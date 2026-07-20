Electrica de 19.300 de euro cu baterie semi-solidă promite 610 km și are „stație de machiaj” pentru pasageră
MG pregătește lansarea în China a modelului MG 07, un coupe electric de aproape 4,9 metri care combină o baterie semi-solidă, sisteme avansate de asistență și dotări neobișnuite pentru un preț estimat sub 19.300 de euro. Comenzile preliminare sunt programate să înceapă pe 29 iulie 2026.
Modelul este descris drept un coupe inteligent destinat publicului tânăr și va fi primul MG echipat cu LiDAR. Automobilul introduce și o așa-numită stație multifuncțională „Queen”, un compartiment extensibil deasupra torpedoului care include oglindă și spațiu pentru produse cosmetice.
Dotarea poate părea un artificiu de marketing, dar scoate în evidență concurența acerbă din China, unde producătorii nu se mai diferențiază doar prin autonomie și putere. Scaunele cu masaj, ecranele mari, parcarea automată și spațiile dedicate activităților din habitaclu au ajuns inclusiv pe modele cu prețuri apropiate de cele ale unei compacte europene.
Bateria semi-solidă promite până la 610 km pe versiunea de bază
MG 07 va fi disponibil atât în versiune electrică, cât și plug-in hybrid. Modelul electric de bază folosește o baterie semi-solidă de 67 kWh și promite o autonomie de până la 610 km în ciclul chinez de omologare.
Valoarea trebuie privită cu prudență atunci când este comparată cu autonomia WLTP a mașinilor vândute în Europa. Ciclul chinez este în general mai optimist, iar consumul real va depinde de temperatură, viteză și dimensiunea roților.
Versiunea de top trece la o arhitectură de 800 de volți și încărcare 5C. Autonomia declarată ajunge la 840 km, iar prețul ar urma să rămână sub aproximativ 23.200 de euro în China. MG nu a anunțat încă toate detaliile privind capacitatea acestei baterii și timpul exact de încărcare.
Tehnologia semi-solidă reduce proporția electrolitului lichid la aproximativ 5%. Potrivit producătorului, schimbarea scade riscul de ardere și îmbunătățește durata de viață a celulelor. Bateriile au fost supuse unor teste de perforare în care nu au produs fum, foc sau explozii timp de două ore.
Aceste rezultate provin de la companie și trebuie confirmate în utilizare pe termen lung. Totuși, introducerea tehnologiei pe un model de aproximativ 19.300 de euro arată că bateriile semi-solide nu mai sunt rezervate exclusiv prototipurilor și automobilelor de lux.
Interiorul combină LiDAR, scaune cu masaj și o oglindă extensibilă
MG 07 măsoară 4.886 mm lungime, 1.900 mm lățime și 1.485 mm înălțime, cu un ampatament de 2.825 mm. Dimensiunile îl apropie de Toyota Camry și îl fac mai lung decât Tesla Model 3.
Habitaclul include un ecran central de 15,6 inchi și un instrumentar digital separat. Scaunele au poziție relaxată de tip „zero gravity”, încălzire, ventilație și masaj, dotări întâlnite de obicei pe automobile mult mai scumpe în Europa.
Stația de machiaj este amplasată în fața pasagerului și include o oglindă și un compartiment extensibil. Denumirea „Queen” este specifică marketingului chinez, dar ideea ar putea atrage cumpărători care folosesc mașina ca spațiu personal în timpul încărcării sau înaintea unei întâlniri.
Sistemul de asistență este dezvoltat împreună cu Momenta și folosește noul model software R7. Funcțiile anunțate includ conducere asistată în mediul urban, deplasare pe autostradă și parcare automată de la distanță. Clasificarea rămâne între nivelurile L2 și L2++, astfel că șoferul trebuie să supravegheze permanent sistemul.
MG intenționează să aducă tehnologia bateriilor semi-solide în Europa până la sfârșitul lui 2026, începând cu MG4 Urban. Nu există însă o confirmare că MG 07 va fi exportat sau că ar putea ajunge în România.
Prețul chinez nu poate fi transferat direct în Europa. Taxele, transportul, omologarea, garanția și echiparea pot ridica suma cu multe mii de euro. Chiar și așa, modelul arată cât de mare a devenit diferența dintre ritmul industriei chineze și oferta europeană: tehnologii considerate încă experimentale apar pe mașini cu preț apropiat de cel al unui hatchback convențional.