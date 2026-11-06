Ghiozdanele și trolerele elevilor, în atenția specialiștilor. Ce riscuri există pentru coloana vertebrală, regula privind greutatea maximă admisă
Conținutul ghiozdanului unui elev nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, potrivit normelor de igienă aplicabile școlilor. Pentru un copil de 30 de kilograme, limita înseamnă trei kilograme de manuale, caiete și alte obiecte transportate. Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care copiii poartă ghiozdanele, folosesc trolerele și își împart timpul între statul pe scaun și mișcare.
Limita de 10% se referă la conținutul ghiozdanului
Regula este prevăzută la articolul 30 din Normele de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020. Aceasta se aplică la toate ciclurile de învățământ, iar greutatea materialelor transportate trebuie adaptată capacității de efort corespunzătoare vârstei.
Textul legal se referă explicit la greutatea conținutului, nu la o limită identică, exprimată în kilograme, pentru fiecare elev. Astfel, pentru un copil de 25 de kilograme, plafonul este de 2,5 kilograme, iar pentru unul de 40 de kilograme ajunge la patru kilograme.
Același articol prevede că elevii din ciclul primar și gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu fața posterioară întărită. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 28 august 2020.
Pentru părinți, cântărirea conținutului pregătit pentru ziua următoare permite verificarea concretă a limitei. Manualele, caietele și celelalte obiecte trebuie analizate împreună, deoarece pragul privește întreaga încărcătură.
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Ce spune fizioterapeutul despre folosirea trolerelor
Dalila Băețoiu a atras atenția asupra felului în care elevii trag ghiozdanele cu roți. În declarațiile pentru Prima TV, fizioterapeutul a asociat utilizarea incorectă cu problemele de postură, mai ales în cazul unei musculaturi slab pregătite.
„Adoptă, de multe ori, tot felul de dispozitive, trollere, de care trag în mod greșit atunci când se deplasează cu ele și favorizează pe un teren muscular slab și nepregătit apariția deficiențelor de postură și a deformărilor de coloană”, a declarat aceasta.
În privința riscurilor, trebuie diferențiate durerile și suprasolicitarea de afecțiuni precum scolioza. Academia Americană de Pediatrie precizează că purtarea incorectă a ghiozdanului poate provoca dureri de spate, gât și umeri, însă nu s-a demonstrat că ghiozdanele provoacă scolioză sau alte probleme de durată ale coloanei.
Organizația recomandă alegerea unui ghiozdan proporțional cu statura copilului și folosirea ambelor bretele. Obiectele grele trebuie așezate aproape de corp, iar încărcătura distribuită echilibrat.
Statul îndelungat pe scaun intră și el în discuție
Fizioterapeutul Bogdan Goga pune accent pe timpul petrecut în poziții statice. În explicațiile sale despre postura elevilor, acesta arată că rutina zilnică poate însemna ore succesive în bancă, la birou și în fața dispozitivelor.
„5-6 ore în bancă la școală, după aceea la birou facem temele, după aceea ne jucăm pe laptop, pe calculator, pe tabletă, lucruri statice, atunci vedem că lucrurile astea impactează dezvoltarea coloanei vertebrale și nu numai, sistemului musculoscheletal, în general”, a explicat fizioterapeutul.
Bogdan Goga recomandă întreruperea activităților statice prin pauze de mișcare. În opinia sa, schimbarea locului în care stă copilul și deplasarea sunt importante, inclusiv în timpul pregătirii temelor.
„Cred că este foarte importantă pauza. La 40-45 de minute este importantă o pauză de 5 minute în care copiii să se miște, să se deplaseze, să-și schimbe locul în care se află, să iasă din clasă dacă sunt în mediul școlar, sau să iasă din camera în care se află, să o aerisească, să iasă un pic la aer”, a spus acesta.
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Ce soluții au fost propuse pentru reducerea încărcăturii
Problema ghiozdanelor grele a fost discutată și la nivelul Ministerului Educației. Printre soluțiile prezentate în anii anteriori s-au aflat păstrarea unor materiale în școală și folosirea resurselor digitale.
În martie 2023, Ligia Deca le sugera unităților de învățământ să cumpere dulapuri prin apelul PNRR pentru dotarea cu mobilier. Propunerea privind dulapurile și manualele digitalizate urmărea reducerea materialelor transportate zilnic, în special de elevii din clasele primare.
Ulterior, Daniel David a încurajat învățătorii să caute soluții pentru această problemă. Mesajul său a vizat greutatea pe care copiii o duc în fiecare zi între casă și școală.
„Sunt convins că învățătorii sunt și ei conștienți că este o problemă și îi încurajez să caute soluții, să-și imagineze că-s copiii lor care trebuie să care greutatea respectivă în fiecare zi”, declara ministrul de atunci.