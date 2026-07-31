Ferrari Luce, primul model electric al mărcii, depășește așteptările. Toate cele 500 de exemplare planificate pentru 2026 au fost deja rezervate
Primul automobil complet electric din istoria Ferrari pare să fi trecut cu succes primul test comercial. Deși lansarea modelului Ferrari Luce a fost însoțită de numeroase critici legate de design și de renunțarea la celebrul motor termic, cererea din piață a fost mult peste estimările companiei.
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, Ferrari a înregistrat deja rezervări pentru cele aproximativ 500 de unități pe care intenționa să le comercializeze pe parcursul întregului an 2026. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât modelul a fost lansat oficial pe 25 mai, iar obiectivul anual ar fi fost atins în mai puțin de două luni, scrie Reuters.
Ferrari Luce a stârnit controverse, dar clienții nu au ezitat să îl comande
Încă din momentul prezentării oficiale, Ferrari Luce a împărțit opiniile pasionaților mărcii. Mulți au susținut că automobilul nu mai păstrează elementele clasice care au făcut celebră casa din Maranello, de la sunetul specific al motoarelor cu combustie până la proporțiile sportive ale modelelor tradiționale.
Cu toate acestea, reacțiile din piață spun o poveste diferită. Cererea a fost suficient de mare încât întreaga cotă planificată pentru 2026 să fie rezervată într-un interval foarte scurt.
Modelul este poziționat în segmentul de lux și pornește de la un preț de aproximativ 550.000 de euro. Ferrari Luce este un automobil cu patru uși și cinci locuri, conceput pentru cei care își doresc performanță, dar și un nivel mai ridicat de confort și practicitate față de supermașinile clasice ale constructorului italian.
China, una dintre piețele care au impulsionat vânzările
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, una dintre principalele surse ale succesului comercial este piața din China. Țara continuă să fie unul dintre cele mai importante centre pentru automobilele electrice premium și reprezintă o destinație strategică pentru constructorii europeni care încearcă să își extindă portofoliul electric.
Pentru Ferrari, interesul ridicat venit din China este un semnal că există clienți dispuși să accepte o schimbare majoră de direcție. Marca italiană și-a construit reputația pe motoare puternice cu ardere internă și pe experiența sonoră specifică, însă Luce demonstrează că exclusivitatea și prestigiul pot rămâne argumente puternice chiar și în era propulsiei electrice.
La capitolul design, modelul poartă și amprenta lui Jony Ive și a lui Marc Newson, doi designeri cunoscuți pentru colaborările lor cu Apple. Aspectul neobișnuit al mașinii a fost unul dintre cele mai discutate subiecte după lansare și a contribuit la dezbaterea privind identitatea viitoare a brandului Ferrari.
Ferrari câștigă mai mult, chiar dacă livrează mai puține mașini
Rezultatele financiare publicate de companie arată că strategia Ferrari rămâne orientată spre profitabilitate și exclusivitate, nu spre volume mari de producție.
În al doilea trimestru din 2026, constructorul italian a livrat 3.366 de automobile, cu 128 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Chiar și în aceste condiții, veniturile au crescut cu 8%, ajungând la aproximativ 1,94 miliarde de euro.
Profitul operațional a urcat cu 10%, până la 605 milioane de euro, iar marja operațională a atins 31,2%, unul dintre cele mai ridicate niveluri din industria auto de lux.
Conducerea Ferrari explică aceste rezultate prin ponderea tot mai mare a personalizărilor solicitate de clienți și prin mixul de produse, elemente care aduc marje de profit mai ridicate decât simpla creștere a volumului de vânzări.
Ferrari își ridică estimările pentru 2026
Pe fondul rezultatelor peste așteptări și al debutului promițător al modelului Luce, Ferrari și-a revizuit în sens pozitiv prognoza financiară pentru întregul an.
Compania estimează acum venituri nete de aproximativ 7,6 miliarde de euro, față de proiecția anterioară de 7,5 miliarde de euro. Mesajul transmis investitorilor este clar: Ferrari continuă să mizeze pe exclusivitate, personalizare și valoare adăugată, iar succesul primului său model electric sugerează că această strategie poate funcționa și într-o industrie aflată în plină transformare.
Dacă ritmul rezervărilor se va menține și în perioada următoare, Ferrari Luce ar putea deveni unul dintre cele mai importante pariuri câștigătoare din istoria recentă a constructorului din Maranello și un reper pentru viitoarele modele electrice ale mărcii.