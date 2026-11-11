Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România

Într-un interviu acordat publicației Click!, acesta a explicat că s-a interesat deja de veniturile pe care le-ar putea primi după retragerea din activitate.

„M-am interesat câți bani voi primi la pensie, în Costa Rica, unde bărbații se pensionează la 65 de ani, eu mai am 11 ani până atunci. În urma unor calcule, am aflat că voi lua pensie, dacă îi transform în euro, cam 1.500 de euro. Este o pensie oarecum bună aici”, a declarat Dragoș Dolănescu.

Ce pensie poate primi un psiholog în România

În România, psihologii nu beneficiază de o pensie specială pentru profesia exercitată. Drepturile sunt calculate potrivit Legii nr. 360/2023, în funcție de contribuțiile achitate și de durata activității profesionale.

Potrivit grilelor salariale din 2026, un psiholog principal dintr-un spital clinic poate avea un salariu de funcție de aproximativ 7.603 lei brut, înainte de aplicarea gradațiilor de vechime și a eventualelor sporuri.

Pentru a înțelege ce pensie ar putea primi un astfel de angajat, putem lua exemplul unui psiholog care a lucrat 35 de ani și a acumulat, în medie, câte un punct de pensie pentru fiecare an de activitate.

În acest caz, persoana ar avea 35 de puncte contributive, la care s-ar adăuga 6,25 puncte de stabilitate pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani. La valoarea punctului de referință de 81 de lei, aplicabilă în 2026, pensia calculată ar fi de aproximativ 3.342 de lei lunar, înaintea eventualelor rețineri fiscale.

Este un exemplu ipotetic, nu pensia medie oficială a psihologilor. Un specialist cu venituri mai mari și contribuții corespunzătoare poate primi o pensie superioară, în timp ce perioadele cu venituri reduse pot diminua suma finală.

Diferența față de pensia medie din România

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, pensia medie din România a fost de 2.785 de lei în septembrie 2026. Prin comparație, cei 1.500 de euro estimați de Dragoș Dolănescu reprezintă aproximativ 7.500 de lei, dacă folosim un curs orientativ de cinci lei pentru un euro.