Generația Z spune că lucrează mai bine de acasă. Un nou studiu pune sub semnul întrebării revenirea la birou
Dezbaterea privind munca de la birou și cea de acasă este departe de a se încheia, iar un nou studiu ar putea alimenta și mai mult discuțiile. Potrivit unui sondaj realizat în Marea Britanie, majoritatea angajaților din Generația Z consideră că sunt mai productivi atunci când lucrează de acasă decât atunci când merg la birou.
Rezultatele sugerează că problema nu este neapărat lipsa dorinței de a reveni la birou, ci faptul că multe spații de lucru moderne nu oferă condițiile necesare pentru concentrare. Zgomotul, întreruperile frecvente și birourile open-space sunt indicate drept principalele obstacole în calea productivității.
Peste jumătate dintre tinerii angajați preferă munca de acasă
Studiul, realizat de Diamond Interiors în colaborare cu YouGov, arată că 53% dintre angajații din Generația Z spun că sunt mai eficienți atunci când lucrează de acasă.
În același timp, 34% dintre respondenți afirmă că mediul de lucru din biroul companiei nu le permite să se concentreze suficient asupra sarcinilor.
Autorii cercetării susțin că locuința oferă, în multe cazuri, mai mult control asupra zgomotului, întreruperilor și confortului, ceea ce îi ajută pe angajați să își organizeze mai bine activitatea și să rămână concentrați pentru perioade mai lungi.
Birourile open-space, printre principalele motive de nemulțumire
Potrivit raportului, birourile moderne au evoluat în ultimii ani către spații deschise, în care lucrează simultan zeci sau chiar sute de persoane.
Deși acest tip de amenajare facilitează colaborarea între colegi, el vine și cu dezavantaje importante pentru cei care au nevoie de liniște pentru activități ce necesită concentrare.
Generația Z este și prima care a petrecut o parte importantă din perioada studiilor și începutului de carieră în regim de muncă sau învățare la distanță, în intervalul 2020-2023. Pentru mulți dintre acești tineri, lucrul de acasă a devenit normalitatea, iar revenirea într-un mediu aglomerat poate afecta productivitatea.
Angajatorii sunt îndemnați să regândească spațiile de lucru
Rebecca Waller, director de design în cadrul Diamond Interiors, spune că rezultatele studiului transmit un mesaj clar angajatorilor. Potrivit acesteia, birourile rămân esențiale pentru colaborare și întâlniri, însă multe companii nu oferă suficiente spații dedicate activităților care necesită liniște și concentrare.
În opinia sa, problema nu este faptul că angajații preferă în mod automat să lucreze de acasă, ci că locuința le oferă un control mai bun asupra mediului în care își desfășoară activitatea.
Viitorul muncii ar putea însemna mai multă flexibilitate
Concluzia studiului nu este că birourile vor dispărea, ci că acestea trebuie adaptate noilor moduri de lucru. Autorii cercetării recomandă amenajarea unor spații mai variate, care să combine zonele destinate colaborării cu încăperi liniștite pentru activități individuale.
În același timp, munca hibridă sau de acasă ar putea rămâne o opțiune importantă pentru companiile care vor să atragă și să păstreze angajații din Generația Z.