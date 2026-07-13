Hyundai IONIQ 5 explodează în vânzări în 2026. Modelul electric coreean care începe să bată rivalii consacrați
Piața automobilelor electrice traversează o perioadă complicată în 2026. Unele modele pierd teren, stimulentele se schimbă, iar cumpărătorii devin mai atenți la preț, autonomie și infrastructura de încărcare. În acest context, Hyundai IONIQ 5 reușește o performanță rară: crește într-un segment unde mulți rivali încetinesc.
Modelul electric sud-coreean a depășit 20.700 de unități vândute în Statele Unite în prima jumătate a anului 2026, cu aproximativ 9% mai mult decât în aceeași perioadă din anul precedent. Rezultatul îl plasează înaintea unor modele electrice importante și confirmă că platforma E-GMP a Hyundai rămâne una dintre cele mai competitive soluții electrice disponibile.
Succesul este relevant și pentru piața europeană, inclusiv România, unde IONIQ 5 este apreciat pentru încărcarea foarte rapidă, spațiul interior și tehnologia utilizată.
De ce Hyundai IONIQ 5 rezistă într-o piață electrică tot mai dificilă
IONIQ 5 a fost unul dintre primele modele care au demonstrat că o mașină electrică nu trebuie să copieze designul automobilelor tradiționale. Caroseria cu influențe retro, interiorul minimalist și platforma dedicată electrică au făcut ca modelul să fie perceput diferit față de multe SUV-uri electrice bazate inițial pe platforme adaptate.
Unul dintre marile avantaje este arhitectura de 800 de volți. Aceasta permite încărcări rapide, iar în condiții ideale bateria poate recupera de la 10 la 80% în aproximativ 18 minute. Pentru utilizatorii care fac drumuri lungi, această caracteristică este uneori mai importantă decât o baterie gigantică.
În România, unde distanțele între orașe sunt moderate, dar infrastructura rapidă încă este în dezvoltare, timpul petrecut la stație devine un criteriu important. Un automobil care poate încărca rapid reduce diferența de experiență față de o mașină alimentată clasic.
IONIQ 5 beneficiază și de eficiența platformei E-GMP, care este folosită și de modele precum Kia EV6 și Genesis GV60. Platforma permite o podea plată, ampatament lung și o utilizare eficientă a spațiului interior.
Creșterea vânzărilor vine într-un moment în care rivalii au întâmpinat dificultăți. Chevrolet Equinox EV, unul dintre cele mai populare modele electrice americane, a avut o scădere importantă în 2026, iar Ford Mustang Mach-E a pierdut aproape jumătate din volum comparativ cu anul anterior.
Hyundai a beneficiat și de diversificarea gamei. Pe lângă IONIQ 5, SUV-ul mare IONIQ 9 a început să atragă cumpărători interesați de un model electric cu șapte locuri.
Lecția Hyundai pentru producătorii care vor să vândă mașini electrice
Succesul IONIQ 5 arată că piața nu este interesată doar de autonomie maximă sau preț minim. Cumpărătorii caută produse echilibrate, unde bateria, încărcarea, confortul și tehnologia funcționează împreună.
Un automobil electric bun trebuie să rezolve problemele reale ale utilizatorului. O autonomie de peste 500 de kilometri este atractivă în broșură, dar o încărcare rapidă și predictibilă poate avea un impact mai mare în viața de zi cu zi.
Hyundai a mizat pe o platformă dedicată încă de la început, în timp ce alți producători au pornit cu modele electrice derivate din automobile convenționale. Diferența se vede în spațiul interior, poziționarea bateriei și eficiența generală.
Pentru România, unde importurile de automobile electrice second-hand cresc, succesul modelelor precum IONIQ 5 poate influența și piața de ocazie. O mașină apreciată nouă are șanse mai mari să rămână atractivă după câțiva ani, ceea ce ajută valoarea reziduală.
Totuși, competiția va deveni mai dură. Producătorii chinezi vin cu baterii mai mari, prețuri agresive și tehnologii noi precum încărcarea ultra-rapidă sau schimbarea bateriei. Volkswagen pregătește noi modele electrice, iar Toyota își accelerează gama după lansări mai lente.
IONIQ 5 demonstrează însă că un automobil electric matur nu trebuie să câștige doar prin cifre. Experiența de utilizare, fiabilitatea și echilibrul dintre autonomie și încărcare pot fi argumentele care conving cumpărătorii.
Pentru șoferii români care caută un EV modern, modelul Hyundai rămâne unul dintre exemplele că tranziția electrică nu este definită doar de baterii uriașe și promisiuni spectaculoase, ci de soluții care funcționează în viața reală.