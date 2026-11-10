HBO Max și Paramount+ s-ar uni din 2027. Ce se întâmplă cu abonamentele și ce seriale vor putea vedea utilizatorii pe noua platformă

Potrivit Variety, compania condusă de David Ellison a confirmat luni, 9 noiembrie 2026, că pregătește lansarea unui pachet comun pentru cele două servicii de streaming, în prima parte a anului viitor. Deocamdată, nu au fost anunțate prețurile sau țările în care noua ofertă va deveni disponibilă.

HBO Max și Paramount+, disponibile printr-un singur abonament din 2027

Skydance a prezentat noua strategie într-o scrisoare adresată acționarilor, explicând că utilizatorii vor putea beneficia de conținutul ambelor platforme la un preț mai avantajos decât cel al abonamentelor separate.

David Ellison, directorul general al companiei, a precizat că acest pachet reprezintă doar primul pas către o integrare mai amplă. Pe termen lung, obiectivul este crearea unui serviciu de streaming unificat, care să reunească bibliotecile de filme și seriale ale HBO Max și Paramount+.

Totuși, lansarea unui abonament comun nu înseamnă că cele două aplicații vor dispărea imediat. În prima etapă, utilizatorii ar urma să aibă acces la ambele servicii printr-o ofertă comercială comună, urmând ca integrarea tehnologică să fie realizată ulterior.

Strategia este importantă deoarece cele două platforme atrag categorii diferite de public. HBO Max este recunoscut pentru serialele premium și producțiile cinematografice de prestigiu, în timp ce Paramount+ mizează pe francize populare, divertisment și conținut provenit de la televiziunile americane.

În România, HBO Max are deja o prezență importantă, iar catalogul de filme și seriale disponibile în noiembrie 2026 include numeroase producții originale. Rămâne de văzut dacă pachetul HBO Max–Paramount+ va fi lansat simultan și pe piața românească.

De la Game of Thrones și The White Lotus la Yellowstone și Tulsa King

Unul dintre principalele avantaje ale viitoarei oferte este catalogul impresionant de producții pe care Skydance îl va putea pune la dispoziția abonaților.

HBO Max găzduiește seriale precum „Game of Thrones”, „House of the Dragon”, „The White Lotus”, „The Sopranos” și „Euphoria”. Platforma continuă să investească în producții originale, inclusiv în universul DC, prin seriale precum „Lanterns”.

De cealaltă parte, Paramount+ aduce în ecuație titluri precum „Tulsa King”, cu Sylvester Stallone, „Landman”, „Lioness” și producțiile din universul „Star Trek”. Oferta include și conținut asociat francizei „Yellowstone”, precum și programe ale posturilor CBS, Nickelodeon și Comedy Central.

Combinarea acestor biblioteci ar putea transforma noul serviciu într-un concurent extrem de puternic pentru Netflix și Disney+, mai ales într-o perioadă în care utilizatorii sunt tot mai atenți la numărul abonamentelor lunare.

Pentru public, avantajul ar putea fi accesul la mai multe producții pentru un cost total mai mic. Totuși, disponibilitatea anumitor titluri va continua să depindă de drepturile de distribuție din fiecare țară.

Ce se întâmplă cu prețurile și abonamentele existente

Deocamdată, Skydance nu a comunicat cât va costa noul abonament și nici dacă utilizatorii existenți vor primi automat posibilitatea de a trece la pachetul comun.

O altă necunoscută privește parteneriatele actuale. În Statele Unite, HBO Max este disponibil inclusiv într-un pachet care reunește Disney+ și Hulu. David Ellison a explicat că aceste acorduri vor fi analizate pentru a determina dacă rămân avantajoase pentru companie.

Nu există, așadar, o confirmare că actualele oferte vor fi eliminate sau modificate imediat.

Pentru România, situația este cu atât mai interesantă cu cât disponibilitatea platformelor și a cataloagelor diferă de cea din Statele Unite. Dacă vrei să afli ce servicii funcționează în prezent pe piața locală, Playtech a realizat și un ghid al platformelor pe care poți vedea legal filme și seriale în România.

Cert este că începutul anului 2027 ar putea marca o nouă etapă în industria streamingului. În locul unei piețe fragmentate între numeroase aplicații, marile companii încearcă să construiască servicii tot mai mari, capabile să ofere suficiente producții pentru a-i convinge pe utilizatori să își păstreze abonamentele.