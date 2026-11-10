Îți răsfeți animalul de companie și primești beneficii în plus. Puncte Lidl duble la fiecare achiziție Max & Mila’s World

Iar beneficiile continuă și după cumpărături. Punctele Lidl pot fi transformate ulterior în produsele preferate disponibile în aplicație, prin activarea cupoanelor dedicate și scanarea Lidl Plus la casa de marcat.

Max & Mila’s World înseamnă produse dezvoltate împreună cu medici veterinari, create pentru a răspunde diferitelor etape de viață ale câinilor și pisicilor. Rețetele sunt 100% naturale, fără zahăr adăugat sau aditivi artificiali și sunt dezvoltate în conformitate cu ghidurile European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), principala organizație europeană de referință în domeniul nutriției animalelor de companie. Totul pentru ca cei mai buni prieteni ai noștri să primească o alimentație echilibrată, adaptată nevoilor lor.

Printre produsele Max & Mila’s World disponibile în toate magazinele Lidl din țară se numără:

Pentru câini

Hrană uscată cu pui și inulină, 3 kg – 27,49 lei;

Hrană uscată cu carne proaspătă, 3 kg – 43,99 lei;

Hrană umedă în sos, 1.24 kg – 7,99 lei;

File deshidratate, 250 g – 16,49 lei;

Sticks-salam snack, 16 x 11 g – 9,49 lei.

Pentru pisici

Hrană umedă pate, 100 g – 1,29 lei;

Hrană umedă, 4 x 85 g, diverse sortimente – 4,49 lei;

Hrană umedă în sos, 415 g – 3,79 lei;

Hrană uscată cu carne proaspătă, 800 g – 14,99 lei;

Recompense pentru pisici, 100 g – 12,99 lei;

Supă cu pui și legume, 85 g – 2,79 lei;

Supă cu vită și legume, 85 g – 2,79 lei.

Fiecare stăpân știe că este greu să pleci din magazin fără ceva bun pentru companionul de acasă. Până pe 15 noiembrie, produsele Max & Mila’s World vin cu un beneficiu în plus: în timp ce alegi ceva pe placul câinelui sau pisicii tale, aduni și puncte care te pot ajuta să obții ulterior produsele preferate disponibile în aplicația Lidl Plus.

Descoperă mai multe detaii despre campania Max & Mila’s World aici.