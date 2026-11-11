Jocul Big Walk, în mijlocul unei controverse legate de AI. De ce ar putea pierde șansa la premiile Game of the Year
Jocul independent Big Walk, una dintre producțiile apreciate ale anului 2026, a ajuns în centrul unei controverse chiar înainte de sezonul marilor premii din industria gamingului. Dezvoltatorul House House a recunoscut că a folosit instrumente de AI generativ în timpul realizării jocului, inclusiv pentru o mică parte din cod. Dezvăluirea a provocat reacții în comunitatea dezvoltatorilor și ar putea influența șansele titlului la unele dintre cele mai importante distincții ale anului.
Discuția a pornit după ce 19 membri ai juriului Independent Games Festival (IGF), printre care regizorul jocului Immortality, Sam Barlow, și Austin Walker, prezentatorul podcastului Friends at the Table, au publicat o declarație prin care au anunțat că nu vor vota pentru niciun joc care a folosit AI generativ în orice etapă a dezvoltării, inclusiv pentru programare, scrie Polygon.
De ce a ajuns Big Walk în centrul dezbaterii despre AI
Declarația juraților a fost publicată luni și a atras rapid atenția asupra modului în care studiourile folosesc instrumentele de AI generativ. Sam Barlow a explicat pe Bluesky că discuțiile din cadrul juriului IGF sunt de obicei intense, însă anul acesta dezbaterea a fost mai aprinsă decât în trecut.
Unul dintre motive a devenit clar după ce House House a confirmat, în declarația voluntară transmisă festivalului, că a utilizat astfel de instrumente în dezvoltarea Big Walk. Studioul a precizat că folosirea AI a fost limitată și că instrumentele au servit la rezolvarea unor probleme tehnice și a unor erori apărute în procesul de dezvoltare.
Barlow a revenit ulterior cu o precizare: discuția din juriu nu a fost declanșată exclusiv de Big Walk, ci de numărul tot mai mare de jocuri care folosesc AI generativ. Producția House House a reprezentat însă un caz dificil de evaluat, tocmai pentru că utilizarea tehnologiei a fost foarte redusă.
Ce instrumente AI au folosit dezvoltatorii și cât cod a fost afectat
House House a declarat că mult mai puțin de 0,1% din codul jocului Big Walk are legătură cu instrumentele de AI generativ. Studioul a folosit modele lingvistice de mari dimensiuni pentru a genera o versiune inițială a unor soluții tehnice, pe care membrii echipei au modificat-o ulterior și au transformat-o în cod pentru joc.
Un exemplu oferit de dezvoltatori este o problemă legată de iluminare, pentru care un model AI a contribuit la găsirea unei soluții în etapa finală a producției. Potrivit studioului, intervenția s-a concretizat în aproximativ zece linii de cod.
Chiar dacă proporția este foarte mică, pentru cei 19 membri ai juriului IGF limita este clară: orice utilizare a AI generativ, inclusiv în programare, reprezintă un motiv pentru a nu acorda votul unui joc. Poziția este mai strictă decât abordările întâlnite frecvent în industria gamingului, unde criticile la adresa AI vizează în special ilustrațiile, textele, muzica sau vocile generate artificial, în timp ce programarea este uneori tratată separat.
Jurații au invocat efectele negative atribuite tehnologiei asupra economiei, pieței muncii, mediului și circuitului global al informațiilor. Ei susțin că folosirea AI nu este inevitabilă în dezvoltarea jocurilor și că studiourile independente au posibilitatea de a lua poziție, spre deosebire de angajații unor companii mari, care pot avea mai puțină libertate în această privință.
Cum ar putea influența controversa premiile Game of the Year
Reacțiile din comunitatea gamingului sunt împărțite. O parte dintre jucători și dezvoltatori consideră că problema nu este doar folosirea AI, ci și faptul că House House nu a comunicat acest lucru la lansarea jocului. În opinia lor, lipsa unei dezvăluiri inițiale ridică întrebări despre transparența studioului și despre eventuale utilizări care nu au fost făcute publice.
Alții consideră că reacția este disproporționată în raport cu amploarea utilizării. Dacă aproximativ zece linii de cod generate cu ajutorul unui model AI sunt suficiente pentru excluderea unui joc din competiții, susțin aceștia, atunci ar putea apărea probleme și în cazul altor producții care folosesc instrumente similare pentru sarcini tehnice. House House a fost apreciat și pentru disponibilitatea de a explica situația și de a-și reevalua practicile.
Controversa ar putea influența inclusiv parcursul jocului la The Game Awards, ceremonia programată în decembrie. Înainte de apariția discuției, Big Walk era considerat un candidat foarte probabil la o nominalizare pentru Game of the Year, potrivit analizei publicate de Polygon. Totuși, un joc independent are de obicei nevoie de un sprijin consistent din partea juriului pentru a ajunge în cursa principală, iar reacțiile negative la utilizarea AI ar putea schimba opțiunile unor votanți.
Un precedent relevant este Clair Obscur: Expedition 33, care a câștigat premiul Game of the Year la The Game Awards 2025, dar a rămas ulterior fără distincția similară acordată de Indie Game Awards, după apariția unor informații despre folosirea AI. Cele două ceremonii sunt diferite, însă cazul arată că astfel de controverse pot avea consecințe asupra recunoașterii unui joc.
House House a recunoscut că Big Walk a fost dezvoltat fără o politică internă clară privind utilizarea AI și a descris această lipsă drept o greșeală. Studioul a anunțat că va introduce reguli mai cuprinzătoare pentru proiectele viitoare. Discuția depășește însă cazul unei singure producții: industria gamingului încă nu are un consens privind limitele folosirii AI generativ, iar diferențele de abordare dintre studiouri, dezvoltatori și public devin tot mai vizibile.