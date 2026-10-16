Fiat Multiplina, noua electrică de oraș cu patru locuri, este aproape gata de producție. Problema care o ține pe loc

Fiat se apropie de forma finală a uneia dintre cele mai neobișnuite mașini electrice pe care le pregătește pentru oraș. Multiplina este un cvadriciclu electric cu patru locuri, de dimensiuni foarte reduse, care ar urma să ajungă pe piață în 2028. Proiectul este deja „aproape de producție”, potrivit șefului de design Fiat François Leboine, citat de Autocar, dar constructorul italian trebuie să rezolve mai întâi o problemă importantă: vehiculul este prea greu pentru categoria în care trebuie omologat.

Multiplina a fost prezentată public la Salonul Auto de la Paris 2026, după ce Fiat oferise anterior doar o imagine a proiectului. Constructorul a confirmat oficial că Multiplina face parte dintre conceptele prin care testează direcția viitoarelor sale vehicule urbane. Modelul va ocupa spațiul dintre Fiat Topolino, cvadriciclul electric de oraș despre care Playtech a scris anterior și Fiat 500.

Fiat Multiplina trebuie să slăbească înainte să ajungă pe șosea

Problema vine din regulile europene pentru categoria L7e. Multiplina nu va fi omologată ca un autoturism convențional, ci drept cvadriciclu greu. Pentru această categorie, greutatea maximă admisă „în stare de funcționare” este de 450 de kilograme. În același timp, vehiculul trebuie să transporte patru persoane și să ofere performanțe mai bune decât actualele modele din categoria L6e.

Fiat pornește practic de la arhitectura utilizată de Citroën Ami și Topolino. Problema este că Ami cântărește deja aproximativ 417 kilograme. Pentru Multiplina trebuie adăugate încă două locuri, o caroserie mai lungă, o structură suplimentară și o baterie mai mare, necesară pentru obținerea unei autonomii mai bune. Toate acestea împing masa vehiculului peste limita legală.

François Leboine a explicat pentru Autocar că inginerii caută acum metode prin care să elimine greutate din aproape fiecare componentă. Abordarea seamănă, într-un mod oarecum paradoxal, cu cea folosită în motorsport: dacă o componentă poate fi ușurată fără să îi fie afectată funcția, constructorul încearcă să elimine material din ea.

Limita de greutate este cu atât mai dificilă cu cât diferența dintre categoriile L6e și L7e este de numai 25 de kilograme, în timp ce Multiplina trebuie să ofere două locuri suplimentare și performanțe sensibil mai bune.

Patru locuri într-o mașină de mai puțin de trei metri

Dimensiunile reprezintă principalul element neobișnuit al Multiplina. Viitorul Fiat ar urma să măsoare puțin sub trei metri lungime. Topolino are aproximativ 2,53 metri, iar amprenta la sol a Multiplina este comparată de producător cu cea a celebrului Fiat 500 din 1957.

În ciuda dimensiunilor, în interior vor exista patru locuri. Fiat încearcă astfel să obțină un vehicul care să păstreze avantajele unui cvadriciclu în traficul urban, dar care să nu fie limitat la două persoane. Este aceeași direcție în care constructorul italian a mers cu Topolino, modelul electric ultra-compact destinat deplasărilor urbane.

Diferențele tehnice față de Topolino vor fi însă importante. Modelele din clasa L6e sunt limitate la aproximativ 8 CP și la o viteză maximă de circa 45 km/h. Multiplina este dezvoltată pentru categoria L7e, unde limita de putere crește la aproximativ 20 CP, iar viteza maximă poate ajunge în zona de 90 km/h.

Bateria ar urma să fie, de asemenea, mai mare decât cea folosită de Citroën Ami, care oferă o autonomie de aproximativ 74 de kilometri. Fiat nu a anunțat deocamdată capacitatea acumulatorului sau autonomia finală a Multiplina.

Design inspirat de Fiat 600 Multipla din anii ’50

Numele nu este ales întâmplător. Multiplina face trimitere la Fiat 600 Multipla lansat în 1956, unul dintre cele mai neobișnuite automobile produse de compania italiană. Deși avea numai aproximativ 3,5 metri lungime, modelul original putea transporta șase persoane.

Designul noului concept preia unele dintre trăsăturile acelui automobil, inclusiv silueta înaltă, partea frontală aproape verticală și farurile rotunde. În același timp, dimensiunile sale îl apropie de Fiat 500, unul dintre cele mai cunoscute exemple de design retro reinterpretat de constructorul italian.

Fiat a readus ulterior numele Multipla în atenție în 1998, pentru monovolumul cu șase locuri cunoscut inclusiv pentru designul său neconvențional. Multiplina din 2026 nu reprezintă însă o continuare directă a acelui model, ci revine mai degrabă la ideea originală: cât mai multe locuri într-un vehicul cu o amprentă exterioară foarte mică.

Strategia face parte dintr-un interes mai larg al grupului Stellantis pentru vehicule electrice urbane mici și mai accesibile. Grupul analizează mai multe proiecte din această zonă, inclusiv modele care ar putea concura cu Dacia și alte mărci pe segmentul electricelor de dimensiuni reduse. Playtech a scris și despre planurile Stellantis pentru o nouă electrică de oraș cu preț redus.

Multiplina este programată să intre pe piață în 2028 și ar urma să fie poziționată între Topolino și Fiat 500. Până atunci, cea mai importantă provocare nu pare să fie designul sau numărul de locuri, ci găsirea unei metode prin care Fiat să aducă masa totală sub pragul de 450 de kilograme fără să compromită structura, autonomia sau funcționalitatea mașinii.