GSK, unul dintre cei mai mari angajatori şi în România, face concedieri. Anunţul companiei pentru salariaţi
GSK, unul dintre cei mai mari producători de medicamente din lume și un angajator important inclusiv în România, pregătește un amplu proces de restructurare. Compania a anunțat că va reduce locuri de muncă în cadrul unui program de economii care se va desfășura pe parcursul următorilor ani, în timp ce direcționează o investiție de 400 de milioane de lire sterline către dezvoltarea activităților de cercetare și dezvoltare din Marea Britanie.
GSK reorganizează activitatea și pregătește un program amplu de reducere a costurilor
Producătorul britanic de medicamente a prezentat un plan care urmărește obținerea unor economii anuale de 1,9 miliarde de lire sterline până în 2029. În același timp, compania intenționează să investească 400 de milioane de lire sterline în domeniul științelor vieții din Regatul Unit, în următorii trei ani.
Strategia vine în contextul în care noul director executiv, Luke Miels, și-a propus să accelereze dezvoltarea unor medicamente noi și competitive. În acest scop, GSK va muta peste 1.000 de oameni de știință într-un nou centru de cercetare și dezvoltare construit în Cambridge.
Totodată, compania a anunțat că va închide centrul de cercetare și dezvoltare din Stevenage, Hertfordshire, până în anul 2029. În paralel, laboratoarele din Ware vor fi modernizate, iar o parte dintre angajați vor fi relocați în această unitate, relatează The Guardian.
Deși a confirmat că vor exista concedieri la nivel global, GSK nu a precizat câte locuri de muncă vor fi desființate.
Noul centru din Cambridge va reuni cercetarea în mai multe domenii medicale
Noua facilitate din Cambridge are o suprafață de 28.000 de metri pătrați și este dezvoltată de compania Prologis, fiind amplasată pe unul dintre cele mai mari campusuri biomedicale din Europa.
Potrivit companiei, aici își desfășoară activitatea peste 22.000 de persoane din domeniul științelor vieții, iar mai mult de 470 de companii din biofarmacie, biotehnologie și inteligență artificială sunt prezente în acest ecosistem. De asemenea, peste un milion de pacienți sunt tratați anual în cadrul acestui campus.
GSK a precizat că noua locație va include laboratoare de ultimă generație și tehnologie modernă pentru susținerea cercetării în domenii precum oncologia, bolile respiratorii, hepatologia, vaccinurile și HIV.
Mutarea va consolida și prezența companiei în așa-numitul „triunghi de aur” al Regatului Unit – Cambridge, Oxford și Londra –, unde echipele sale vor beneficia de acces la un ecosistem recunoscut pentru cercetarea biomedicală, îngrijirea pacienților și colaborarea cu mediul academic.
Referindu-se la acest proiect, Luke Miels a declarat:
„Această investiție va accelera activitatea noastră de cercetare și dezvoltare și ne va ajuta să oferim produse noi și competitive. Aceasta integrează și mai mult GSK într-unul dintre centrele de cunoaștere de top din lume și demonstrează atractivitatea ecosistemului științelor vieții din Regatul Unit.”
Economii de 1,9 miliarde de lire și mai multe studii clinice
În cadrul programului de eficientizare, aproximativ 45% din economiile planificate vor proveni din reducerea serviciilor de asistență, îmbunătățirea achizițiilor publice și simplificarea proceselor interne, potrivit declarațiilor făcute de Luke Miels jurnaliștilor.
Alte 40% din economiile estimate vor fi obținute prin redirecționarea resurselor de la tratamentele consacrate către dezvoltarea unor medicamente noi.
În paralel, compania și-a propus să dubleze numărul studiilor clinice de fază 3 anunțate anterior în acest an. Astfel, GSK intenționează să lanseze 20 de astfel de studii, destinate evaluării eficienței unor tratamente noi în comparație cu terapiile standard sau cu placebo.
Închiderea centrului din Stevenage marchează o schimbare importantă de strategie, în condițiile în care, cu doar cinci ani în urmă, compania anunțase un plan de investiții de 400 de milioane de lire sterline pentru extinderea acelui campus și dezvoltarea unui cluster dedicat afacerilor din domeniul științelor vieții.
Investiția a fost salutată de autoritățile britanice
Anunțul făcut de GSK a fost primit favorabil de reprezentanții autorităților britanice. Andy Burnham a descris investiția drept „un vot de încredere în mediul de afaceri britanic”.
La rândul său, prim-ministrul a afirmat că proiectul reprezintă „un impuls pentru inovația și expertiza autohtonă. Și un pas către un acces mai mare la medicamente noi și tratamente de ultimă generație care vor schimba vieți în bine”.
Decizia GSK vine la câteva luni după ce rivalul AstraZeneca a anunțat, la rândul său, o investiție de 300 de milioane de lire sterline în Marea Britanie, din care 200 de milioane de lire sterline sunt destinate extinderii activităților din Cambridge.
După prezentarea planului de restructurare și investiții, acțiunile GSK au înregistrat o creștere de 6%, una dintre cele mai importante evoluții de pe piața bursieră londoneză în ziua anunțului.