Hackerul care distruge Call of Duty: Black Ops 2 pe PS5. Un singur lobby îți poate bloca progresul

Hackerul îți poate modifica instantaneu contul

Jucătorul suspectat de atac apare în lobby-uri sub nume precum „C Isn’t Sharp” sau „Who Isn’t Sharp?”. Uneori, numele este afișat cu litere colorate, un detaliu care poate ajuta la identificarea sa înainte de începerea meciului.

După intrarea într-un lobby compromis, conturile celorlalți utilizatori pot fi mutate automat la Prestige 16. Acest nivel nu există în sistemul normal al jocului. Black Ops 2 are zece niveluri obișnuite de Prestige și un al unsprezecelea statut, Master Prestige.

Modificarea artificială poate crea probleme deoarece serverele încearcă să interpreteze un nivel care nu ar trebui să fie disponibil. Unii jucători susțin că nu mai pot găsi meciuri după incident. Alții raportează erori legate de camuflajele armelor, accesorii și progresul claselor.

Hackerul ar putea schimba și echipamentele salvate înainte de a elimina utilizatorii din lobby. În anumite situații, pe ecran apare un mesaj incomplet care conține doar textul „You’ve”. Nu este clar dacă toate conturile afectate suferă aceleași modificări.

Comportamentul încalcă evident regulile pentru jocul online în Call of Duty: Black Ops 2. Activision a interzis încă de la lansarea originală manipularea nivelurilor, lobby-urile modificate și dispozitivele care oferă un avantaj incorect.

Ce trebuie să faci dacă vezi numele suspect

Comunitatea recomandă să închizi imediat jocul dacă observi numele „Who Isn’t Sharp?” sau o variantă asemănătoare scrisă cu litere colorate. Nu rămâne în lobby pentru a vedea ce se întâmplă și nu încerca să pornești meciul.

Ieșirea obișnuită din lobby s-ar putea să nu fie suficient de rapidă. Închide complet Black Ops 2 din meniul consolei. Cu cât întrerupi mai repede conexiunea, cu atât există o șansă mai mare ca modificările să nu fie salvate pe cont.