Electrica de 19.300 de euro cu baterie semi-solidă promite 610 km și are „stație de machiaj” pentru pasageră

Dotarea poate părea un artificiu de marketing, dar scoate în evidență concurența acerbă din China, unde producătorii nu se mai diferențiază doar prin autonomie și putere. Scaunele cu masaj, ecranele mari, parcarea automată și spațiile dedicate activităților din habitaclu au ajuns inclusiv pe modele cu prețuri apropiate de cele ale unei compacte europene.

Bateria semi-solidă promite până la 610 km pe versiunea de bază

MG 07 va fi disponibil atât în versiune electrică, cât și plug-in hybrid. Modelul electric de bază folosește o baterie semi-solidă de 67 kWh și promite o autonomie de până la 610 km în ciclul chinez de omologare.

Valoarea trebuie privită cu prudență atunci când este comparată cu autonomia WLTP a mașinilor vândute în Europa. Ciclul chinez este în general mai optimist, iar consumul real va depinde de temperatură, viteză și dimensiunea roților.

Versiunea de top trece la o arhitectură de 800 de volți și încărcare 5C. Autonomia declarată ajunge la 840 km, iar prețul ar urma să rămână sub aproximativ 23.200 de euro în China. MG nu a anunțat încă toate detaliile privind capacitatea acestei baterii și timpul exact de încărcare.

Tehnologia semi-solidă reduce proporția electrolitului lichid la aproximativ 5%. Potrivit producătorului, schimbarea scade riscul de ardere și îmbunătățește durata de viață a celulelor. Bateriile au fost supuse unor teste de perforare în care nu au produs fum, foc sau explozii timp de două ore.

Aceste rezultate provin de la companie și trebuie confirmate în utilizare pe termen lung. Totuși, introducerea tehnologiei pe un model de aproximativ 19.300 de euro arată că bateriile semi-solide nu mai sunt rezervate exclusiv prototipurilor și automobilelor de lux.

Interiorul combină LiDAR, scaune cu masaj și o oglindă extensibilă

MG 07 măsoară 4.886 mm lungime, 1.900 mm lățime și 1.485 mm înălțime, cu un ampatament de 2.825 mm. Dimensiunile îl apropie de Toyota Camry și îl fac mai lung decât Tesla Model 3.