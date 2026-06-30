Hotelul fără oameni devine realitate. China pregătește cazarea unde roboții fac totul, de la check-in la curățenie

Cum va funcționa hotelul operat doar de roboți

Hotelul va avea 44 de camere premium, restaurant, sală de fitness și spații dedicate oaspeților. Diferența majoră față de unitățile moderne care folosesc roboți punctual este că aici întregul flux va fi automatizat: check-in, transportul bagajelor, livrările în cameră, curățenia și chiar gestionarea comenzilor de mâncare.

Pentru aceste sarcini vor fi folosite mai multe modele de roboți. FlashBot va livra mâncare și băuturi, PUDU T300 va transporta bagaje, iar PUDU CC1 Pro și PUDU MT1 vor fi folosiți pentru curățenie. Totul va fi coordonat printr-un sistem software bazat pe modelele PuduFM 1.0 și platforma PuduAgent, care permit roboților să comunice între ei și să se adapteze la situațiile din hotel.

De ce miza Chinei este mai mare decât un simplu hotel futurist

Acest proiect nu este doar o atracție turistică. El face parte dintr-un plan mai amplu prin care China încearcă să transforme Insula Artificială de Vest într-un hub turistic și tehnologic. Practic, hotelul devine o vitrină pentru viitorul serviciilor automatizate.

În același timp, China investește masiv în centre pentru antrenarea roboților umanoizi, folosiți în sarcini casnice, industriale și comerciale. Dacă proiectul va funcționa, modelul ar putea fi extins în restaurante, aeroporturi, centre comerciale sau alte spații unde munca repetitivă poate fi preluată de roboți.

Pentru turiști, experiența ar putea fi una spectaculoasă, dar și ușor ciudată: un hotel în care nu te întâmpină niciun recepționer, nu chemi camerista și nu interacționezi cu personal uman. Totul se face prin aplicații, senzori, algoritmi și mașinării autonome. Iar dacă experimentul va avea succes, 2027 ar putea marca începutul unei noi etape în turism: cazarea complet automatizată.