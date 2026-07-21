Generația Z se întoarce la bar. Mitul tinerilor care nu beau începe să se destrame

Generația Z a ajuns mai târziu la petrecere

Rata de consum în rândul Generației Z este acum apropiată de media populației adulte. Aceasta este de 76%. Milenialii rămân generația cu cea mai mare participare, de 81%. Sunt urmați de Generația X, cu 77%. Baby Boomers au ajuns la 71%.

Marten Lodewijks, președintele IWSR, spune că tinerii au ajuns mai târziu la petrecere, dar nu au renunțat la ea. Diferența poate fi explicată inclusiv prin pandemie. Mulți membri ai Generației Z au împlinit vârsta legală pentru consum într-o perioadă în care barurile, cluburile și universitățile erau închise.

Obiceiurile lor au fost influențate și de prețuri. Tinerii au venituri mai mici. O ieșire în oraș poate costa mult. În același timp, informațiile despre efectele alcoolului sunt mai vizibile decât în trecut. Rețelele sociale au adăugat un risc nou. O seară scăpată de sub control poate rămâne online ani întregi.

Datele schimbă imaginea prezentată de cercetări mai vechi despre consumul de alcool în rândul tinerilor. Generația Z nu respinge complet băuturile alcoolice. Le consumă însă după reguli diferite.

Cocktailurile au devenit alegerea preferată

Tinerii aleg cocktailurile mai des decât orice altă generație. Aproximativ 84% dintre consumatorii Gen Z chestionați au declarat că au băut un cocktail în ultimele șase luni. Produsele gata preparate au devenit și ele populare. Sunt dulci, colorate și ușor de consumat.

Consumul este și mai social. Aproximativ 18% dintre tineri au spus că, la ultima ocazie, au băut într-un grup format din cel puțin cinci persoane. Procentul este mai ridicat decât în cazul celorlalte generații.

În același timp, 49% dintre respondenții Gen Z afirmă că încearcă să respecte recomandările autorităților privind alcoolul. Tinerii pot bea la fel de des ca restul adulților, dar tind să consume cantități mai mici la o singură ocazie. Preferă uneori două băuturi mai scumpe în locul unei seri bazate pe cantitate.