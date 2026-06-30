Hotelul fără oameni devine realitate. China pregătește cazarea unde roboții fac totul, de la check-in la curățenie
China vrea să ducă automatizarea turismului la un nivel care, până nu demult, părea rezervat filmelor SF. În provincia Guangdong, pe Insula Artificială de Vest, este pregătit primul hotel din lume în care toate serviciile vor fi asigurate exclusiv de roboți, fără personal uman implicat în operarea zilnică.
Proiectul este dezvoltat de Pudu Robotics, în parteneriat cu Shenzhen Culture & Tourism Industry Development, iar testele ar urma să înceapă la finalul anului 2026. Deschiderea oficială este planificată pentru 2027, când hotelul ar putea deveni una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale modului în care inteligența artificială schimbă industria ospitalității.
清掃ロボットの導入判断を、実機比較と個別商談で具体化。
6月25日（木）新橋で、PUDU清掃ロボット4機種を比較・体験できる無料デモ／商談会を開催します。https://t.co/uyOzskNntY
当日は、PUDU CC1 Pro、PUDU CC1、PUDU SH1、PUDU… pic.twitter.com/xoeqmMBM9D
— 株式会社セキド【公式】 (@SekidoCorp) June 9, 2026
Cum va funcționa hotelul operat doar de roboți
Hotelul va avea 44 de camere premium, restaurant, sală de fitness și spații dedicate oaspeților. Diferența majoră față de unitățile moderne care folosesc roboți punctual este că aici întregul flux va fi automatizat: check-in, transportul bagajelor, livrările în cameră, curățenia și chiar gestionarea comenzilor de mâncare.
Pentru aceste sarcini vor fi folosite mai multe modele de roboți. FlashBot va livra mâncare și băuturi, PUDU T300 va transporta bagaje, iar PUDU CC1 Pro și PUDU MT1 vor fi folosiți pentru curățenie. Totul va fi coordonat printr-un sistem software bazat pe modelele PuduFM 1.0 și platforma PuduAgent, care permit roboților să comunice între ei și să se adapteze la situațiile din hotel.
De ce miza Chinei este mai mare decât un simplu hotel futurist
Acest proiect nu este doar o atracție turistică. El face parte dintr-un plan mai amplu prin care China încearcă să transforme Insula Artificială de Vest într-un hub turistic și tehnologic. Practic, hotelul devine o vitrină pentru viitorul serviciilor automatizate.
În același timp, China investește masiv în centre pentru antrenarea roboților umanoizi, folosiți în sarcini casnice, industriale și comerciale. Dacă proiectul va funcționa, modelul ar putea fi extins în restaurante, aeroporturi, centre comerciale sau alte spații unde munca repetitivă poate fi preluată de roboți.
Pentru turiști, experiența ar putea fi una spectaculoasă, dar și ușor ciudată: un hotel în care nu te întâmpină niciun recepționer, nu chemi camerista și nu interacționezi cu personal uman. Totul se face prin aplicații, senzori, algoritmi și mașinării autonome. Iar dacă experimentul va avea succes, 2027 ar putea marca începutul unei noi etape în turism: cazarea complet automatizată.