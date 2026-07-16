HONOR Magic V6 vrea să schimbe imaginea telefoanelor pliabile. Testul care i-a pus la încercare rezistența

HONOR a pus la încercare balamaua telefonului într-un test spectaculos

În locul demonstrațiilor clasice de laborator, compania a ales un experiment menit să atragă atenția asupra rezistenței mecanismului de pliere. Creatorul britanic de conținut Joe Weller a participat la un test în care HONOR Magic V6 a devenit elementul principal de susținere pe o tiroliană.

Experimentul a fost desfășurat în mai multe etape. Inițial, telefonul a fost solicitat cu un rucsac de aproximativ 25 de kilograme. Ulterior, greutatea a crescut până la circa 50 de kilograme, folosind o ladă încărcată cu echipamente. În faza finală, Joe Weller, cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme, și-a susținut întreaga masă corporală prin intermediul balamalei dispozitivului și a parcurs traseul pe tiroliană.

Potrivit producătorului, la finalul testului smartphone-ul și-a păstrat funcționalitatea, fără deformări vizibile ale structurii, iar mecanismul de pliere a continuat să funcționeze normal.

Un telefon pliabil foarte subțire, dar cu o baterie care nu te lasă baltă când ți-e lumea mai dragă

Unul dintre argumentele principale ale noului HONOR Magic V6 este combinația dintre dimensiunile reduse și autonomia ridicată. Dispozitivul măsoară doar 4,1 milimetri atunci când este complet deschis și ajunge la 9 milimetri în poziția pliată, având o greutate de 224 de grame.

În același timp, telefonul integrează o baterie siliciu-carbon de 6.660 mAh, despre care HONOR spune că este cea mai mare montată până acum pe un smartphone pliabil. Acumulatorul a fost dezvoltat împreună cu ATL și utilizează o proporție ridicată de siliciu pentru a obține o densitate energetică mai mare, fără a crește dimensiunile dispozitivului.

Acest lucru ar trebui să ofere autonomie suficientă pentru activități solicitante, precum gaming, streaming video, multitasking sau utilizarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială.