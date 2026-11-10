Google schimbă regulile pentru Android Auto. Milioane de telefoane mai vechi riscă să nu mai funcționeze pe ecranul mașinii

Potrivit 9to5Google, Google a actualizat documentația oficială de asistență, stabilind Android 11 drept noua versiune minimă acceptată. Deși compania nu a anunțat o dată exactă la care toate telefoanele incompatibile vor înceta să funcționeze, unii utilizatori au început să primească avertismente încă din octombrie 2026.

Android 9 și Android 10 nu mai sunt acceptate oficial de Android Auto

Până recent, Android Auto putea funcționa pe telefoane care utilizau Android 9 sau Android 10, în funcție de configurația dispozitivului și de versiunea aplicației.

Google a decis însă să ridice cerința minimă la Android 11, versiune cunoscută și sub numele de cod Red Velvet Cake.

Conform documentației actualizate, pentru utilizarea Android Auto este necesar un telefon cu Android 11 sau o versiune ulterioară și un abonament ori o opțiune activă de date mobile.

Această modificare nu înseamnă neapărat că toate telefoanele cu Android 10 vor înceta să funcționeze imediat.

De fapt, versiunea Android Auto 18.1, cea mai recentă la momentul publicării informațiilor, poate încă să ruleze pe anumite dispozitive cu Android 10.

Totuși, acestea nu mai îndeplinesc cerințele oficiale, ceea ce înseamnă că Google nu mai garantează compatibilitatea și funcționarea corectă pe termen lung.

În plus, actualizările viitoare ar putea elimina complet posibilitatea utilizării platformei pe sistemele de operare mai vechi.

Schimbarea era anticipată încă din octombrie, când mai mulți șoferi au raportat apariția unui mesaj prin care erau avertizați că telefonul lor nu va mai fi compatibil cu Android Auto.

Google a mai adoptat o măsură similară în 2024, când a ridicat cerințele minime pentru sistemul de operare, deși aplicarea efectivă a noilor reguli a avut loc ulterior.

Decizia vine într-o perioadă în care compania dezvoltă constant platforma, introducând funcții noi pentru Android Auto și îmbunătățiri ale interfeței.

Ce telefoane sunt afectate și cum verifici dacă Android Auto va mai funcționa

Noua cerință vizează telefoanele care rulează Android 9 Pie sau Android 10 și care nu pot fi actualizate oficial la Android 11 ori la o versiune mai recentă.

Printre dispozitivele potențial afectate se numără smartphone-uri lansate în urmă cu mai mulți ani, în special modele care nu mai primesc actualizări majore ale sistemului de operare.

Totuși, anul lansării telefonului nu reprezintă singurul criteriu relevant.

Unele dispozitive mai vechi au primit actualizări la Android 11 sau Android 12 și vor continua să îndeplinească cerința minimă.

Pentru a verifica versiunea instalată, intră în Setările telefonului și caută secțiunea Despre telefon sau Informații software.

Acolo vei găsi numărul versiunii Android.

Dacă telefonul rulează Android 11 sau o versiune mai nouă, schimbarea anunțată de Google nu ar trebui să îți afecteze compatibilitatea din acest motiv.

Dacă utilizezi Android 9 sau Android 10, verifică dacă producătorul oferă o actualizare oficială.

În situația în care dispozitivul nu mai beneficiază de suport software, utilizarea Android Auto ar putea deveni imposibilă după viitoarele actualizări ale aplicației.

Este important de precizat că noua cerință se referă la telefonul conectat la mașină, nu la anul fabricației automobilului.

Astfel, o mașină mai veche, dar compatibilă cu Android Auto, poate continua să funcționeze cu un smartphone care îndeplinește noile cerințe.

De asemenea, schimbarea nu afectează în același mod sistemele Android Automotive, care rulează direct pe echipamentele multimedia ale anumitor automobile, fără să depindă de conectarea unui telefon.

De ce Google renunță la telefoanele vechi și ce se schimbă pentru șoferi

Google nu a oferit o explicație tehnică detaliată pentru eliminarea suportului Android 9 și Android 10.

Totuși, actualizarea cerințelor este în concordanță cu evoluția platformei și cu introducerea unor funcții software tot mai complexe.

Android Auto nu mai reprezintă doar o modalitate de afișare a aplicațiilor telefonului pe ecranul mașinii.

În ultimii ani, Google a extins funcționalitățile de navigație, comunicare și divertisment, iar platforma integrează tot mai multe instrumente bazate pe inteligență artificială.

Un exemplu este introducerea asistentului Gemini, care începe să înlocuiască Google Assistant și în experiența de utilizare Android Auto.

Prin această schimbare, șoferii pot interacționa mai natural cu sistemul, folosind comenzi vocale pentru navigație, mesaje și alte activități.

Playtech a prezentat anterior funcțiile Android Auto care permit trimiterea mesajelor și controlul aplicațiilor prin Gemini.

Eliminarea suportului pentru versiunile Android mai vechi poate simplifica dezvoltarea și testarea aplicației, deoarece Google trebuie să asigure compatibilitatea cu un număr mai mic de configurații software.

Pentru utilizatori, însă, schimbarea poate fi frustrantă, mai ales dacă telefonul funcționează încă foarte bine și este folosit în principal pentru navigație.

În plus, există situații în care Android Auto întâmpină probleme de conectare sau funcționare chiar și pe dispozitive compatibile, ceea ce poate complica identificarea cauzei unei defecțiuni.

Dacă Android Auto nu mai pornește pe telefonul tău, verifică mai întâi versiunea sistemului de operare, apoi actualizările disponibile în Google Play și compatibilitatea sistemului multimedia al mașinii.

Pentru moment, Google nu a precizat când va fi eliminată complet funcționarea pe Android 10.

Totuși, actualizarea documentației oficiale reprezintă un semnal clar că telefoanele cu Android 9 și Android 10 au ajuns la finalul perioadei de suport pentru Android Auto.