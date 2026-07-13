Hyundai IONIQ 5 explodează în vânzări în 2026. Modelul electric coreean care începe să bată rivalii consacrați

Succesul este relevant și pentru piața europeană, inclusiv România, unde IONIQ 5 este apreciat pentru încărcarea foarte rapidă, spațiul interior și tehnologia utilizată.

De ce Hyundai IONIQ 5 rezistă într-o piață electrică tot mai dificilă

IONIQ 5 a fost unul dintre primele modele care au demonstrat că o mașină electrică nu trebuie să copieze designul automobilelor tradiționale. Caroseria cu influențe retro, interiorul minimalist și platforma dedicată electrică au făcut ca modelul să fie perceput diferit față de multe SUV-uri electrice bazate inițial pe platforme adaptate.

Unul dintre marile avantaje este arhitectura de 800 de volți. Aceasta permite încărcări rapide, iar în condiții ideale bateria poate recupera de la 10 la 80% în aproximativ 18 minute. Pentru utilizatorii care fac drumuri lungi, această caracteristică este uneori mai importantă decât o baterie gigantică.

În România, unde distanțele între orașe sunt moderate, dar infrastructura rapidă încă este în dezvoltare, timpul petrecut la stație devine un criteriu important. Un automobil care poate încărca rapid reduce diferența de experiență față de o mașină alimentată clasic.

IONIQ 5 beneficiază și de eficiența platformei E-GMP, care este folosită și de modele precum Kia EV6 și Genesis GV60. Platforma permite o podea plată, ampatament lung și o utilizare eficientă a spațiului interior.

Creșterea vânzărilor vine într-un moment în care rivalii au întâmpinat dificultăți. Chevrolet Equinox EV, unul dintre cele mai populare modele electrice americane, a avut o scădere importantă în 2026, iar Ford Mustang Mach-E a pierdut aproape jumătate din volum comparativ cu anul anterior.

Hyundai a beneficiat și de diversificarea gamei. Pe lângă IONIQ 5, SUV-ul mare IONIQ 9 a început să atragă cumpărători interesați de un model electric cu șapte locuri.