Elon Musk recunoaște că robotul Tesla Optimus are încă probleme serioase. De ce livrările au fost amânate până în 2027
Există o diferență uriașă între un robot care dansează spectaculos într-un videoclip și unul care poate lucra opt ore într-o fabrică, poate manipula obiecte fragile și își poate adapta comportamentul la situații pe care nu le-a întâlnit niciodată. În ultimii ani, demonstrațiile cu roboți umanoizi au devenit tot mai impresionante, iar Tesla a contribuit din plin la construirea acestei imagini despre viitorul apropiat. Numai că, atunci când vine vorba despre transformarea unei demonstrații tehnologice într-un produs comercial, realitatea se dovedește mult mai complicată decât promisiunile lui Elon Musk.
În cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare din trimestrul al treilea al anului 2026, directorul general Tesla a recunoscut că robotul umanoid Optimus are încă probleme importante de rezolvat, în special în ceea ce privește mâinile, fiabilitatea mecanică și inteligența artificială. Ca urmare, primele livrări către clienți externi sunt estimate acum spre sfârșitul anului 2027, după mai multe amânări ale calendarului inițial. Tesla continuă să investească masiv în proiect, dar admite că provocările tehnice sunt suficient de complexe încât să împiedice, deocamdată, comercializarea la scară largă.
De ce mâinile robotului Optimus sunt una dintre cele mai mari probleme pentru Tesla
La prima vedere, construirea unui robot umanoid pare să presupună în principal rezolvarea echilibrului și a mersului pe două picioare. În realitate, manipularea obiectelor poate fi una dintre cele mai dificile sarcini. Mâna umană combină o mobilitate extraordinară cu sensibilitatea tactilă, forța și capacitatea de a controla foarte precis presiunea exercitată asupra unui obiect. Un robot trebuie să reproducă aceste caracteristici folosind actuatoare, senzori, articulații și componente mecanice care se pot uza.
Inginerii Tesla au explicat că mâinile Optimus reprezintă încă una dintre cele mai dificile componente ale proiectului. Degetele trebuie să fie suficient de delicate pentru a prinde obiecte fragile, dar și suficient de robuste pentru a rezista la milioane de mișcări repetate. Spre deosebire de pielea umană, materialele utilizate în construcția robotului nu se regenerează singure, iar deteriorarea unor componente mici poate afecta funcționarea întregului ansamblu.
Tesla lucrează inclusiv la mecanisme și angrenaje dezvoltate special pentru Optimus, iar fiabilitatea lor rămâne o preocupare. Elon Musk a explicat că nu ar avea sens comercializarea unui robot care se defectează după numai câteva săptămâni de utilizare. Pentru o companie care cumpără asemenea echipamente, disponibilitatea permanentă și costurile reduse de întreținere sunt cel puțin la fel de importante precum capacitatea de a realiza o demonstrație spectaculoasă.
Problemele nu se opresc la mecanică. Inteligența artificială trebuie să permită robotului să înțeleagă mediul înconjurător, să execute sarcini diferite și să reacționeze la situații neprevăzute. Tesla beneficiază de experiența acumulată în dezvoltarea sistemelor de conducere asistată pentru automobile, însă datele colectate de mașini nu pot înlocui complet experiența unui robot care trebuie să apuce, să ridice, să rotească și să așeze obiecte.
Din acest motiv, compania intenționează să construiască între 10.000 și 20.000 de roboți care să fie utilizați în procese intensive de antrenare, într-un program denumit Optimus Academy. În paralel, Tesla pregătește integrarea viitoarei generații de procesoare AI5, programată pentru 2027.
Tesla construiește deja infrastructura de producție, dar concurența nu așteaptă
Una dintre particularitățile strategiei Tesla este că dezvoltarea tehnologică și pregătirea producției industriale au loc simultan. Compania a început fabricarea unor unități Optimus la uzina Fremont din California, iar o mare parte din infrastructura destinată unei capacități teoretice de un milion de roboți anual este deja instalată. Această capacitate reprezintă însă un obiectiv industrial, nu ritmul actual de producție.
Elon Musk estimează că atingerea volumelor mari ar putea necesita cel puțin încă un an după finalizarea etapelor esențiale de dezvoltare. Primele aplicații comerciale sunt așteptate în mediul industrial, acolo unde roboții ar putea prelua operațiuni repetitive, periculoase sau care trebuie executate continuu. Utilizarea domestică rămâne un obiectiv pe termen mai lung, pentru care Tesla nu a prezentat încă un calendar comercial ferm.
Între timp, concurența a devenit tot mai serioasă. XPeng dezvoltă robotul umanoid IRON și a prezentat o linie de producție automatizată în China, având în plan primele livrări comerciale în 2027. Boston Dynamics, companie deținută de Hyundai, lucrează la robotul electric Atlas și la integrarea acestuia în aplicații industriale, inclusiv prin programe de testare și antrenare asociate fabricilor auto. Nici acești concurenți nu au demonstrat încă producția și exploatarea în masă a unor roboți umanoizi complet generaliști, dar progresele lor arată că Tesla nu este singura companie care urmărește acest obiectiv.
Pentru industria auto din România, implicațiile unei asemenea tehnologii sunt ușor de imaginat. Fabricile de la Mioveni și Craiova folosesc deja automatizare industrială, iar în viitor roboții umanoizi ar putea completa echipamentele specializate existente, mai ales în operațiuni logistice sau activități care implică manipularea unor componente variate. Nu există însă informații despre planuri concrete de introducere a Optimus în aceste uzine, iar fezabilitatea economică a unor asemenea aplicații rămâne de demonstrat.
Marea provocare nu mai este doar construirea unei mașinării care seamănă cu un om, ci obținerea unui sistem suficient de inteligent, durabil și accesibil pentru a justifica investiția. Un robot care poate executa o sarcină într-un laborator este o realizare inginerească, dar un robot care poate repeta aceeași activitate luni întregi, fără supraveghere constantă și fără reparații costisitoare, reprezintă un produs industrial.
Tesla continuă să susțină că Optimus ar putea deveni unul dintre cele mai importante produse ale sale, însă calendarul amânat pentru sfârșitul anului 2027 amintește că revoluția roboticii umanoide este încă în faza în care ambițiile trebuie transformate în rezultate măsurabile. Iar pentru investitori și potențialii clienți, următoarea demonstrație importantă nu va fi neapărat un videoclip spectaculos, ci dovada că un robot poate realiza muncă utilă, autonom și fiabil, în condiții reale.