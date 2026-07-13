Google șterge definitiv vechile extensii Chrome. Ce trebuie să faci înainte de 31 august

De ce renunță Google la Manifest V2

Manifest este sistemul care stabilește modul în care o extensie poate interacționa cu browserul și cu paginile accesate. Manifest V2 le oferea dezvoltatorilor un nivel ridicat de control. Extensiile puteau analiza și bloca solicitările trimise de site-uri aproape în timp real.

Google susține că Manifest V3 aduce mai multă securitate. Noul sistem limitează executarea codului provenit de la distanță. De asemenea, reduce permisiunile foarte largi și ar trebui să scadă consumul de memorie și procesor. Compania afirmă că extensiile devin astfel mai transparente și mai greu de folosit în scopuri malițioase.

Schimbarea este însă contestată. Criticii spun că Manifest V3 reduce și libertatea extensiilor legitime. Sunt vizate în special instrumentele care filtrează reclamele, elementele de urmărire și alte solicitări nedorite. Playtech a scris anterior despre dezactivarea extensiilor de tip adblock și despre efectele pe care noul sistem le poate avea asupra uBlock Origin.

Problema nu este doar numărul reclamelor care pot fi filtrate. Unele extensii vechi nu au fost actualizate deloc. Dezvoltatorii le-au abandonat sau au considerat că migrarea ar necesita prea multe modificări. Altele nu pot oferi în Manifest V3 exact aceleași funcții pe care le aveau înainte.

Ce se întâmplă după 31 august

Google precizează că toate extensiile Manifest V2 rămase vor fi scoase din Chrome Web Store pe 31 august 2026. Cele instalate anterior pot rămâne în profilul local al utilizatorului, dar nu vor mai primi actualizări și nu vor putea fi reinstalate din magazin după eliminare.

Asta nu înseamnă însă că vor continua să funcționeze normal. Odată cu Chrome 138, extensiile Manifest V2 au fost dezactivate pentru utilizatorii browserului. Google arată în calendarul oficial că acestea nu mai pot fi reactivate. Pentru companii, politica specială care prelungea temporar compatibilitatea urma să fie eliminată odată cu Chrome 139.

Prin urmare, instalarea unei versiuni vechi de Chrome și oprirea actualizărilor nu reprezintă o soluție sigură. Un browser neactualizat nu mai primește cele mai recente corecții. Poate rămâne vulnerabil la atacuri și la pagini malițioase. În plus, extensiile abandonate pot deveni ele însele un risc.