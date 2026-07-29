GSK, unul dintre cei mai mari angajatori şi în România, face concedieri. Anunţul companiei pentru salariaţi

Strategia vine în contextul în care noul director executiv, Luke Miels, și-a propus să accelereze dezvoltarea unor medicamente noi și competitive. În acest scop, GSK va muta peste 1.000 de oameni de știință într-un nou centru de cercetare și dezvoltare construit în Cambridge.

Totodată, compania a anunțat că va închide centrul de cercetare și dezvoltare din Stevenage, Hertfordshire, până în anul 2029. În paralel, laboratoarele din Ware vor fi modernizate, iar o parte dintre angajați vor fi relocați în această unitate, relatează The Guardian.

Deși a confirmat că vor exista concedieri la nivel global, GSK nu a precizat câte locuri de muncă vor fi desființate.

Noul centru din Cambridge va reuni cercetarea în mai multe domenii medicale

Noua facilitate din Cambridge are o suprafață de 28.000 de metri pătrați și este dezvoltată de compania Prologis, fiind amplasată pe unul dintre cele mai mari campusuri biomedicale din Europa.

Potrivit companiei, aici își desfășoară activitatea peste 22.000 de persoane din domeniul științelor vieții, iar mai mult de 470 de companii din biofarmacie, biotehnologie și inteligență artificială sunt prezente în acest ecosistem. De asemenea, peste un milion de pacienți sunt tratați anual în cadrul acestui campus.

GSK a precizat că noua locație va include laboratoare de ultimă generație și tehnologie modernă pentru susținerea cercetării în domenii precum oncologia, bolile respiratorii, hepatologia, vaccinurile și HIV.

Mutarea va consolida și prezența companiei în așa-numitul „triunghi de aur” al Regatului Unit – Cambridge, Oxford și Londra –, unde echipele sale vor beneficia de acces la un ecosistem recunoscut pentru cercetarea biomedicală, îngrijirea pacienților și colaborarea cu mediul academic.