Franța pune frână Tesla FSD: motivul care contează și pentru șoferii din România
Franța nu este pregătită să autorizeze versiunea actuală a sistemului Tesla Full Self-Driving Supervised. Ministrul francez al Transporturilor a indicat două probleme principale: posibilitatea ca sistemul să depășească viteza legală și monitorizarea insuficientă a atenției șoferului în traficul urban complex.
Decizia nu reprezintă o interdicție definitivă și nici respingerea tehnologiei de conducere automatizată. Franța dorește mai multe date și un proces comun la nivel european, în locul acceptării automate a unei aprobări acordate individual de un alt stat.
Viteza și atenția șoferului sunt cele două obstacole principale
Autoritățile franceze consideră că sistemul poate permite rularea peste limita legală stabilită pe sectorul de drum. Pentru o funcție care controlează accelerația, frânarea și direcția, respectarea vitezei nu este un detaliu opțional, mai ales într-un proces de omologare.
Tesla a permis în anumite versiuni alegerea unei viteze mai mari decât limita detectată. Șoferul poate considera această flexibilitate convenabilă, dar autoritățile trebuie să evalueze sistemul în raport cu legislația, nu cu obiceiurile reale ale participanților la trafic.
A doua problemă privește atenția șoferului în orașe, în special la schimbările de bandă, intersecții și sensuri giratorii. Full Self-Driving Supervised nu este un sistem autonom în sens juridic și tehnic. Persoana aflată la volan trebuie să supravegheze permanent deplasarea și să intervină imediat atunci când mașina interpretează greșit o situație.
Pe măsură ce software-ul devine mai fluent, șoferul poate fi tentat să privească telefonul sau să lase responsabilitatea în seama mașinii. Această relaxare este periculoasă tocmai pentru că sistemul funcționează bine în cea mai mare parte a timpului. Intervenția umană rămâne necesară în situațiile rare, dar dificil de anticipat.
Franța nu vrea să adopte o excepție națională acordată de autoritatea olandeză fără propriile verificări. Preferă un cadru european armonizat, cu metode comune de testare și cerințe identice pentru fiecare stat membru.
România va avea nevoie de reguli clare, nu doar de un update software
Pentru proprietarii Tesla din România, aprobarea FSD într-un alt stat european nu înseamnă automat activarea imediată a tuturor funcțiilor. Disponibilitatea depinde de omologare, de versiunea software, de configurația mașinii și de deciziile Tesla pentru fiecare piață.
Traficul românesc poate pune sistemele automate în situații dificile. Sensurile giratorii cu mai multe benzi, marcajele șterse, lucrările temporare, mașinile parcate neregulamentar și schimbările bruște de direcție cer interpretarea unor comportamente care nu respectă întotdeauna scenariul ideal.
Există și problema limitelor de viteză afișate greșit sau detectate din indicatoare destinate altui sector. Șoferul trebuie să verifice informația și să nu presupună că mașina cunoaște întotdeauna regula aplicabilă. Responsabilitatea nu dispare pentru că viteza a fost selectată automat.
Un cadru european comun ar putea evita o situație în care aceeași mașină oferă funcții complet diferite după trecerea unei frontiere. În același timp, testarea trebuie să includă particularitățile fiecărei țări. O funcție validată pe autostrăzi și bulevarde bine marcate trebuie să demonstreze că poate gestiona și infrastructura mai puțin uniformă.
Poziția Franței transmite un mesaj important: numele Full Self-Driving nu schimbă nivelul real de automatizare. FSD Supervised rămâne o tehnologie de asistență, iar șoferul păstrează controlul și răspunderea pentru deplasare.
Tesla poate rezolva o parte dintre obiecții prin actualizări. Sistemul poate fi programat să respecte strict viteza, iar monitorizarea atenției poate deveni mai severă. Rămâne însă necesară demonstrarea eficienței în condiții urbane complexe, nu doar în clipuri selectate sau în trasee favorabile.
Pentru șoferul român, întârzierea poate fi frustrantă, dar o aprobare comună și clară este preferabilă unei activări grăbite, urmate de restricții și retrageri. Tehnologia are potențialul de a reduce oboseala și de a preveni accidente, însă numai dacă utilizatorul înțelege exact ce poate face și, mai ales, ce nu poate face mașina în locul său.