Empulse poate fi shooterul care îi împacă pe fanii Titanfall: viteză, roboți uriași și fără microtranzacții agresive
Empulse, noul shooter competitiv 6v6 lansat în Early Access pe Steam de 1047 Games, studioul cunoscut pentru Splitgate, încearcă să recupereze exact energia care le lipsește multor jocuri FPS moderne, potrivit GameSpot. Cu wall-running, double-jump, grappling hook, alunecări rapide și roboți de luptă controlați de jucători, titlul pare să trimită direct la nostalgia pentru Titanfall, dar într-o formulă mai simplă și mai accesibilă.
Empulse vine într-un moment în care piața shooterelor este sufocată de battle royale-uri, extraction shooters, sezoane, battle pass-uri și magazine digitale pline de skinuri. Tocmai de aceea, abordarea mai directă a jocului 1047 Games poate fi un avantaj: nu este free-to-play, costă în prezent 20 de dolari, nu are microtranzacții pe bani reali, iar loot box-urile pentru skinuri pot fi cumpărate doar cu monedă câștigată prin joc.
De ce Empulse atrage comparații cu Titanfall
Cea mai evidentă comparație este cu Titanfall 2, un joc care a rămas ani la rând un reper pentru fanii shooterelor rapide. Empulse nu pare să copieze direct formula Respawn, dar folosește ingrediente asemănătoare: mișcare verticală, traversare rapidă, hărți construite pentru viteză și mech-uri care pot schimba ritmul unei runde.
Diferența este că Empulse încearcă să fie mai ușor de înțeles. Titanfall 2 este excelent, dar pentru jucătorii noi poate fi brutal. Cei care intră astăzi în multiplayer se trezesc adesea eliminați de veterani care au petrecut ani întregi perfecționând wall-jump-uri, slide-uri și mișcări aeriene. Empulse simplifică această curbă de învățare, fără să elimine complet satisfacția mișcării fluide.
Fiecare jucător intră în meci cu grappling hook, wall-run, double-jump și knee-slide. Când aceste mișcări se leagă bine, senzația de viteză este exact ceea ce cauți de la un shooter construit pe mobilitate. Poți să te agăți de o suprafață, să sari printr-o fereastră și să surprinzi un adversar înainte ca acesta să înțeleagă de unde ai apărut.
Într-o piață în care multe jocuri video mizează pe progresie lentă și recompense calculate să te țină conectat zilnic, Empulse pare mai relaxat. Nu cere să devină al doilea job al tău, ci să intri, să joci câteva meciuri și să revii când ai chef.
Ce funcționează și ce trebuie reparat
Cel mai bun lucru la Empulse este simplitatea. După ce Splitgate 2 a fost criticat pentru încercarea de a urmări prea multe tendințe, inclusiv microtranzacții scumpe și un mod battle royale care părea lipit artificial, noul joc pare mai concentrat. Aici contează mișcarea, duelurile directe și ritmul meciului, nu presiunea de a cumpăra ceva din magazin.
Sistemul de progresie este, cel puțin în acest moment, destul de prietenos. Evenimentele de tip battle pass sunt gratuite și oferă recompense cosmetice, iar skinurile nu afectează performanța. Pentru fanii care s-au săturat de jocuri competitive construite în jurul monetizării, Empulse are avantajul unei formule curate.
Totuși, jocul nu este lipsit de probleme. GameSpot notează că unele hărți sunt plictisitoare și nu folosesc suficient abilitățile de traversare ale jucătorului. Într-un shooter cu wall-running și grappling hook, ai nevoie de verticalitate, trasee alternative și spații care încurajează mișcarea. Când hărțile se reduc la culoare largi și linii de tragere deschise, jocul începe să semene prea mult cu un FPS clasic, iar mecanicile sale speciale își pierd farmecul.
Și mech-urile au nevoie de mai multă atenție. În loc să fie chemate spectaculos, ca în Titanfall, ele apar ocazional în zona centrală a hărții, iar echipa care le ia prima poate domina rapid partida. Problema este că nu sunt neapărat foarte distractive nici de folosit, nici de înfruntat. Minigun-ul lor pare imprecis, iar scuturile regenerabile le fac greu de distrus fără un alt mech.
Un shooter cu potențial, dar nu încă un succesor perfect
Empulse este încă în Early Access, iar asta contează. Jocul nu trebuie judecat ca un produs final, ci ca o fundație care poate deveni mult mai bună dacă studioul ascultă comunitatea. 1047 Games promite transparență, ajustări de balans și îmbunătățiri bazate pe feedback, iar această abordare poate fi decisivă pentru supraviețuirea unui shooter competitiv nou.
Pentru jucătorii care au crescut cu Titanfall sau care încă speră la un nou FPS rapid cu roboți, Empulse are suficiente idei bune încât să merite urmărit. Nu are încă rafinamentul lui Titanfall 2, dar are o direcție clară: acțiune rapidă, mișcare intuitivă și mai puține elemente care să distragă de la lupta propriu-zisă.
Există și un avantaj de moment. Într-o industrie în care consolele și jocurile digitale devin tot mai controlate de ecosisteme închise, un shooter PC cu preț clar și fără microtranzacții agresive poate părea aproape retro. Nu pentru că arată vechi, ci pentru că pare construit în jurul ideii de joc, nu de magazin.
Dacă 1047 Games repară hărțile, face mech-urile mai interesante și păstrează monetizarea la distanță de gameplay, Empulse ar putea deveni surpriza plăcută a fanilor de FPS. Nu este încă moștenitorul perfect al Titanfall, dar este unul dintre puținele jocuri recente care par să înțeleagă de ce shooterele rapide au fost atât de iubite: pentru mișcare, libertate și haosul acela controlat care te face să mai apeși o dată pe „play”.