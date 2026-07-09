Empulse poate fi shooterul care îi împacă pe fanii Titanfall: viteză, roboți uriași și fără microtranzacții agresive

De ce Empulse atrage comparații cu Titanfall

Cea mai evidentă comparație este cu Titanfall 2, un joc care a rămas ani la rând un reper pentru fanii shooterelor rapide. Empulse nu pare să copieze direct formula Respawn, dar folosește ingrediente asemănătoare: mișcare verticală, traversare rapidă, hărți construite pentru viteză și mech-uri care pot schimba ritmul unei runde.

Diferența este că Empulse încearcă să fie mai ușor de înțeles. Titanfall 2 este excelent, dar pentru jucătorii noi poate fi brutal. Cei care intră astăzi în multiplayer se trezesc adesea eliminați de veterani care au petrecut ani întregi perfecționând wall-jump-uri, slide-uri și mișcări aeriene. Empulse simplifică această curbă de învățare, fără să elimine complet satisfacția mișcării fluide.

Fiecare jucător intră în meci cu grappling hook, wall-run, double-jump și knee-slide. Când aceste mișcări se leagă bine, senzația de viteză este exact ceea ce cauți de la un shooter construit pe mobilitate. Poți să te agăți de o suprafață, să sari printr-o fereastră și să surprinzi un adversar înainte ca acesta să înțeleagă de unde ai apărut.

Într-o piață în care multe jocuri video mizează pe progresie lentă și recompense calculate să te țină conectat zilnic, Empulse pare mai relaxat. Nu cere să devină al doilea job al tău, ci să intri, să joci câteva meciuri și să revii când ai chef.

Ce funcționează și ce trebuie reparat

Cel mai bun lucru la Empulse este simplitatea. După ce Splitgate 2 a fost criticat pentru încercarea de a urmări prea multe tendințe, inclusiv microtranzacții scumpe și un mod battle royale care părea lipit artificial, noul joc pare mai concentrat. Aici contează mișcarea, duelurile directe și ritmul meciului, nu presiunea de a cumpăra ceva din magazin.

Sistemul de progresie este, cel puțin în acest moment, destul de prietenos. Evenimentele de tip battle pass sunt gratuite și oferă recompense cosmetice, iar skinurile nu afectează performanța. Pentru fanii care s-au săturat de jocuri competitive construite în jurul monetizării, Empulse are avantajul unei formule curate.

Totuși, jocul nu este lipsit de probleme. GameSpot notează că unele hărți sunt plictisitoare și nu folosesc suficient abilitățile de traversare ale jucătorului. Într-un shooter cu wall-running și grappling hook, ai nevoie de verticalitate, trasee alternative și spații care încurajează mișcarea. Când hărțile se reduc la culoare largi și linii de tragere deschise, jocul începe să semene prea mult cu un FPS clasic, iar mecanicile sale speciale își pierd farmecul.