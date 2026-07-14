HONOR 600 Smart 5G ajunge în România. Telefonul promite autonomie de câteva zile și funcții AI la un preț care să nu-ți golească buzunarele

Baterie uriașă de 7.700 mAh și rezistență pentru utilizarea de zi cu zi

Unul dintre cele mai importante argumente ale noului HONOR 600 Smart 5G este bateria de 7.700 mAh, o capacitate peste media segmentului din care face parte. Potrivit producătorului, aceasta poate asigura autonomie pentru mai multe zile de utilizare, în funcție de modul în care este folosit dispozitivul.

HONOR susține și că bateria este proiectată să își păstreze peste 80% din capacitate chiar și după cinci ani de utilizare, în timp ce un sistem inteligent monitorizează permanent temperatura pentru a optimiza performanța și durata de viață a acumulatorului. Telefonul poate funcționa inclusiv în condiții de temperatură extremă, între -30 și 50 de grade Celsius. Încărcarea este realizată prin tehnologia 45W HONOR SuperCharge, care reduce timpul necesar alimentării bateriei.

La capitolul rezistență, smartphone-ul beneficiază de o structură special concepută pentru absorbția șocurilor și a obținut certificarea SGS Premium Performance, cu calificativul 5-Star All-round Drop Resistance. Conform companiei, dispozitivul poate rezista la căderi de până la 2,5 metri.

Pe lângă protecția la impact, telefonul are certificare IP64 pentru rezistență la praf și stropi de apă și include tehnologia Wet-hand Touch, care permite utilizarea ecranului chiar și atunci când mâinile sunt umede.

Are buton dedicat pentru inteligența artificială și MagicOS 10

O noutate introdusă de HONOR este butonul dedicat funcțiilor AI, amplasat separat de cel pentru pornirea telefonului.

În configurația standard, o dublă apăsare deschide instant camera foto, chiar dacă dispozitivul este blocat. Utilizatorii pot însă personaliza funcționarea acestuia și pot atribui diferite acțiuni pentru apăsarea simplă sau cea prelungită.

Printre funcțiile disponibile se regăsesc AI Translation, AI Photos Agent, AI Settings Agent, HONOR AI și AI Creation, toate integrate în noul sistem de operare MagicOS 10, bazat pe Android 16.