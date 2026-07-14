Hisense A10 schimbă regulile telefoanelor E Ink: ecranul color se desprinde când nu ai nevoie de el
Hisense încearcă să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale telefoanelor cu cerneală electronică. Noul Hisense A10 are un ecran E Ink monocrom în partea frontală, dar poate primi și un display LCD color, detașabil, în spate. Potrivit Gizmodo. telefonul ar urma să coste aproximativ 590 de dolari.
Ideea este simplă. Atunci când citești, folosești ecranul care imită hârtia și consumă foarte puțină energie. Când vrei videoclipuri, fotografii, jocuri sau aplicații cu multe culori, atașezi display-ul LCD. Dacă pleci doar cu o carte electronică și câteva mesaje de citit, îl poți lăsa acasă.
Un telefon E Ink care nu te obligă să renunți la culori
Hisense A10 are în partea din față un ecran E Ink monocrom de 6,13 inci. Acesta este gândit în special pentru citirea cărților, articolelor și documentelor. Textul ar trebui să semene mai mult cu cel tipărit pe hârtie decât cu imaginea produsă de un ecran OLED obișnuit.
Tehnologia E Ink consumă foarte puțină energie atunci când imaginea rămâne statică. Display-ul folosește curent în principal când conținutul se schimbă. Telefonul ar putea astfel să ofere o autonomie mai bună în timpul lecturii, dar și o experiență mai confortabilă pentru persoanele care petrec multe ore în fața ecranelor.
Problema apare când utilizatorul vrea să urmărească un film sau să deschidă o aplicație cu animații rapide. Cerneala electronică are o rată de reîmprospătare redusă și nu poate reda culorile la fel de bine. Hisense rezolvă problema printr-un ecran LCD magnetic, care se fixează pe spatele telefonului.
Ecranul secundar poate fi lăsat acasă
Telefoanele cu două ecrane nu reprezintă o idee nouă. YotaPhone a experimentat cu această formulă în urmă cu mai bine de un deceniu. Dispozitivul combina un display color convențional cu un panou E Ink montat permanent în partea din spate.
Playtech a testat inclusiv YotaPhone 2, telefonul cu două fețe. Conceptul era interesant, dar adăugarea unui al doilea ecran făcea dispozitivul mai gros și mai greu. Utilizatorul trebuia să transporte mereu ambele panouri, chiar dacă avea nevoie de unul singur.
Hisense încearcă să evite acest compromis. Display-ul color al modelului A10 poate fi detașat. Telefonul rămâne astfel mai ușor atunci când este folosit ca e-reader. Modulul LCD poate fi luat doar în zilele în care ai nevoie de aplicații multimedia.
Nu este clar dacă ecranul secundar va fi inclus în cutie. Primele informații indică faptul că ar putea fi vândut separat. Prețul final al accesoriului nu a fost anunțat.
Specificații moderne pentru un produs de nișă
Hisense A10 nu pare să fie doar un e-reader cu funcție de apelare. Telefonul folosește un procesor Qualcomm cu opt nuclee, construit pe un proces de fabricație de 4 nanometri. Unele relatări indică un Snapdragon 8 Gen 3, însă Hisense nu a confirmat încă denumirea exactă a cipului.
Dispozitivul va avea o cameră frontală și camere în partea din spate. Specificațiile senzorilor foto nu au fost prezentate. Sunt așteptate și conectivitate 5G, Wi-Fi modern și un port USB-C pentru alimentarea ori comunicarea cu modulul detașabil.
Informațiile despre versiunea sistemului de operare diferă. Unele surse indică Android 15, iar altele menționează Android 16. În ambele cazuri, A10 ar fi mai actualizat decât numeroase dispozitive E Ink, care rulează versiuni vechi de Android.
Platforma Google a ajuns să alimenteze miliarde de dispozitive, deși Android nu a fost creat inițial pentru telefoane. Flexibilitatea sa îi permite acum să fie folosit inclusiv pe e-readere, console portabile și telefoane cu ecrane neobișnuite.
Hisense A10 rămâne un telefon pentru puțini utilizatori
A10 nu este construit pentru publicul care vrea cel mai luminos ecran sau cele mai bune performanțe în jocuri. Este un produs de nișă. Se adresează persoanelor care citesc mult pe telefon și vor să reducă timpul petrecut în fața unui display color.
Hisense are deja experiență în această categorie. Compania a lansat mai multe telefoane cu cerneală electronică, în timp ce alți producători au renunțat la concept. Inclusiv YotaPhone 3 a încercat să readucă telefoanele cu două ecrane, dar nu a reușit să transforme ideea într-un succes global.
Noul model ar urma să fie lansat inițial în China, la un preț estimat de 3.999 de yuani, echivalentul a aproximativ 590 de dolari. Disponibilitatea internațională nu a fost confirmată. Telefonul nu pare pregătit nici pentru operatorii mobili din Statele Unite.
Chiar dacă va rămâne un produs rar, Hisense A10 propune o soluție logică. Utilizatorul nu mai trebuie să aleagă definitiv între autonomia unui ecran E Ink și versatilitatea unui display color. Le poate avea pe ambele, dar poate transporta al doilea ecran numai atunci când chiar îi este necesar.