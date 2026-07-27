Ford apelează la tehnologia Geely pentru mașinile europene: noul crossover electric și un Bronco compact vor fi construite în Spania

Ford va controla compania comună, dar Geely aduce tehnologia

Conform acordului propus, Ford va deține 66% din noua companie, iar Geely va controla restul de 34%. Uzina din Valencia are o capacitate potențială de aproximativ 500.000 de automobile pe an și va deveni un centru comun de producție pentru modelele celor două grupuri. Acordul mai trebuie să treacă prin procedurile de aprobare ale autorităților.

Ford și Geely vor dezvolta vehicule adaptate special pieței europene, nu vor aduce pur și simplu modele chinezești și le vor schimba sigla. Ford pregătește un crossover electric cu mai multe variante de propulsie, în timp ce Geely intenționează să producă două SUV-uri electrice în aceeași fabrică.

Noul crossover Ford ar putea folosi arhitectura GEA a grupului Geely, o platformă flexibilă care acceptă propulsie electrică și plug-in hybrid. Această abordare îi permite constructorului american să ofere mai multe variante fără să dezvolte separat fiecare structură tehnică, reducând timpul și costurile de lansare.

În paralel, Ford va construi în Valencia un nou membru al familiei Bronco. Compania îl descrie drept un SUV compact, robust și pregătit pentru aventură. Modelul va fi diferit de Bronco-ul american de mari dimensiuni și ar trebui să fie mai potrivit pentru străzile, parcările și taxele europene.

Producția companiei mixte ar urma să înceapă în prima jumătate a anului 2027, iar primele automobile complet noi sunt programate să iasă de pe linie în 2028. Ford Kuga va continua să fie fabricat la Valencia în perioada de tranziție.

Legătura cu România este mai importantă decât pare

Pentru publicul român, Ford este deja legat direct de producția locală prin uzina de la Craiova și prin modelele Puma și Puma Gen-E. Alianța cu Geely nu înseamnă că fabrica din România își pierde rolul, dar arată strategia mai largă a constructorului: fiecare uzină și fiecare partener trebuie să contribuie la reducerea costurilor.

Românii au văzut deja efectele parteneriatelor Ford. Explorer și Capri folosesc tehnologie asociată grupului Volkswagen, iar compania colaborează și cu Renault în alte proiecte europene. Geely ar putea aduce platforme electrice mai ieftine, sisteme multimedia avansate și tehnologii de asistență dezvoltate într-o piață chineză extrem de competitivă.