Franța pune frână Tesla FSD: motivul care contează și pentru șoferii din România

Viteza și atenția șoferului sunt cele două obstacole principale

Autoritățile franceze consideră că sistemul poate permite rularea peste limita legală stabilită pe sectorul de drum. Pentru o funcție care controlează accelerația, frânarea și direcția, respectarea vitezei nu este un detaliu opțional, mai ales într-un proces de omologare.

Tesla a permis în anumite versiuni alegerea unei viteze mai mari decât limita detectată. Șoferul poate considera această flexibilitate convenabilă, dar autoritățile trebuie să evalueze sistemul în raport cu legislația, nu cu obiceiurile reale ale participanților la trafic.

A doua problemă privește atenția șoferului în orașe, în special la schimbările de bandă, intersecții și sensuri giratorii. Full Self-Driving Supervised nu este un sistem autonom în sens juridic și tehnic. Persoana aflată la volan trebuie să supravegheze permanent deplasarea și să intervină imediat atunci când mașina interpretează greșit o situație.

Pe măsură ce software-ul devine mai fluent, șoferul poate fi tentat să privească telefonul sau să lase responsabilitatea în seama mașinii. Această relaxare este periculoasă tocmai pentru că sistemul funcționează bine în cea mai mare parte a timpului. Intervenția umană rămâne necesară în situațiile rare, dar dificil de anticipat.

Franța nu vrea să adopte o excepție națională acordată de autoritatea olandeză fără propriile verificări. Preferă un cadru european armonizat, cu metode comune de testare și cerințe identice pentru fiecare stat membru.

România va avea nevoie de reguli clare, nu doar de un update software

Pentru proprietarii Tesla din România, aprobarea FSD într-un alt stat european nu înseamnă automat activarea imediată a tuturor funcțiilor. Disponibilitatea depinde de omologare, de versiunea software, de configurația mașinii și de deciziile Tesla pentru fiecare piață.

Traficul românesc poate pune sistemele automate în situații dificile. Sensurile giratorii cu mai multe benzi, marcajele șterse, lucrările temporare, mașinile parcate neregulamentar și schimbările bruște de direcție cer interpretarea unor comportamente care nu respectă întotdeauna scenariul ideal.