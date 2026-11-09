Filtru de ulei înșurubat care pierde imediat după revizie: cum poate rămâne garnitura veche lipită de motor

Cum ajung două garnituri să lase uleiul să iasă

Filtrul înșurubat se fixează pe un racord filetat, iar etanșarea se face la exterior, unde garnitura se comprimă pe o suprafață plană. Garnitura veche poate adera la acea suprafață după mult timp petrecut sub presiune și la temperaturi variabile. Când desfaci filtrul, te aștepți să găsești garnitura în canalul lui. Dacă locașul este gol, trebuie lămurit unde a rămas inelul. Din cauza uleiului și a murdăriei, garnitura rămasă poate semăna cu o margine a suportului.

Când filtrul nou se așază peste acest inel, cele două garnituri pot aluneca sau se pot deforma neuniform. La motorul oprit, zona poate părea uscată, iar imediat după pornire, când uleiul ajunge sub presiune în filtru, se poate forma o dâră sau chiar o scurgere abundentă. Strângerea suplimentară nu reface contactul cu suprafața metalică și poate deforma și mai mult etanșarea.

O scurgere apărută după revizie nu dovedește însă că sunt două garnituri. Un filtru incompatibil poate avea un inel cu alt diametru, iar o suprafață zgâriată ori un filtru prins strâmb pot produce urme în aceeași zonă. La unele motoare, uleiul poate coborî de la garnitura suportului filtrului și poate face să pară că pierde filtrul în sine. Locul unde se strânge picătura este un indiciu, dar sursa se vede cel mai bine urmărind punctul cel mai înalt în care reapare ulei proaspăt.

Ce verifici înainte ca mașina să plece din service

Dacă pierderea apare imediat după revizie, cere atelierului să verifice filtrul montat, inelul vechi și suprafața de contact. La demontare se pot vedea atât o garnitură dublată, cât și urmele lăsate de o așezare incorectă. Montajul se reface cu piesa potrivită și cu garnitura în stare bună, conform instrucțiunilor filtrului și ale constructorului. Indicațiile privind lubrifierea garniturii și strângerea depind de piesă; o regulă învățată la alt motor nu ține loc de specificație.

După remediere, zona și scutul trebuie curățate, iar nivelul verificat după procedura mașinii. Abia atunci atelierul poate porni controlat motorul și verifica dacă reapare ulei la filtru sau la bușon. Dacă pe scut a rămas ulei de la demontare, o pată izolată poate apărea chiar și după ce îmbinarea a fost reparată. O suprafață curățată face diferența vizibilă.

Dacă ai rulat cu avertizarea de presiune aprinsă ori ai găsit mult ulei sub mașină, spune atelierului cât a funcționat motorul și în ce condiții. În această situație, miza nu mai este doar refacerea etanșării, ci și verificarea efectelor unei posibile lipse de ungere. O garnitură rămasă pe suport poate fi o greșeală ușor de corectat dacă este prinsă la prima pornire.