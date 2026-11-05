Fizicienii au confirmat existența unui al treilea tip de magnetism. Descoperirea care ar putea schimba calculatoarele viitorului

Magneții sunt atât de prezenți în viața de zi cu zi, încât rareori ne întrebăm cât de complexe sunt fenomenele fizice din spatele lor. De la motoare electrice până la dispozitivele de stocare a datelor, magnetismul joacă un rol fundamental în tehnologia modernă. Acum, oamenii de știință au prezentat dovezi concludente pentru existența unui tip distinct de magnetism, care ar putea deschide noi direcții în dezvoltarea electronicii.

Potrivit ScienceDaily, cercetătorii de la laboratorul american SLAC au confirmat proprietățile unui fenomen numit altermagnetism. Descoperirea, prezentată pe 4 noiembrie 2026, contribuie la înțelegerea comportamentului magnetic al materialelor și ar putea avea aplicații importante în tehnologiile informației.

Ce este altermagnetismul și prin ce diferă de magnetismul obișnuit

Magnetismul este rezultatul unor proprietăți cuantice ale electronilor și al modului în care acestea se organizează într-un material. Una dintre caracteristicile relevante este spinul electronic, care poate fi asociat intuitiv cu orientarea unui mic moment magnetic.

În cazul feromagnetismului, întâlnit în materiale precum fierul, numeroase momente magnetice se aliniază astfel încât materialul dezvoltă o magnetizare netă. Acesta este fenomenul asociat magneților obișnuiți.

Antiferomagnetismul funcționează diferit. Momentele magnetice se organizează în direcții opuse, astfel încât efectele lor se compensează în mare măsură.

Altermagnetismul reprezintă o categorie distinctă de ordine magnetică. Materialele altermagnetice pot prezenta o compensare a momentelor magnetice, dar și proprietăți electronice care le diferențiază de antiferomagneții convenționali.

Aceste caracteristici sunt importante pentru că oferă posibilitatea controlării comportamentului electronilor fără ca materialul să producă neapărat un câmp magnetic exterior puternic.

De ce este importantă confirmarea experimentală

În fizică, existența unei teorii nu este suficientă pentru a demonstra că un fenomen poate fi observat și exploatat în lumea reală. Cercetătorii trebuie să identifice semnături experimentale care să distingă clar fenomenul studiat de alte comportamente cunoscute.

Rezultatele prezentate de SLAC contribuie la confirmarea altermagnetismului ca formă distinctă de ordine magnetică. Fenomenul fusese deja investigat teoretic și experimental, însă noile dovezi consolidează înțelegerea proprietăților sale.

Descoperirea este relevantă pentru fizica materiei condensate, domeniu care studiază comportamentul colectiv al particulelor în solide și alte materiale.

În cazul altermagnetismului, interesul cercetătorilor se concentrează asupra relației dintre structura magnetică și comportamentul electronilor, inclusiv asupra posibilității de a controla proprietățile acestora.

O asemenea capacitate este esențială pentru dezvoltarea unor componente electronice care să proceseze și să stocheze informații mai eficient.

Cum ar putea influența calculatoarele și dispozitivele electronice

Una dintre direcțiile de cercetare în care altermagnetismul ar putea avea un impact important este spintronica. Această ramură a electronicii urmărește utilizarea spinului electronilor, pe lângă sarcina lor electrică, pentru procesarea și stocarea informațiilor.

Dispozitivele bazate pe asemenea principii ar putea oferi avantaje legate de viteză, consum energetic și stabilitate. Totuși, performanțele depind de materialele concrete și de arhitectura componentelor.

Materialele altermagnetice sunt interesante deoarece combină proprietăți care, în alte categorii de materiale magnetice, nu apar împreună în aceeași formă.

În viitor, cercetările ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme de memorie sau a unor dispozitive electronice specializate. Acest lucru nu înseamnă însă că procesoarele actuale vor fi înlocuite în curând de componente altermagnetice.

De la identificarea unui fenomen fizic până la integrarea lui într-un produs comercial pot trece mulți ani, iar dificultățile de fabricație și control al materialelor rămân considerabile.

Confirmarea altermagnetismului arată că, inclusiv în domenii studiate de foarte mult timp, natura continuă să ofere fenomene care pot schimba modul în care înțelegem și proiectăm tehnologiile viitorului.