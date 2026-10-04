FedEx pariază 266 de milioane de euro pe 2.000 de camioane electrice. Economia estimată ajunge la 710 milioane de euro
Electrificarea transportului comercial începe să treacă de la proiecte demonstrative la comenzi de mii de vehicule. FedEx a comandat 2.000 de camioane electrice de la producătorul american Harbinger, într-un contract a cărui valoare depășește echivalentul a aproximativ 266 de milioane de euro.
Dimensiunea investiției este spectaculoasă, însă cifra pe care cele două companii o consideră cu adevărat importantă apare pe termen lung. Harbinger estimează că eliminarea consumului de motorină ar putea genera economii totale de aproximativ 710 milioane de euro pe parcursul celor 20 de ani de utilizare calculați pentru flotă.
Dacă estimările se confirmă, diferența arată motivul pentru care vehiculele electrice comerciale pot avea o logică economică diferită de cea a mașinilor personale. Un camion de distribuție este utilizat aproape zilnic și poate parcurge suficiente ore încât diferența dintre costul energiei electrice și cel al combustibilului să se acumuleze rapid.
Fiecare camion ar putea reduce puternic factura anuală pentru combustibil
Comanda FedEx include vehicule comerciale electrice Harbinger din clasele americane 5 și 6, destinate în principal distribuției. Livrările celor 2.000 de camioane sunt programate până la sfârșitul lui 2027, iar vehiculele vor fi utilizate în Statele Unite și Canada.
Harbinger estimează pentru fiecare camion o reducere anuală a costurilor cu energia necesară deplasării echivalentă cu aproximativ 17.760 de euro în raport cu vehiculul diesel pe care îl înlocuiește.
Înmulțită cu 2.000 de vehicule și cu o durată de exploatare de 20 de ani, cifra conduce la economii cumulate de aproximativ 710 milioane de euro. Față de valoarea inițială a contractului, diferența potențială este uriașă.
Calculele trebuie însă privite ca estimări ale producătorului, nu ca o economie garantată pentru următoarele două decenii. Prețurile motorinei și electricității se pot modifica, iar costurile reale depind de kilometraj, infrastructura de încărcare, întreținere, finanțare și modul în care vehiculele sunt exploatate.
Avantajul flotelor de curierat este predictibilitatea. Vehiculele pornesc adesea din aceleași centre logistice și se întorc acolo după terminarea programului. Din acest motiv, încărcarea poate fi planificată mai simplu decât în cazul unui camion care efectuează transport internațional pe distanțe mari.
Lecția FedEx ar putea conta și pentru flotele de curierat din România
Pentru piața românească, partea interesantă a contractului nu este neapărat marca vehiculelor, care sunt destinate Americii de Nord, ci modelul economic. Vehiculele de distribuție urbană și regională sunt printre candidații naturali pentru electrificare deoarece au trasee relativ previzibile și revin frecvent la bază.
În acest scenariu, operatorul poate instala infrastructura de încărcare la propriul depozit și poate calcula cu precizie energia necesară unei zile de lucru. O dubă sau un camion diesel care petrece ani întregi în trafic urban acumulează costuri mari nu doar prin consum, ci și prin operațiunile de întreținere asociate unui motor termic.
FedEx urmărește electrificarea completă a flotei sale operaționale până în 2040, iar comanda Harbinger este una dintre mișcările importante în această direcție. Compania estimează, de asemenea, că cele 2.000 de vehicule ar putea evita în timpul exploatării lor peste 1,7 milioane de tone de emisii de CO2.
Există și o dimensiune industrială. Pentru un producător relativ tânăr precum Harbinger, o comandă de peste un sfert de miliard de euro de la una dintre cele mai mari companii de logistică din lume reprezintă o validare comercială importantă.
Dacă vehiculele își confirmă fiabilitatea și avantajele economice pe parcursul utilizării reale, argumentul în favoarea electrificării flotelor comerciale devine mai puțin dependent de ecologie și tot mai mult de contabilitate. Pentru companii, acesta ar putea fi în final argumentul decisiv.