Jocul Game of Thrones pe care îl așteaptă fanii întârzie până în 2027. Vei conduce marile Case din Westeros

De la anunț, informațiile au apărut rar. Mulți jucători au început chiar să uite de existența proiectului. PlaySide a revenit acum cu noi secvențe de gameplay. Totodată, studioul a confirmat întârzierea.

De ce a fost amânat Game of Thrones: War for Westeros

PlaySide susține că are nevoie de mai mult timp pentru dezvoltare. Echipa vrea să ofere un joc care să respecte așteptările fanilor Game of Thrones. În același timp, experiența trebuie să fie suficient de complexă pentru publicul pasionat de strategie.

Dezvoltatorii lucrează la modul în care unitățile răspund comenzilor. Sunt analizate deplasarea trupelor, ciocnirile și impactul fizic al luptelor. Jucătorul nu va controla fiecare soldat separat. Acesta va conduce escadroane întregi.

Hărțile vor fi mari. Terenul va influența deciziile tactice. Va trebui să alegi unde ataci, unde te aperi și când îți retragi trupele. Controlul unor zone importante poate schimba cursul bătăliei.

Structura amintește de jocurile din seria Total War. War for Westeros va pune însă accentul pe eroi și pe identitatea fiecărei Case. PlaySide spune că amânarea este necesară pentru atingerea nivelului de calitate dorit.

Stark, Lannister și Targaryen se luptă pentru Tronul de Fier

Jucătorii vor putea conduce Casa Stark, Casa Lannister sau Casa Targaryen. O altă facțiune disponibilă va fi armata morților condusă de Regele Nopții. Fiecare tabără va avea unități, strategii și eroi diferiți.

Personajele cunoscute din serial vor putea schimba cursul unei confruntări. Jon Snow apare în fruntea trupelor sale. Eroii vor putea crește în nivel. Aceștia vor debloca abilități și vor oferi bonusuri soldaților aflați în apropiere.