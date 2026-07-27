Ford apelează la tehnologia Geely pentru mașinile europene: noul crossover electric și un Bronco compact vor fi construite în Spania
Ford și grupul chinez Geely pregătesc o alianță industrială care poate schimba echilibrul pieței auto europene. Cele două companii vor să producă împreună automobile electrice și plug-in hybrid în uzina Ford din Valencia, folosind capacitatea disponibilă a fabricii și tehnologiile dezvoltate de Geely.
Parteneriatul apare într-un moment în care constructorii tradiționali europeni încearcă să reducă prețul mașinilor electrice, în timp ce BYD, MG, Leapmotor și alte mărci chinezești își extind rapid oferta. Ford are nevoie de platforme și software competitive, iar Geely are nevoie de o bază industrială puternică în interiorul Uniunii Europene.
Ford va controla compania comună, dar Geely aduce tehnologia
Conform acordului propus, Ford va deține 66% din noua companie, iar Geely va controla restul de 34%. Uzina din Valencia are o capacitate potențială de aproximativ 500.000 de automobile pe an și va deveni un centru comun de producție pentru modelele celor două grupuri. Acordul mai trebuie să treacă prin procedurile de aprobare ale autorităților.
Ford și Geely vor dezvolta vehicule adaptate special pieței europene, nu vor aduce pur și simplu modele chinezești și le vor schimba sigla. Ford pregătește un crossover electric cu mai multe variante de propulsie, în timp ce Geely intenționează să producă două SUV-uri electrice în aceeași fabrică.
Noul crossover Ford ar putea folosi arhitectura GEA a grupului Geely, o platformă flexibilă care acceptă propulsie electrică și plug-in hybrid. Această abordare îi permite constructorului american să ofere mai multe variante fără să dezvolte separat fiecare structură tehnică, reducând timpul și costurile de lansare.
În paralel, Ford va construi în Valencia un nou membru al familiei Bronco. Compania îl descrie drept un SUV compact, robust și pregătit pentru aventură. Modelul va fi diferit de Bronco-ul american de mari dimensiuni și ar trebui să fie mai potrivit pentru străzile, parcările și taxele europene.
Producția companiei mixte ar urma să înceapă în prima jumătate a anului 2027, iar primele automobile complet noi sunt programate să iasă de pe linie în 2028. Ford Kuga va continua să fie fabricat la Valencia în perioada de tranziție.
Legătura cu România este mai importantă decât pare
Pentru publicul român, Ford este deja legat direct de producția locală prin uzina de la Craiova și prin modelele Puma și Puma Gen-E. Alianța cu Geely nu înseamnă că fabrica din România își pierde rolul, dar arată strategia mai largă a constructorului: fiecare uzină și fiecare partener trebuie să contribuie la reducerea costurilor.
Românii au văzut deja efectele parteneriatelor Ford. Explorer și Capri folosesc tehnologie asociată grupului Volkswagen, iar compania colaborează și cu Renault în alte proiecte europene. Geely ar putea aduce platforme electrice mai ieftine, sisteme multimedia avansate și tehnologii de asistență dezvoltate într-o piață chineză extrem de competitivă.
Producția în Spania îi permite și grupului Geely să se apropie de cumpărătorii europeni. Automobilele realizate în interiorul Uniunii pot evita o parte dintre costurile și incertitudinile asociate importurilor din China. În același timp, compania trebuie să respecte regulile europene privind siguranța, datele, condițiile de muncă și protecția consumatorului.
Pentru Ford, miza este păstrarea unei game suficient de accesibile. Mașinile electrice europene sunt adesea mai scumpe decât echivalentele termice, iar dezvoltarea unei platforme complet noi poate costa miliarde. Folosirea tehnologiei Geely și împărțirea volumului de producție pot reduce costul fiecărei mașini construite la Valencia.
Rămâne de văzut cât de multă identitate Ford va păstra noul crossover. Platforma poate veni de la Geely, dar suspensia, designul, ergonomia și comportamentul rutier vor trebui să corespundă așteptărilor europene. Bronco-ul compact va avea o provocare similară: trebuie să pară autentic și robust, fără să devină o simplă reinterpretare estetică a unui SUV chinezesc.
Parteneriatul nu este o capitulare în fața industriei auto chineze, ci recunoașterea faptului că dezvoltarea independentă a fiecărei tehnologii a devenit prea scumpă. Pentru cumpărătorul român, rezultatul poate însemna mai multe modele electrice, prețuri ceva mai apropiate de cele ale mașinilor convenționale și o concurență mai puternică în showroom-uri.