Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu, a dezvăluit că estimează o pensie de aproximativ 1.500 de euro lunar în Costa Rica, țara în care locuiește de peste 20 de ani. Fostul deputat, care în prezent lucrează ca psiholog, mai are 11 ani până la pensionare. Suma este considerabil mai mare decât pensia medie din România, însă cât ar putea primi un psiholog român după o carieră de 35 de ani?
Dragoș Dolănescu estimează o pensie de 1.500 de euro
După încheierea mandatului de deputat în Costa Rica, Dragoș Dolănescu a revenit la profesia de psiholog. Acesta a studiat la București, iar ulterior și-a continuat pregătirea doctorală la Universitatea Alcalá de Henares din Spania. În prezent, lucrează la Hospital CIMA din San José, unde tratează pacienți care se confruntă cu depresie și alte probleme.
Într-un interviu acordat publicației Click!, acesta a explicat că s-a interesat deja de veniturile pe care le-ar putea primi după retragerea din activitate.
„M-am interesat câți bani voi primi la pensie, în Costa Rica, unde bărbații se pensionează la 65 de ani, eu mai am 11 ani până atunci. În urma unor calcule, am aflat că voi lua pensie, dacă îi transform în euro, cam 1.500 de euro. Este o pensie oarecum bună aici”, a declarat Dragoș Dolănescu.
Ce pensie poate primi un psiholog în România
În România, psihologii nu beneficiază de o pensie specială pentru profesia exercitată. Drepturile sunt calculate potrivit Legii nr. 360/2023, în funcție de contribuțiile achitate și de durata activității profesionale.
Potrivit grilelor salariale din 2026, un psiholog principal dintr-un spital clinic poate avea un salariu de funcție de aproximativ 7.603 lei brut, înainte de aplicarea gradațiilor de vechime și a eventualelor sporuri.
Pentru a înțelege ce pensie ar putea primi un astfel de angajat, putem lua exemplul unui psiholog care a lucrat 35 de ani și a acumulat, în medie, câte un punct de pensie pentru fiecare an de activitate.
În acest caz, persoana ar avea 35 de puncte contributive, la care s-ar adăuga 6,25 puncte de stabilitate pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani. La valoarea punctului de referință de 81 de lei, aplicabilă în 2026, pensia calculată ar fi de aproximativ 3.342 de lei lunar, înaintea eventualelor rețineri fiscale.
Este un exemplu ipotetic, nu pensia medie oficială a psihologilor. Un specialist cu venituri mai mari și contribuții corespunzătoare poate primi o pensie superioară, în timp ce perioadele cu venituri reduse pot diminua suma finală.
Diferența față de pensia medie din România
Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, pensia medie din România a fost de 2.785 de lei în septembrie 2026. Prin comparație, cei 1.500 de euro estimați de Dragoș Dolănescu reprezintă aproximativ 7.500 de lei, dacă folosim un curs orientativ de cinci lei pentru un euro.
Suma ar fi astfel de aproape 2,7 ori mai mare decât pensia medie din România și de aproximativ 2,2 ori mai mare decât pensia din exemplul de calcul pentru un psiholog cu 35 de ani de contribuții.
Totuși, diferența nu arată automat că toți psihologii din Costa Rica primesc pensii mai mari. Veniturile profesionale, contribuțiile, sistemele de pensii și costul vieții sunt diferite în cele două țări.
A primit găini și ouă în locul banilor pentru consultații
Dragoș Dolănescu a vorbit și despre dificultățile financiare ale pacienților pe care i-a întâlnit în Costa Rica. Înainte de a lucra la actualul spital, acesta a profesat în clinici mai mici, unde unele persoane nu își permiteau să achite consultațiile.
„În loc de bani, pacienții îmi aduceau ba o găină, ba ouă. Sunt o grămadă de oameni săraci în Costa Rica”, a povestit acesta.
Fostul parlamentar a amintit și perioada pandemiei, când s-a implicat în sprijinirea persoanelor care și-au pierdut locurile de muncă.
„Eram politician, m-am implicat. Am și donat atunci jumătate din salariul meu de politician”, a declarat Dragoș Dolănescu.
Experiențele sale arată că diferențele economice există și în Costa Rica, iar pensia estimată la 1.500 de euro nu reprezintă venitul obișnuit al tuturor pensionarilor din această țară.