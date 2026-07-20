Ford pregătește pickup-ul electric ieftin care pare o jucărie lângă Expedition: preț de aproximativ 26.300 de euro

Nu există încă o confirmare pentru Europa sau România. Proiectul este orientat inițial către Statele Unite, unde pickup-urile reprezintă o parte importantă a pieței, dar dimensiunile mai mici l-ar face mai potrivit și pentru drumurile europene decât un F-150 Lightning.

Ford reduce dimensiunile și simplifică fabricația

Viitorul pickup va avea patru uși și va folosi o caroserie construită prin metode de producție simplificate. Ford spune că platforma folosește două elemente structurale mari realizate prin turnare, în locul celor 146 de piese utilizate pentru structura unui Maverick.

Reducerea numărului de componente poate scurta timpul de asamblare, poate diminua numărul sudurilor și poate reduce costurile. Tehnologia, cunoscută adesea drept megacasting, este folosită pentru a înlocui zeci de piese mici cu una sau două structuri masive.

Bateria va folosi chimie litiu-fier-fosfat, apreciată pentru costul redus, stabilitatea termică și durata bună de viață. Dezavantajul este densitatea energetică mai mică, ceea ce obligă producătorul să găsească un compromis între greutate, autonomie și preț.

Ford estimează o autonomie de cel puțin 483 km. Dacă valoarea va fi confirmată în testarea americană, rezultatul ar fi foarte bun pentru un pickup electric de aproximativ 26.300 de euro. Autonomia europeană nu poate fi anticipată direct, deoarece standardele de testare sunt diferite.

Compania susține că podeaua plată și bateria integrată în structură vor permite un spațiu interior mai mare decât într-un Toyota RAV4. Afirmația nu include bena sau portbagajul frontal, astfel încât pickup-ul ar putea oferi o combinație interesantă între cabină de familie și utilitate.

Numele Ranchero ar putea reveni într-o formă electrică

Ford nu a confirmat denumirea comercială, dar a înregistrat marca Ranchero. Numele a fost folosit în trecut pentru un model care combina partea frontală și cabina unui autoturism cu o benă deschisă în spate.