cunoscute din serial vor putea schimba cursul unei confruntări. Jon Snow apare în fruntea trupelor sale. Eroii vor putea crește în nivel. Aceștia vor debloca abilități și vor oferi bonusuri soldaților aflați în apropiere.
Alianțele nu vor fi întotdeauna permanente. Jucătorii vor putea colabora, dar și trăda. Acest mecanism este potrivit pentru lumea creată de George R.R. Martin. În Westeros, promisiunile rezistă doar cât timp sunt utile.
Jocul va avea o campanie pentru un singur jucător. Va exista și multiplayer online. Partidele de tip free-for-all vor permite mai multor Case să lupte pentru dominație. Câștigătorul nu va fi stabilit doar prin forță militară. Diplomația și momentul ales pentru atac vor conta la fel de mult.
Universul Game of Thrones continuă astfel să se extindă dincolo de serialele HBO. Franciza are o istorie bogată, numeroase familii și conflicte care se potrivesc foarte bine unui joc de strategie.
Franciza nu a avut încă un joc cu adevărat memorabil
Game of Thrones a devenit unul dintre cele mai populare seriale ale ultimelor decenii. Succesul nu a fost însă repetat în industria jocurilor video. Au existat mai multe proiecte, dar puține au reușit să impresioneze un public larg.
Jocul episodic realizat de Telltale a avut câteva idei bune. Reigns: Game of Thrones a folosit inteligent conflictele politice. Alte titluri au fost dezvoltate în special pentru telefoane și au mizat pe tranzacții repetate.
War for Westeros are șansa să fie diferit. Un RTS poate folosi întreaga hartă a continentului. Poate include armate uriașe, dragoni, cavaleri și creaturi din nord. Poate pune în centrul experienței lupta dintre marile familii.
PlaySide are însă o responsabilitate mare. Fanii cunosc bine personajele și istoria Westerosului. Ei vor observa rapid orice decizie care nu respectă universul. Același lucru este valabil pentru poveștile despre familia Targaryen și personaje precum Egg din A Knight of the Seven Kingdoms.
Game of Thrones: War for Westeros va fi disponibil pe Windows PC. O dată exactă nu a fost anunțată. Lansarea este programată pentru începutul anului 2027. Noi demonstrații de gameplay sunt așteptate până la finalul acestui an.