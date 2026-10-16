GTA 6 are trailer oficial de lansare, dar Xbox lipsește din promovare. Rockstar arată din nou jocul pe PS5

Rockstar Games a publicat trailerul oficial de lansare pentru GTA 6, cu aproximativ o lună înainte de debutul programat pe 19 noiembrie 2026. Jocul va apărea simultan pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S, însă materialul promoțional a fost capturat integral pe PS5, iar brandingul Xbox lipsește din clipul oficial distribuit de Rockstar.

Nu este însă începutul campaniei de promovare. Rockstar promovează GTA 6 de mai mult timp, iar în 2026 campania a intrat treptat în etapa finală. Precomenzile au fost deschise pe 25 iunie, urmate de o prezentare extinsă pe 27 august, iar trailerul publicat pe 15 octombrie este materialul oficial de lansare, nu primul clip din apropierea debutului.

GTA 6 a trecut prin două amânări importante

Cronologia lansării GTA 6 a fost mai complicată decât sugera varianta inițială a articolului. Rockstar anunțase inițial jocul pentru 2025, fără o dată exactă. Pe 2 mai 2025, compania a confirmat prima amânare majoră și a stabilit lansarea pentru 26 mai 2026, motivând decizia prin nevoia de timp suplimentar pentru finisarea jocului.

Doar câteva luni mai târziu, pe 6 noiembrie 2025, Rockstar a anunțat o nouă amânare. GTA 6 a fost mutat de pe 26 mai 2026 pe 19 noiembrie 2026, dată care rămâne în prezent cea oficială. Compania a explicat din nou că lunile suplimentare sunt necesare pentru nivelul de finisare dorit.

Prin urmare, lansarea din noiembrie 2026 nu este rezultatul unei schimbări recente. Data este cunoscută încă din noiembrie 2025 și a fost reconfirmată ulterior de Rockstar și Take-Two. Pagina oficială GTA 6 indică în continuare 19 noiembrie 2026 pentru PS5 și Xbox Series X|S.

Promovarea GTA 6 s-a intensificat treptat în 2026

Primul trailer GTA 6 a fost publicat în decembrie 2023. Trailer 2 a urmat pe 6 mai 2025, la doar câteva zile după anunțarea primei amânări, și a oferit mai multe detalii despre Jason, Lucia și statul fictiv Leonida.

Campania comercială propriu-zisă s-a accelerat în vara lui 2026. Rockstar a deschis oficial precomenzile pe 25 iunie pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S, confirmând în același timp edițiile disponibile și bonusurile pentru cumpărătorii care comandă jocul înainte de lansare.

Pe 27 august 2026 a urmat „An Extended Look”, o prezentare mult mai amplă a jocului, de aproape 27 de minute. Pagina oficială Rockstar listează acum în ordine materialele principale ale campaniei: Trailer 1, Trailer 2, prezentarea extinsă și, cel mai recent, Launch Trailer din 15 octombrie.

Noul trailer este din nou capturat pe PlayStation 5

Elementul care a atras atenția acum este faptul că trailerul de lansare a fost capturat integral pe PlayStation 5. Clipul promovează și mesajul „Plays Best On PS5”, care apare și pe pagina oficială GTA 6.

Pure Xbox remarcă faptul că versiunea Xbox nu apare deloc în materialul oficial, deși GTA 6 se lansează simultan pe Xbox Series X|S. Publicația notează că Rockstar a ales din nou PS5 pentru prezentarea vizuală a jocului și că nu este clar dacă Microsoft va primi ulterior un material promoțional separat.

Asta nu înseamnă că versiunea Xbox a fost amânată sau că jocul ar avea o exclusivitate PlayStation. Rockstar listează în continuare explicit PS5 și Xbox Series X|S drept platformele de lansare.

Mai mult, precomenzile sunt disponibile pe ambele ecosisteme încă din iunie, ceea ce confirmă că absența Xbox din trailer ține de campania de marketing, nu de disponibilitatea jocului.

Xbox Series S rămâne versiunea urmărită cu cea mai mare atenție

Din punct de vedere tehnic, cele mai multe semne de întrebare continuă să fie legate de Xbox Series S. Consola are hardware mai modest decât Xbox Series X și PS5, iar GTA 6 este unul dintre cele mai complexe jocuri dezvoltate de Rockstar până acum.

Pure Xbox consideră că imaginile prezentate pe PS5 ar trebui să fie relativ reprezentative și pentru Xbox Series X, cele două console fiind apropiate ca nivel general de performanță. Versiunea Series S este însă mai dificil de anticipat, în special din cauza memoriei și puterii grafice mai reduse.

Rockstar nu a publicat încă o analiză tehnică oficială cu rezoluții, niveluri grafice și framerate pentru fiecare consolă. Nici diferențele exacte dintre PS5, PS5 Pro, Xbox Series X și Series S nu sunt detaliate în prezent.

GTA 6 se lansează pe 19 noiembrie 2026

GTA 6 va fi disponibil pe 19 noiembrie 2026 pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Preîncărcarea versiunilor digitale va începe pe 12 noiembrie, cu o săptămână înainte de lansare.

Așadar, trailerul din 15 octombrie trebuie văzut ca ultima etapă importantă a unei campanii care se desfășoară de ani de zile și care s-a accelerat vizibil din vara lui 2026. Noutatea nu este că Rockstar începe acum să promoveze GTA 6, ci că, ajunsă în faza finală înainte de lansare, compania continuă să folosească PlayStation 5 drept platformă principală pentru materialele oficiale de prezentare.