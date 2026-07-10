Inteligența artificială schimbă dezvoltarea Linux, dar nu poate rezolva cea mai mare problemă din programare
Creatorul Linux, Linus Torvalds, susține că imaginea programatorului care petrece ore întregi scriind cod nu îl mai reprezintă de mult. După peste trei decenii în fruntea dezvoltării celui mai cunoscut nucleu open-source din lume, acesta spune că principala sa responsabilitate este coordonarea oamenilor, nu dezvoltarea efectivă a software-ului.
În cadrul conferinței Open Source Summit India 2026, desfășurată la Mumbai, Torvalds a vorbit despre evoluția Linux, despre rolul tot mai mare al inteligenței artificiale în dezvoltarea software și despre motivele pentru care proiectul renunță treptat la suportul pentru tehnologii considerate depășite, scrie ZDNet.
Din programator a devenit coordonatorul dezvoltării Linux
Deși numele lui este sinonim cu Linux, Linus Torvalds spune că, în prezent, rareori mai modifică direct codul sursă al sistemului de operare.
Potrivit acestuia, activitatea zilnică este concentrată aproape exclusiv pe evaluarea modificărilor propuse de dezvoltatori, înțelegerea impactului acestora și luarea deciziilor privind integrarea lor în nucleul Linux.
Torvalds afirmă că, atunci când trimite propriile sugestii de cod, acestea reprezintă doar propuneri. Responsabilitatea implementării și testării revine în continuare dezvoltatorilor care administrează fiecare componentă a kernelului.
În timpul fiecărui ciclu de dezvoltare, acesta analizează aproximativ 200 de solicitări de integrare, insistând ca schimbările importante să nu fie introduse în ultimul moment, deoarece riscul apariției unor erori este mai mare decât beneficiul unei lansări grăbite.
În opinia sa, cele mai dificile provocări nu mai sunt cele tehnice, ci colaborarea dintre oameni. Codul poate fi reparat relativ ușor, însă conflictele dintre dezvoltatori sunt mult mai complicat de gestionat.
Inteligența artificială ajută, dar produce încă multe probleme
Subiectul care a atras cele mai multe întrebări a fost inteligența artificială. Torvalds recunoaște că instrumentele bazate pe modele lingvistice sunt din ce în ce mai prezente în comunitatea Linux, însă spune că experiența ultimilor ani a fost una mixtă.
În prima etapă, AI a generat un număr foarte mare de rapoarte de erori și patch-uri de slabă calitate. Multe dintre acestea păreau corecte la prima vedere, dar necesitau timp considerabil pentru a demonstra că problemele semnalate nu existau în realitate.
Situația începe însă să se schimbe. Creatorul Linux spune că modelele actuale reușesc să identifice vulnerabilități reale, inclusiv unele foarte vechi, care au rămas nedescoperite ani întregi. Chiar și atunci când aceste descoperiri sunt incomode pentru echipa de dezvoltare, ele sunt binevenite, deoarece contribuie la creșterea securității sistemului.
Cu toate acestea, Torvalds consideră că inteligența artificială nu poate înlocui experiența unui dezvoltator. Un raport generat automat nu este suficient dacă nu este verificat de o persoană care înțelege contextul și poate propune o soluție corectă.
Doar două instrumente îi sunt suficiente și nu crede că Rust va înlocui limbajul C
Întrebat ce aplicații folosește zilnic, răspunsul lui Linus Torvalds a surprins publicul. Deși coordonează unul dintre cele mai complexe proiecte software existente, spune că lucrează aproape exclusiv cu Git și e-mailul, folosind motorul de căutare Google doar atunci când are nevoie de informații suplimentare.
În ceea ce privește viitorul dezvoltării Linux, Torvalds rămâne fidel limbajului C. Deși apreciază avantajele Rust și susține introducerea acestuia în anumite componente ale kernelului, nu crede că acesta va deveni limbajul dominant.
Argumentul său este simplu: Rust elimină anumite categorii de erori legate de gestionarea memoriei, însă nu poate preveni greșelile de logică. Dacă algoritmul este conceput greșit, rezultatul va fi la fel de problematic, indiferent de limbajul utilizat.
În paralel, proiectul Linux continuă procesul de simplificare a codului prin eliminarea suportului pentru echipamente foarte vechi. Torvalds consideră că resursele echipei trebuie direcționate către tehnologiile folosite în prezent, nu către hardware rămas funcțional doar în colecții sau muzee.