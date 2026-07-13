Google șterge definitiv vechile extensii Chrome. Ce trebuie să faci înainte de 31 august
Google pregătește ultima etapă a renunțării la extensiile construite pe Manifest V2. Începând cu 31 august 2026, toate extensiile rămase în acest format vor fi eliminate definitiv din Chrome Web Store, potrivit publicației americane 9to5Google. După această dată, ele nu vor mai putea fi găsite, instalate din magazin sau actualizate prin sistemul oficial al browserului.
Decizia afectează extensiile mai vechi care nu au fost adaptate pentru Manifest V3. Printre cele mai cunoscute exemple se numără versiunea clasică uBlock Origin, dar și diferite instrumente pentru blocarea reclamelor, protejarea confidențialității sau modificarea paginilor web. Google pregătește această tranziție de mai mulți ani, însă acum a stabilit și data la care vechile extensii vor dispărea complet din magazin.
De ce renunță Google la Manifest V2
Manifest este sistemul care stabilește modul în care o extensie poate interacționa cu browserul și cu paginile accesate. Manifest V2 le oferea dezvoltatorilor un nivel ridicat de control. Extensiile puteau analiza și bloca solicitările trimise de site-uri aproape în timp real.
Google susține că Manifest V3 aduce mai multă securitate. Noul sistem limitează executarea codului provenit de la distanță. De asemenea, reduce permisiunile foarte largi și ar trebui să scadă consumul de memorie și procesor. Compania afirmă că extensiile devin astfel mai transparente și mai greu de folosit în scopuri malițioase.
Schimbarea este însă contestată. Criticii spun că Manifest V3 reduce și libertatea extensiilor legitime. Sunt vizate în special instrumentele care filtrează reclamele, elementele de urmărire și alte solicitări nedorite. Playtech a scris anterior despre dezactivarea extensiilor de tip adblock și despre efectele pe care noul sistem le poate avea asupra uBlock Origin.
Problema nu este doar numărul reclamelor care pot fi filtrate. Unele extensii vechi nu au fost actualizate deloc. Dezvoltatorii le-au abandonat sau au considerat că migrarea ar necesita prea multe modificări. Altele nu pot oferi în Manifest V3 exact aceleași funcții pe care le aveau înainte.
Ce se întâmplă după 31 august
Google precizează că toate extensiile Manifest V2 rămase vor fi scoase din Chrome Web Store pe 31 august 2026. Cele instalate anterior pot rămâne în profilul local al utilizatorului, dar nu vor mai primi actualizări și nu vor putea fi reinstalate din magazin după eliminare.
Asta nu înseamnă însă că vor continua să funcționeze normal. Odată cu Chrome 138, extensiile Manifest V2 au fost dezactivate pentru utilizatorii browserului. Google arată în calendarul oficial că acestea nu mai pot fi reactivate. Pentru companii, politica specială care prelungea temporar compatibilitatea urma să fie eliminată odată cu Chrome 139.
Prin urmare, instalarea unei versiuni vechi de Chrome și oprirea actualizărilor nu reprezintă o soluție sigură. Un browser neactualizat nu mai primește cele mai recente corecții. Poate rămâne vulnerabil la atacuri și la pagini malițioase. În plus, extensiile abandonate pot deveni ele însele un risc.
Este recomandat să verifici periodic ce ai instalat. Deschide meniul Chrome, intră la „Extensions” și apoi la „Manage extensions”. Elimină instrumentele pe care nu le mai folosești. Verifică și permisiunile acordate. Au existat cazuri în care extensii Chrome periculoase au fost compromise și folosite pentru colectarea datelor sau redirecționarea utilizatorilor.
Cum îți păstrezi funcțiile preferate
Primul pas este să cauți versiunea Manifest V3 a extensiei. Mulți dezvoltatori au publicat deja ediții noi sau alternative compatibile. Acestea pot avea un nume ușor diferit și pot oferi mai puține opțiuni, așa că verifică atent dezvoltatorul, recenziile și permisiunile solicitate.
Nu instala extensii din arhive necunoscute doar pentru a păstra o funcție veche. Fișierele descărcate de pe site-uri obscure pot include cod modificat. Nici activarea permanentă a modului pentru dezvoltatori nu este recomandată utilizatorilor obișnuiți.
O altă variantă este schimbarea browserului. Mozilla a confirmat că Firefox continuă să accepte atât Manifest V2, cât și Manifest V3. Compania spune că vrea să păstreze mai multe opțiuni pentru utilizatori și dezvoltatori. Totuși, o extensie creată pentru Chrome nu funcționează automat în Firefox. Ai nevoie de versiunea publicată în magazinul Mozilla.
Poți lua în calcul trecerea de la Chrome la Firefox, mai ales dacă depinzi de uBlock Origin sau de instrumente avansate pentru protejarea intimității. Înainte de mutare, exportă marcajele și verifică sincronizarea parolelor. Firefox permite importarea datelor din Chrome, ceea ce simplifică procesul.
Data de 31 august marchează dispariția definitivă a extensiilor Manifest V2 din magazinul Google. Nu aștepta până atunci. Verifică acum ce extensii folosești, caută variante actualizate și elimină programele abandonate. Astfel, eviți să pierzi brusc funcții importante și nu îți compromiți securitatea folosind un browser vechi.