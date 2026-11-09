Eroare de sincronizare apărută după schimbarea distribuției: ce verifici înainte să cumperi un senzor nou

De ce un cod de corelație nu condamnă automat senzorul

Arborele cotit urmărește mișcarea pistoanelor, în timp ce arborele cu came comandă deschiderea și închiderea supapelor. Unitatea de control compară semnalele celor doi senzori pentru a afla cum sunt poziționate aceste elemente unul față de celălalt. Dacă fazarea mecanică este decalată, senzorii pot livra semnale curate, dar decalate în timp față de referința motorului. Un alt senzor nu va muta distribuția la loc.

Diferența poate veni din poziția greșită a unei roți, tensionarea în afara procedurii sau montarea necorespunzătoare a unui variator de fază, în funcție de construcția motorului. La unele distribuții, alinierea unor semne făcute cu markerul nu înlocuiește sculele de calare și succesiunea prevăzută de constructor. Există și motoare la care o roată dințată nu este indexată printr-o pană, iar poziția corectă depinde de blocarea și strângerea conform procedurii.

O altă direcție de verificare este cablajul: o mufă nefixată complet, un conductor întins sau un conector contaminat în timpul lucrării poate modifica semnalul. La un motor cu distribuție variabilă pot conta și funcționarea variatorului, comanda lui și alimentarea cu ulei. Un cod de circuit electric, alături de cel de corelație, poate schimba prioritățile. De aceea, cere lista completă a erorilor și datele memorate la apariția lor înainte de ștergere.

Ce verifici înainte de probe repetate și piese schimbate la întâmplare

Dacă motorul pornește greu, merge neregulat sau are zgomote metalice după schimbarea distribuției, evită să îl repornești doar ca să vezi dacă își revine. La anumite motoare, o abatere serioasă poate duce la contact între pistoane și supape. Dacă ai dubii privind fazarea și simptomele sunt evidente, discută cu atelierul despre transportul pe platformă. Absența unui zgomot nu demonstrează că montajul este bun.

Verificarea începe cu fazarea mecanică, tensionarea și reperele cerute pentru codul exact al motorului. În paralel sau ulterior, un specialist poate compara cu osciloscopul semnalele senzorilor, folosind o referință potrivită. Un semnal întrerupt cere altă investigație decât două semnale bine formate, dar decalate. Dacă producătorul cere o învățare sau o adaptare după lucrare, aceasta se face la momentul indicat, după ce condițiile mecanice și electrice au fost confirmate. Ștergerea codului nu este o adaptare și nu corectează montajul.

La final, cere să ți se spună ce a fost găsit și ce verificare a confirmat remedierea. Un motor care pornește după ce a fost șters martorul poate înregistra din nou abaterea abia în anumite condiții de turație și temperatură. Când problema a apărut imediat după o lucrare, revenirea la acea intervenție este adesea cea mai scurtă cale către un diagnostic.