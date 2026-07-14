HONOR 600 Smart 5G ajunge în România. Telefonul promite autonomie de câteva zile și funcții AI la un preț care să nu-ți golească buzunarele
HONOR merge mai departe cu portofoliul de smartphone-uri din România prin lansarea noului HONOR 600 Smart 5G, un model orientat către utilizatorii care caută un telefon rezistent, cu autonomie ridicată și funcții bazate pe inteligență artificială. Noul dispozitiv vine cu o baterie generoasă de 7.700 mAh, un buton dedicat pentru acces rapid la instrumentele AI și certificări care promit o rezistență sporită la șocuri și contactul cu apa.
Telefonul este disponibil deja pe piața din România la un preț recomandat de 1.799 de lei, în versiunea cu 4 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, fiind oferit în culorile Velvet Black și Meteor Silver prin partenerii oficiali ai companiei.
Baterie uriașă de 7.700 mAh și rezistență pentru utilizarea de zi cu zi
Unul dintre cele mai importante argumente ale noului HONOR 600 Smart 5G este bateria de 7.700 mAh, o capacitate peste media segmentului din care face parte. Potrivit producătorului, aceasta poate asigura autonomie pentru mai multe zile de utilizare, în funcție de modul în care este folosit dispozitivul.
HONOR susține și că bateria este proiectată să își păstreze peste 80% din capacitate chiar și după cinci ani de utilizare, în timp ce un sistem inteligent monitorizează permanent temperatura pentru a optimiza performanța și durata de viață a acumulatorului. Telefonul poate funcționa inclusiv în condiții de temperatură extremă, între -30 și 50 de grade Celsius. Încărcarea este realizată prin tehnologia 45W HONOR SuperCharge, care reduce timpul necesar alimentării bateriei.
La capitolul rezistență, smartphone-ul beneficiază de o structură special concepută pentru absorbția șocurilor și a obținut certificarea SGS Premium Performance, cu calificativul 5-Star All-round Drop Resistance. Conform companiei, dispozitivul poate rezista la căderi de până la 2,5 metri.
Pe lângă protecția la impact, telefonul are certificare IP64 pentru rezistență la praf și stropi de apă și include tehnologia Wet-hand Touch, care permite utilizarea ecranului chiar și atunci când mâinile sunt umede.
Are buton dedicat pentru inteligența artificială și MagicOS 10
O noutate introdusă de HONOR este butonul dedicat funcțiilor AI, amplasat separat de cel pentru pornirea telefonului.
În configurația standard, o dublă apăsare deschide instant camera foto, chiar dacă dispozitivul este blocat. Utilizatorii pot însă personaliza funcționarea acestuia și pot atribui diferite acțiuni pentru apăsarea simplă sau cea prelungită.
Printre funcțiile disponibile se regăsesc AI Translation, AI Photos Agent, AI Settings Agent, HONOR AI și AI Creation, toate integrate în noul sistem de operare MagicOS 10, bazat pe Android 16.
Telefonul beneficiază și de integrare cu Google Gemini, dar și de funcții precum Circle to Search și Magic Portal, alături de instrumente AI pentru editarea fotografiilor. Utilizatorii pot extinde imaginile, îmbunătăți rezoluția acestora sau decupa automat subiectele direct din aplicația foto.
Snapdragon 4 Gen 4 și memoria extinsă prin RAM virtual ar putea face diferența
HONOR 600 Smart 5G este echipat cu procesorul Snapdragon 4 Gen 4, destinat telefoanelor din gama accesibilă și conceput pentru a oferi o experiență fluidă în activitățile zilnice.
Modelul disponibil în România include 4 GB memorie RAM, însă tehnologia HONOR RAM Turbo poate utiliza încă 8 GB din spațiul de stocare sub formă de memorie virtuală, ceea ce ajută la rularea simultană a mai multor aplicații.
Spațiul intern de 128 GB oferă suficient loc pentru aplicații, fotografii, videoclipuri și documente.
Cât costă la noi în țară, ce altceva trebuie să mai știi
HONOR 600 Smart 5G poate fi cumpărat deja prin rețeaua partenerilor oficiali HONOR din România. Modelul este disponibil în culorile Velvet Black și Meteor Silver, într-o singură configurație de memorie, 4 GB RAM și 128 GB stocare, la un preț recomandat de 1.799 de lei.