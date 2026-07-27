Hyundai Kona se schimbă complet: noul SUV electric renunță la forma de crossover și primește un interior ca un smartphone

Designul rugged poate atrage cumpărătorii care considerau Kona prea urbană

Imaginea scursă în mediul online prezintă o capotă de tip clamshell, lumini pixelate și o parte frontală mai verticală. Caroseria pare mai înaltă, iar pasajele roților și proporțiile generale transmit o imagine mai robustă.

Kona actuală este apreciată în oraș datorită dimensiunilor compacte, dar designul său rotunjit nu convinge pe toată lumea că are în față un SUV. Noua generație încearcă să rezolve această percepție fără să ajungă la dimensiunile unui Tucson.

Pentru România, schimbarea poate fi importantă. Cumpărătorii locali continuă să prefere automobilele cu gardă la sol mai mare și o imagine robustă, chiar dacă majoritatea nu părăsesc asfaltul. Drumurile secundare, bordurile și parcările neamenajate fac ca această preferință să aibă și o justificare practică.

Nu este clar dacă noua formă va îmbunătăți capacitatea reală pe teren dificil. Un design pătrățos poate reduce eficiența aerodinamică, ceea ce contează în special pentru versiunea electrică. Hyundai va trebui să echilibreze aspectul de SUV cu autonomia și consumul la viteze ridicate.

Noua generație este așteptată cu propulsie electrică, hibridă și convențională. Varianta hibridă ar putea folosi un sistem de 1,6 litri apropiat de cel pregătit pentru noile modele Kia. Specificațiile bateriei și motoarelor electrice nu au fost încă anunțate.

Pleos schimbă complet experiența de la interior

Surpriza importantă se află în habitaclu. Kona ar urma să primească noul sistem multimedia Pleos, bazat pe Android Automotive. Acesta va fi disponibil cu ecrane centrale de 12,9 sau 14,6 inci și, în funcție de versiune, cu un display separat pentru șofer.

Interfața va funcționa mai mult ca un smartphone, cu aplicații, ecrane personalizabile și integrare profundă cu funcțiile mașinii. Diferența față de Android Auto este că sistemul rulează direct pe automobil și nu depinde permanent de telefon.