Ghiozdanele și trolerele elevilor, în atenția specialiștilor. Ce riscuri există pentru coloana vertebrală, regula privind greutatea maximă admisă

Textul legal se referă explicit la greutatea conținutului, nu la o limită identică, exprimată în kilograme, pentru fiecare elev. Astfel, pentru un copil de 25 de kilograme, plafonul este de 2,5 kilograme, iar pentru unul de 40 de kilograme ajunge la patru kilograme.

Același articol prevede că elevii din ciclul primar și gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu fața posterioară întărită. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 28 august 2020.

Pentru părinți, cântărirea conținutului pregătit pentru ziua următoare permite verificarea concretă a limitei. Manualele, caietele și celelalte obiecte trebuie analizate împreună, deoarece pragul privește întreaga încărcătură.

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Ce spune fizioterapeutul despre folosirea trolerelor

Dalila Băețoiu a atras atenția asupra felului în care elevii trag ghiozdanele cu roți. În declarațiile pentru Prima TV, fizioterapeutul a asociat utilizarea incorectă cu problemele de postură, mai ales în cazul unei musculaturi slab pregătite.

„Adoptă, de multe ori, tot felul de dispozitive, trollere, de care trag în mod greșit atunci când se deplasează cu ele și favorizează pe un teren muscular slab și nepregătit apariția deficiențelor de postură și a deformărilor de coloană”, a declarat aceasta.

În privința riscurilor, trebuie diferențiate durerile și suprasolicitarea de afecțiuni precum scolioza. Academia Americană de Pediatrie precizează că purtarea incorectă a ghiozdanului poate provoca dureri de spate, gât și umeri, însă nu s-a demonstrat că ghiozdanele provoacă scolioză sau alte probleme de durată ale coloanei.

Organizația recomandă alegerea unui ghiozdan proporțional cu statura copilului și folosirea ambelor bretele. Obiectele grele trebuie așezate aproape de corp, iar încărcătura distribuită echilibrat.