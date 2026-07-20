Ford pregătește pickup-ul electric ieftin care pare o jucărie lângă Expedition: preț de aproximativ 26.300 de euro
Ford a început să descrie viitorul său pickup electric drept un model compact, după ce timp de aproape un an a vorbit despre un vehicul de dimensiuni medii. Prototipurile surprinse în teste par vizibil mai mici și mai joase decât pickup-urile americane obișnuite, iar comparația cu uriașul Ford Expedition îl face să pară aproape o mașină de oraș cu benă.
Modelul va fi lansat în 2027 și va fi primul produs construit pe noua platformă electrică universală dezvoltată de Ford. Prețul promis este de aproximativ 30.000 de dolari, echivalentul a aproape 26.300 de euro la cursul actual, înaintea taxelor și diferențelor dintre piețe.
Nu există încă o confirmare pentru Europa sau România. Proiectul este orientat inițial către Statele Unite, unde pickup-urile reprezintă o parte importantă a pieței, dar dimensiunile mai mici l-ar face mai potrivit și pentru drumurile europene decât un F-150 Lightning.
Ford reduce dimensiunile și simplifică fabricația
Viitorul pickup va avea patru uși și va folosi o caroserie construită prin metode de producție simplificate. Ford spune că platforma folosește două elemente structurale mari realizate prin turnare, în locul celor 146 de piese utilizate pentru structura unui Maverick.
Reducerea numărului de componente poate scurta timpul de asamblare, poate diminua numărul sudurilor și poate reduce costurile. Tehnologia, cunoscută adesea drept megacasting, este folosită pentru a înlocui zeci de piese mici cu una sau două structuri masive.
Bateria va folosi chimie litiu-fier-fosfat, apreciată pentru costul redus, stabilitatea termică și durata bună de viață. Dezavantajul este densitatea energetică mai mică, ceea ce obligă producătorul să găsească un compromis între greutate, autonomie și preț.
Ford estimează o autonomie de cel puțin 483 km. Dacă valoarea va fi confirmată în testarea americană, rezultatul ar fi foarte bun pentru un pickup electric de aproximativ 26.300 de euro. Autonomia europeană nu poate fi anticipată direct, deoarece standardele de testare sunt diferite.
Compania susține că podeaua plată și bateria integrată în structură vor permite un spațiu interior mai mare decât într-un Toyota RAV4. Afirmația nu include bena sau portbagajul frontal, astfel încât pickup-ul ar putea oferi o combinație interesantă între cabină de familie și utilitate.
Numele Ranchero ar putea reveni într-o formă electrică
Ford nu a confirmat denumirea comercială, dar a înregistrat marca Ranchero. Numele a fost folosit în trecut pentru un model care combina partea frontală și cabina unui autoturism cu o benă deschisă în spate.
O reinterpretare electrică ar fi potrivită pentru un pickup compact și jos, diferit de modelele masive construite pe șasiu separat. Prototipurile sugerează o gardă la sol moderată și proporții mai apropiate de un crossover.
Pentru cumpărătorii din România, un asemenea vehicul ar putea fi interesant pentru mici firme, agricultori, instalatori, servicii tehnice și utilizatori care vor o benă fără dimensiunile unui pickup tradițional. Totuși, omologarea și fiscalitatea vehiculelor comerciale pot influența atractivitatea locală.
Prețul american nu se va transforma automat într-un tarif european de 26.300 de euro. Transportul, TVA-ul, echiparea obligatorie și eventualele taxe pot ridica semnificativ suma. În plus, Ford ar trebui să adapteze modelul la standardele europene și să decidă dacă există suficientă cerere.
Proiectul reprezintă o schimbare față de prima generație de electrice Ford, care a inclus vehicule mari și scumpe. Compania încearcă acum să reducă bateria, masa, numărul de piese și timpul de fabricație.
Dacă promisiunile sunt respectate, pickup-ul ar putea deveni unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice de pe piața americană, alături de hatchback-uri și SUV-uri compacte. Ford trebuie însă să demonstreze că poate păstra prețul de aproximativ 26.300 de euro fără să sacrifice autonomia, capacitatea benei și calitatea interiorului.