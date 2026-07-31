Hackerul care distruge Call of Duty: Black Ops 2 pe PS5. Un singur lobby îți poate bloca progresul
Revenirea Call of Duty: Black Ops 2 pe consolele PlayStation a fost primită cu entuziasm, dar experiența multiplayer s-a transformat rapid într-un coșmar pentru unii jucători. Un hacker cunoscut sub numele „C Isn’t Sharp” ar modifica forțat conturile celor care intră în aceleași lobby-uri. Potrivit IGN, atacul poate afecta nivelul, clasele și progresul armelor, iar unele persoane susțin că nu se mai pot conecta ulterior la meciuri online.
Problema vizează noile versiuni pentru PS4 și PS5, lansate în iulie 2026. Relatările provin în principal de la jucători și creatori de conținut. Amploarea incidentului nu a fost confirmată oficial, dar comunitatea îi avertizează pe utilizatori să evite momentan lobby-urile publice.
Hackerul îți poate modifica instantaneu contul
Jucătorul suspectat de atac apare în lobby-uri sub nume precum „C Isn’t Sharp” sau „Who Isn’t Sharp?”. Uneori, numele este afișat cu litere colorate, un detaliu care poate ajuta la identificarea sa înainte de începerea meciului.
După intrarea într-un lobby compromis, conturile celorlalți utilizatori pot fi mutate automat la Prestige 16. Acest nivel nu există în sistemul normal al jocului. Black Ops 2 are zece niveluri obișnuite de Prestige și un al unsprezecelea statut, Master Prestige.
Modificarea artificială poate crea probleme deoarece serverele încearcă să interpreteze un nivel care nu ar trebui să fie disponibil. Unii jucători susțin că nu mai pot găsi meciuri după incident. Alții raportează erori legate de camuflajele armelor, accesorii și progresul claselor.
Hackerul ar putea schimba și echipamentele salvate înainte de a elimina utilizatorii din lobby. În anumite situații, pe ecran apare un mesaj incomplet care conține doar textul „You’ve”. Nu este clar dacă toate conturile afectate suferă aceleași modificări.
Comportamentul încalcă evident regulile pentru jocul online în Call of Duty: Black Ops 2. Activision a interzis încă de la lansarea originală manipularea nivelurilor, lobby-urile modificate și dispozitivele care oferă un avantaj incorect.
Ce trebuie să faci dacă vezi numele suspect
Comunitatea recomandă să închizi imediat jocul dacă observi numele „Who Isn’t Sharp?” sau o variantă asemănătoare scrisă cu litere colorate. Nu rămâne în lobby pentru a vedea ce se întâmplă și nu încerca să pornești meciul.
Ieșirea obișnuită din lobby s-ar putea să nu fie suficient de rapidă. Închide complet Black Ops 2 din meniul consolei. Cu cât întrerupi mai repede conexiunea, cu atât există o șansă mai mare ca modificările să nu fie salvate pe cont.
Nu încerca să contactezi presupusul hacker și nu accepta invitații de la utilizatori necunoscuți. Evită și lobby-urile care promit creșterea instantanee a nivelului, deblocarea armelor sau acces gratuit la toate camuflajele. Chiar dacă par avantajoase, acestea îți pot corupe progresul.
Cea mai sigură soluție este să eviți temporar multiplayer-ul public. Poți urmări canalele oficiale Call of Duty pentru informații despre o eventuală actualizare. Relatările actuale nu indică o problemă cu povestea single-player, atacul fiind legat de conectarea în lobby-uri online.
Activision folosește deja sistemul anti-cheat Ricochet în Call of Duty, dar jocurile vechi și portările acestora nu beneficiază neapărat de toate protecțiile titlurilor moderne. Infrastructura și codul moștenit pot lăsa deschise vulnerabilități cunoscute de ani întregi.
Portările pentru PS5 au avut probleme încă de la lansare
Black Ops și Black Ops 2 au revenit pe PS4 și PS5 la începutul lunii iulie. Nu sunt versiuni remasterizate complet, ci portări ale jocurilor originale. Acestea păstrează campaniile, modurile Zombies și experiențele multiplayer cunoscute de fani.
Problemele au apărut la scurt timp după lansare. Jucătorii au raportat lobby-uri modificate, exploituri pentru experiență și situații în care progresul era resetat. Activision a dezactivat temporar anumite liste de joc și a aplicat anterior corecții la nivelul serverelor.
Noul incident pare însă mai grav deoarece nu oferă doar experiență artificială. Setarea conturilor la Prestige 16 ar putea împiedica sistemul să le mai introducă în lobby-uri normale. Nu este clar nici dacă restaurarea progresului poate fi realizată direct de jucător.
Activision a experimentat de-a lungul timpului cu numeroase metode pentru combaterea trișorilor din Call of Duty. Printre acestea se numără inamici falși, arme dezactivate și limitarea vizibilității pentru conturile suspecte.
În cazul Black Ops 2, este nevoie de o corecție care să împiedice modificarea conturilor altor persoane. Până la apariția unei soluții confirmate, intrarea într-un lobby public rămâne un risc. Nostalgia poate aștepta câteva zile, mai ales dacă alternativa este pierderea unui progres construit în zeci sau sute de ore.