Jocul Big Walk, în mijlocul unei controverse legate de AI. De ce ar putea pierde șansa la premiile Game of the Year

De ce a ajuns Big Walk în centrul dezbaterii despre AI

Declarația juraților a fost publicată luni și a atras rapid atenția asupra modului în care studiourile folosesc instrumentele de AI generativ. Sam Barlow a explicat pe Bluesky că discuțiile din cadrul juriului IGF sunt de obicei intense, însă anul acesta dezbaterea a fost mai aprinsă decât în trecut.

Unul dintre motive a devenit clar după ce House House a confirmat, în declarația voluntară transmisă festivalului, că a utilizat astfel de instrumente în dezvoltarea Big Walk. Studioul a precizat că folosirea AI a fost limitată și că instrumentele au servit la rezolvarea unor probleme tehnice și a unor erori apărute în procesul de dezvoltare.

Barlow a revenit ulterior cu o precizare: discuția din juriu nu a fost declanșată exclusiv de Big Walk, ci de numărul tot mai mare de jocuri care folosesc AI generativ. Producția House House a reprezentat însă un caz dificil de evaluat, tocmai pentru că utilizarea tehnologiei a fost foarte redusă.

Ce instrumente AI au folosit dezvoltatorii și cât cod a fost afectat

House House a declarat că mult mai puțin de 0,1% din codul jocului Big Walk are legătură cu instrumentele de AI generativ. Studioul a folosit modele lingvistice de mari dimensiuni pentru a genera o versiune inițială a unor soluții tehnice, pe care membrii echipei au modificat-o ulterior și au transformat-o în cod pentru joc.

Un exemplu oferit de dezvoltatori este o problemă legată de iluminare, pentru care un model AI a contribuit la găsirea unei soluții în etapa finală a producției. Potrivit studioului, intervenția s-a concretizat în aproximativ zece linii de cod.

Chiar dacă proporția este foarte mică, pentru cei 19 membri ai juriului IGF limita este clară: orice utilizare a AI generativ, inclusiv în programare, reprezintă un motiv pentru a nu acorda votul unui joc. Poziția este mai strictă decât abordările întâlnite frecvent în industria gamingului, unde criticile la adresa AI vizează în special ilustrațiile, textele, muzica sau vocile generate artificial, în timp ce programarea este uneori tratată separat.

Jurații au invocat efectele negative atribuite tehnologiei asupra economiei, pieței muncii, mediului și circuitului global al informațiilor. Ei susțin că folosirea AI nu este inevitabilă în dezvoltarea jocurilor și că studiourile independente au posibilitatea de a lua poziție, spre deosebire de angajații unor companii mari, care pot avea mai puțină libertate în această privință.