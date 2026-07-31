Ferrari Luce, primul model electric al mărcii, depășește așteptările. Toate cele 500 de exemplare planificate pentru 2026 au fost deja rezervate

Ferrari Luce a stârnit controverse, dar clienții nu au ezitat să îl comande

Încă din momentul prezentării oficiale, Ferrari Luce a împărțit opiniile pasionaților mărcii. Mulți au susținut că automobilul nu mai păstrează elementele clasice care au făcut celebră casa din Maranello, de la sunetul specific al motoarelor cu combustie până la proporțiile sportive ale modelelor tradiționale.

Cu toate acestea, reacțiile din piață spun o poveste diferită. Cererea a fost suficient de mare încât întreaga cotă planificată pentru 2026 să fie rezervată într-un interval foarte scurt.

Modelul este poziționat în segmentul de lux și pornește de la un preț de aproximativ 550.000 de euro. Ferrari Luce este un automobil cu patru uși și cinci locuri, conceput pentru cei care își doresc performanță, dar și un nivel mai ridicat de confort și practicitate față de supermașinile clasice ale constructorului italian.

China, una dintre piețele care au impulsionat vânzările

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, una dintre principalele surse ale succesului comercial este piața din China. Țara continuă să fie unul dintre cele mai importante centre pentru automobilele electrice premium și reprezintă o destinație strategică pentru constructorii europeni care încearcă să își extindă portofoliul electric.

Pentru Ferrari, interesul ridicat venit din China este un semnal că există clienți dispuși să accepte o schimbare majoră de direcție. Marca italiană și-a construit reputația pe motoare puternice cu ardere internă și pe experiența sonoră specifică, însă Luce demonstrează că exclusivitatea și prestigiul pot rămâne argumente puternice chiar și în era propulsiei electrice.

La capitolul design, modelul poartă și amprenta lui Jony Ive și a lui Marc Newson, doi designeri cunoscuți pentru colaborările lor cu Apple. Aspectul neobișnuit al mașinii a fost unul dintre cele mai discutate subiecte după lansare și a contribuit la dezbaterea privind identitatea viitoare a brandului Ferrari.

Ferrari câștigă mai mult, chiar dacă livrează mai puține mașini

Rezultatele financiare publicate de companie arată că strategia Ferrari rămâne orientată spre profitabilitate și exclusivitate, nu spre volume mari de producție.