Elon Musk recunoaște că robotul Tesla Optimus are încă probleme serioase. De ce livrările au fost amânate până în 2027

De ce mâinile robotului Optimus sunt una dintre cele mai mari probleme pentru Tesla

La prima vedere, construirea unui robot umanoid pare să presupună în principal rezolvarea echilibrului și a mersului pe două picioare. În realitate, manipularea obiectelor poate fi una dintre cele mai dificile sarcini. Mâna umană combină o mobilitate extraordinară cu sensibilitatea tactilă, forța și capacitatea de a controla foarte precis presiunea exercitată asupra unui obiect. Un robot trebuie să reproducă aceste caracteristici folosind actuatoare, senzori, articulații și componente mecanice care se pot uza.

Inginerii Tesla au explicat că mâinile Optimus reprezintă încă una dintre cele mai dificile componente ale proiectului. Degetele trebuie să fie suficient de delicate pentru a prinde obiecte fragile, dar și suficient de robuste pentru a rezista la milioane de mișcări repetate. Spre deosebire de pielea umană, materialele utilizate în construcția robotului nu se regenerează singure, iar deteriorarea unor componente mici poate afecta funcționarea întregului ansamblu.

Tesla lucrează inclusiv la mecanisme și angrenaje dezvoltate special pentru Optimus, iar fiabilitatea lor rămâne o preocupare. Elon Musk a explicat că nu ar avea sens comercializarea unui robot care se defectează după numai câteva săptămâni de utilizare. Pentru o companie care cumpără asemenea echipamente, disponibilitatea permanentă și costurile reduse de întreținere sunt cel puțin la fel de importante precum capacitatea de a realiza o demonstrație spectaculoasă.

Problemele nu se opresc la mecanică. Inteligența artificială trebuie să permită robotului să înțeleagă mediul înconjurător, să execute sarcini diferite și să reacționeze la situații neprevăzute. Tesla beneficiază de experiența acumulată în dezvoltarea sistemelor de conducere asistată pentru automobile, însă datele colectate de mașini nu pot înlocui complet experiența unui robot care trebuie să apuce, să ridice, să rotească și să așeze obiecte.

Din acest motiv, compania intenționează să construiască între 10.000 și 20.000 de roboți care să fie utilizați în procese intensive de antrenare, într-un program denumit Optimus Academy. În paralel, Tesla pregătește integrarea viitoarei generații de procesoare AI5, programată pentru 2027.

Tesla construiește deja infrastructura de producție, dar concurența nu așteaptă

Una dintre particularitățile strategiei Tesla este că dezvoltarea tehnologică și pregătirea producției industriale au loc simultan. Compania a început fabricarea unor unități Optimus la uzina Fremont din California, iar o mare parte din infrastructura destinată unei capacități teoretice de un milion de roboți anual este deja instalată. Această capacitate reprezintă însă un obiectiv industrial, nu ritmul actual de producție.

Elon Musk estimează că atingerea volumelor mari ar putea necesita cel puțin încă un an după finalizarea etapelor esențiale de dezvoltare. Primele aplicații comerciale sunt așteptate în mediul industrial, acolo unde roboții ar putea prelua operațiuni repetitive, periculoase sau care trebuie executate continuu. Utilizarea domestică rămâne un obiectiv pe termen mai lung, pentru care Tesla nu a prezentat încă un calendar comercial ferm.