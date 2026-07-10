Inteligența artificială schimbă dezvoltarea Linux, dar nu poate rezolva cea mai mare problemă din programare

Din programator a devenit coordonatorul dezvoltării Linux

Deși numele lui este sinonim cu Linux, Linus Torvalds spune că, în prezent, rareori mai modifică direct codul sursă al sistemului de operare.

Potrivit acestuia, activitatea zilnică este concentrată aproape exclusiv pe evaluarea modificărilor propuse de dezvoltatori, înțelegerea impactului acestora și luarea deciziilor privind integrarea lor în nucleul Linux.

Torvalds afirmă că, atunci când trimite propriile sugestii de cod, acestea reprezintă doar propuneri. Responsabilitatea implementării și testării revine în continuare dezvoltatorilor care administrează fiecare componentă a kernelului.

În timpul fiecărui ciclu de dezvoltare, acesta analizează aproximativ 200 de solicitări de integrare, insistând ca schimbările importante să nu fie introduse în ultimul moment, deoarece riscul apariției unor erori este mai mare decât beneficiul unei lansări grăbite.

În opinia sa, cele mai dificile provocări nu mai sunt cele tehnice, ci colaborarea dintre oameni. Codul poate fi reparat relativ ușor, însă conflictele dintre dezvoltatori sunt mult mai complicat de gestionat.

Inteligența artificială ajută, dar produce încă multe probleme

Subiectul care a atras cele mai multe întrebări a fost inteligența artificială. Torvalds recunoaște că instrumentele bazate pe modele lingvistice sunt din ce în ce mai prezente în comunitatea Linux, însă spune că experiența ultimilor ani a fost una mixtă.

În prima etapă, AI a generat un număr foarte mare de rapoarte de erori și patch-uri de slabă calitate. Multe dintre acestea păreau corecte la prima vedere, dar necesitau timp considerabil pentru a demonstra că problemele semnalate nu existau în realitate.