Generația Z se întoarce la bar. Mitul tinerilor care nu beau începe să se destrame
Generația Z nu mai pare atât de hotărâtă să evite alcoolul. Un nou studiu arată că 74% dintre tinerii care au vârsta legală pentru consum au băut cel puțin o dată în ultimele șase luni. Procentul era de 66% în urmă cu trei ani, potrivit datelor publicate de IWSR, companie specializată în analiza pieței globale a băuturilor alcoolice.
Creșterea pare să contrazică imaginea unei generații care preferă mocktailurile, ieșirile fără alcool și un stil de viață atent controlat. Totuși, rezultatele nu înseamnă că tinerii se îndreaptă automat spre alcoolism. Studiul măsoară dacă respondenții au consumat alcool într-un interval de șase luni. Nu stabilește câți beau zilnic sau dezvoltă dependență.
Generația Z a ajuns mai târziu la petrecere
Rata de consum în rândul Generației Z este acum apropiată de media populației adulte. Aceasta este de 76%. Milenialii rămân generația cu cea mai mare participare, de 81%. Sunt urmați de Generația X, cu 77%. Baby Boomers au ajuns la 71%.
Marten Lodewijks, președintele IWSR, spune că tinerii au ajuns mai târziu la petrecere, dar nu au renunțat la ea. Diferența poate fi explicată inclusiv prin pandemie. Mulți membri ai Generației Z au împlinit vârsta legală pentru consum într-o perioadă în care barurile, cluburile și universitățile erau închise.
Obiceiurile lor au fost influențate și de prețuri. Tinerii au venituri mai mici. O ieșire în oraș poate costa mult. În același timp, informațiile despre efectele alcoolului sunt mai vizibile decât în trecut. Rețelele sociale au adăugat un risc nou. O seară scăpată de sub control poate rămâne online ani întregi.
Datele schimbă imaginea prezentată de cercetări mai vechi despre consumul de alcool în rândul tinerilor. Generația Z nu respinge complet băuturile alcoolice. Le consumă însă după reguli diferite.
Cocktailurile au devenit alegerea preferată
Tinerii aleg cocktailurile mai des decât orice altă generație. Aproximativ 84% dintre consumatorii Gen Z chestionați au declarat că au băut un cocktail în ultimele șase luni. Produsele gata preparate au devenit și ele populare. Sunt dulci, colorate și ușor de consumat.
Consumul este și mai social. Aproximativ 18% dintre tineri au spus că, la ultima ocazie, au băut într-un grup format din cel puțin cinci persoane. Procentul este mai ridicat decât în cazul celorlalte generații.
În același timp, 49% dintre respondenții Gen Z afirmă că încearcă să respecte recomandările autorităților privind alcoolul. Tinerii pot bea la fel de des ca restul adulților, dar tind să consume cantități mai mici la o singură ocazie. Preferă uneori două băuturi mai scumpe în locul unei seri bazate pe cantitate.
Această aparentă contradicție explică noul comportament. Generația Z poate participa mai des la consum fără să abandoneze complet ideea de moderație. Totuși, cercetările recente avertizează că nici măcar consumul moderat de alcool nu este lipsit de riscuri.
Studiul nu demonstrează o creștere a alcoolismului
Titlurile alarmiste pot sugera că Generația Z se îndreaptă spre dependență. Datele IWSR nu susțin însă o asemenea concluzie. Un respondent care a băut un pahar în șase luni este inclus în aceeași categorie cu unul care consumă în fiecare weekend.
Studiul arată și că numărul mediu de băuturi consumate la o ocazie a scăzut. Media generală a coborât la 3,9 băuturi. În 2024 și 2025 era de 4,4. Participarea rămâne stabilă, dar frecvența și cantitatea tind să scadă.
Datele provin dintr-un eșantion de peste 32.000 de respondenți din 19 piețe. Comparațiile istorice folosesc 15 dintre acestea. În India și China au fost chestionate în special persoane cu venituri ridicate din zone urbane. Rezultatele nu pot descrie perfect fiecare țară sau fiecare grup social.
Riscurile medicale rămân însă reale. Alcoolul este asociat cu boli hepatice, accidente și mai multe tipuri de cancer. Unele analize sugerează că inclusiv câteva băuturi pe săptămână pot avea efecte negative, contrazicând ideea că un pahar de vin este complet inofensiv.
Generația Z nu a devenit peste noapte generația alcoolismului. A devenit însă mai asemănătoare cu generațiile anterioare. Tinerii nu au abandonat petrecerea. Au ajuns doar mai târziu și încearcă să plece înainte ca mahmureala să înceapă.