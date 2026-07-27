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AUTO

Hyundai Kona se schimbă complet: noul SUV electric renunță la forma de crossover și primește un interior ca un smartphone

Hyundai Kona se schimbă complet: noul SUV electric renunță la forma de crossover și primește un interior ca un smartphone
Hyundai Kona, scăpat pe internet
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Hyundai pare pregătită să sară peste actualizarea obișnuită de la jumătatea ciclului de viață și să treacă direct la o generație complet nouă pentru Kona. Prima imagine apărută online arată un model mult mai înalt, mai pătrățos și mai apropiat de un SUV veritabil decât de crossoverul actual.

A doua generație Kona a fost lansată în 2023 și a fost desenată pornind de la versiunea electrică. Noul model păstrează influențele gamei IONIQ, dar adaugă elemente inspirate de conceptul Crater, prezentat drept un vehicul cu ambiții mai serioase în afara asfaltului.

Designul rugged poate atrage cumpărătorii care considerau Kona prea urbană

Imaginea scursă în mediul online prezintă o capotă de tip clamshell, lumini pixelate și o parte frontală mai verticală. Caroseria pare mai înaltă, iar pasajele roților și proporțiile generale transmit o imagine mai robustă.

Kona actuală este apreciată în oraș datorită dimensiunilor compacte, dar designul său rotunjit nu convinge pe toată lumea că are în față un SUV. Noua generație încearcă să rezolve această percepție fără să ajungă la dimensiunile unui Tucson.

Pentru România, schimbarea poate fi importantă. Cumpărătorii locali continuă să prefere automobilele cu gardă la sol mai mare și o imagine robustă, chiar dacă majoritatea nu părăsesc asfaltul. Drumurile secundare, bordurile și parcările neamenajate fac ca această preferință să aibă și o justificare practică.

Nu este clar dacă noua formă va îmbunătăți capacitatea reală pe teren dificil. Un design pătrățos poate reduce eficiența aerodinamică, ceea ce contează în special pentru versiunea electrică. Hyundai va trebui să echilibreze aspectul de SUV cu autonomia și consumul la viteze ridicate.

Noua generație este așteptată cu propulsie electrică, hibridă și convențională. Varianta hibridă ar putea folosi un sistem de 1,6 litri apropiat de cel pregătit pentru noile modele Kia. Specificațiile bateriei și motoarelor electrice nu au fost încă anunțate.

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Interiorul de Hyundai Ioniq 3 ar putea fi migrat pe Kona

Pleos schimbă complet experiența de la interior

Surpriza importantă se află în habitaclu. Kona ar urma să primească noul sistem multimedia Pleos, bazat pe Android Automotive. Acesta va fi disponibil cu ecrane centrale de 12,9 sau 14,6 inci și, în funcție de versiune, cu un display separat pentru șofer.

Interfața va funcționa mai mult ca un smartphone, cu aplicații, ecrane personalizabile și integrare profundă cu funcțiile mașinii. Diferența față de Android Auto este că sistemul rulează direct pe automobil și nu depinde permanent de telefon.

Această abordare poate aduce actualizări mai rapide, servicii online și o navigație mai bine integrată cu bateria. În același timp, ridică întrebări despre durata suportului software, confidențialitate și controlul funcțiilor esențiale prin ecran.

Șoferii români folosesc frecvent Waze pentru trafic, radare și incidente. Succesul Pleos va depinde inclusiv de posibilitatea instalării aplicațiilor populare și de modul în care Hyundai gestionează serviciile locale, limba română și actualizările pe termen lung.

Versiunea electrică Kona a fost omisă din gama americană pentru anul 2026, dar ar putea reveni odată cu noua generație în 2027 sau 2028. Europa are șanse mari să rămână o piață importantă pentru model, deoarece actualul Kona Electric este deja bine cunoscut și disponibil în mai multe configurații.

Noua Kona poate deveni mai atractivă pentru cei care vor un SUV compact cu personalitate, dar Hyundai trebuie să evite transformarea sa într-un automobil mai greu, mai puțin eficient și excesiv de dependent de ecran. Designul poate aduce clienții în showroom, însă autonomia, ergonomia și prețul vor decide succesul.

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