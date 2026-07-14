Hisense A10 schimbă regulile telefoanelor E Ink: ecranul color se desprinde când nu ai nevoie de el

Un telefon E Ink care nu te obligă să renunți la culori

Hisense A10 are în partea din față un ecran E Ink monocrom de 6,13 inci. Acesta este gândit în special pentru citirea cărților, articolelor și documentelor. Textul ar trebui să semene mai mult cu cel tipărit pe hârtie decât cu imaginea produsă de un ecran OLED obișnuit.

Tehnologia E Ink consumă foarte puțină energie atunci când imaginea rămâne statică. Display-ul folosește curent în principal când conținutul se schimbă. Telefonul ar putea astfel să ofere o autonomie mai bună în timpul lecturii, dar și o experiență mai confortabilă pentru persoanele care petrec multe ore în fața ecranelor.

Problema apare când utilizatorul vrea să urmărească un film sau să deschidă o aplicație cu animații rapide. Cerneala electronică are o rată de reîmprospătare redusă și nu poate reda culorile la fel de bine. Hisense rezolvă problema printr-un ecran LCD magnetic, care se fixează pe spatele telefonului.

Ecranul secundar poate fi lăsat acasă

Telefoanele cu două ecrane nu reprezintă o idee nouă. YotaPhone a experimentat cu această formulă în urmă cu mai bine de un deceniu. Dispozitivul combina un display color convențional cu un panou E Ink montat permanent în partea din spate.

Playtech a testat inclusiv YotaPhone 2, telefonul cu două fețe. Conceptul era interesant, dar adăugarea unui al doilea ecran făcea dispozitivul mai gros și mai greu. Utilizatorul trebuia să transporte mereu ambele panouri, chiar dacă avea nevoie de unul singur.

Hisense încearcă să evite acest compromis. Display-ul color al modelului A10 poate fi detașat. Telefonul rămâne astfel mai ușor atunci când este folosit ca e-reader. Modulul LCD poate fi luat doar în zilele în care ai nevoie de aplicații multimedia.

Nu este clar dacă ecranul secundar va fi inclus în cutie. Primele informații indică faptul că ar putea fi vândut separat. Prețul final al accesoriului nu a fost anunțat.