HONOR Magic V6 vrea să schimbe imaginea telefoanelor pliabile. Testul care i-a pus la încercare rezistența
Telefoanele pliabile au evoluat rapid în ultimii ani, însă mulți utilizatori continuă să privească cu reținere această categorie de dispozitive, mai ales din cauza întrebărilor legate de rezistența în timp. HONOR încearcă să schimbe această percepție odată cu lansarea noului Magic V6, un model care pune accent atât pe design, cât și pe durabilitate.
Noul flagship al companiei vine cu un profil extrem de subțire, materiale dezvoltate special pentru a face față utilizării intensive și o serie de tehnologii care urmăresc să elimine compromisurile întâlnite de obicei la smartphone-urile pliabile. Pentru a demonstra aceste calități, producătorul a ales inclusiv un test spectaculos, în care balamaua telefonului a fost supusă unei solicitări neobișnuite.
HONOR a pus la încercare balamaua telefonului într-un test spectaculos
În locul demonstrațiilor clasice de laborator, compania a ales un experiment menit să atragă atenția asupra rezistenței mecanismului de pliere. Creatorul britanic de conținut Joe Weller a participat la un test în care HONOR Magic V6 a devenit elementul principal de susținere pe o tiroliană.
Experimentul a fost desfășurat în mai multe etape. Inițial, telefonul a fost solicitat cu un rucsac de aproximativ 25 de kilograme. Ulterior, greutatea a crescut până la circa 50 de kilograme, folosind o ladă încărcată cu echipamente. În faza finală, Joe Weller, cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme, și-a susținut întreaga masă corporală prin intermediul balamalei dispozitivului și a parcurs traseul pe tiroliană.
Potrivit producătorului, la finalul testului smartphone-ul și-a păstrat funcționalitatea, fără deformări vizibile ale structurii, iar mecanismul de pliere a continuat să funcționeze normal.
Un telefon pliabil foarte subțire, dar cu o baterie care nu te lasă baltă când ți-e lumea mai dragă
Unul dintre argumentele principale ale noului HONOR Magic V6 este combinația dintre dimensiunile reduse și autonomia ridicată. Dispozitivul măsoară doar 4,1 milimetri atunci când este complet deschis și ajunge la 9 milimetri în poziția pliată, având o greutate de 224 de grame.
În același timp, telefonul integrează o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh, despre care HONOR spune că este cea mai mare montată până acum pe un smartphone pliabil. Acumulatorul a fost dezvoltat împreună cu ATL și utilizează o proporție ridicată de siliciu pentru a obține o densitate energetică mai mare, fără a crește dimensiunile dispozitivului.
Acest lucru ar trebui să ofere autonomie suficientă pentru activități solicitante, precum gaming, streaming video, multitasking sau utilizarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială.
Telefonul este compatibil cu încărcarea rapidă HONOR SuperCharge de 80 W prin cablu și 66 W wireless, reducând timpul necesar pentru alimentarea bateriei.
Au fost folosite materiale noi și tehnologii gândite pentru o rezistență mai mare
Durabilitatea noului model nu se rezumă doar la testul spectaculos al balamalei. HONOR afirmă că a dezvoltat o structură construită din materiale noi, menite să reziste mai bine uzurii zilnice.
Balamaua Super Steel Hinge utilizează un tip special de oțel cu rezistență foarte ridicată la tracțiune și beneficiază de un sistem inteligent care distribuie mai eficient forțele generate în timpul plierii și al eventualelor impacturi. În dezvoltarea acestuia au fost folosite simulări asistate de inteligență artificială pentru a reproduce milioane de scenarii de utilizare.
Și ecranele primesc o atenție specială. Panoul exterior este protejat prin tehnologia Magic Diamond Screen și un nou strat NanoCrystal Shield, conceput pentru a limita zgârieturile și pentru a reduce reflexiile. La interior, HONOR utilizează sticlă flexibilă Ultra Thin Glass, care contribuie atât la diminuarea cutei vizibile, cât și la o rezistență mai bună la șocuri.
În plus, smartphone-ul deține certificări IP68 și IP69, ceea ce înseamnă că oferă protecție împotriva prafului și a apei, inclusiv în cazul jeturilor de apă de înaltă presiune, în condiții controlate de laborator.
Funcții AI, cât costă și detalii despre disponibilitatea în România
HONOR Magic V6 vine echipat cu MagicOS 10 și include mai multe funcții bazate pe inteligență artificială. Printre acestea se numără instrumente pentru traducere, organizarea activităților, productivitate și fotografie, toate integrate direct în sistemul de operare.
În România, smartphone-ul este disponibil în culorile Black și Red, în configurația cu 16 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Prețul recomandat este de 11.499 de lei.
Cu ocazia lansării, cumpărătorii pot beneficia de o reducere de până la 1.500 de lei prin partenerii autorizați ai companiei. Totodată, HONOR include pentru o perioadă limitată serviciul Screen Protection din pachetul HONOR Care+, care acoperă timp de un an câte o reparație accidentală pentru ecranul interior și pentru cel exterior. Utilizatorii eligibili primesc și trei luni de acces la Google AI Pro, abonament care include Gemini Advanced și 5 TB spațiu de stocare în cloud.