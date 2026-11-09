DIGI oferă abonamente la jumătate de preț de Cyber Monday. Reducerile sunt valabile doar o zi

Promoția este disponibilă atât pentru persoanele care devin clienți noi, cât și pentru abonații actuali. Reducerea poate fi obținută prin contractarea unor servicii suplimentare, portarea numerelor de telefon în rețeaua DIGI sau trecerea la pachete superioare celor deja active.

Oferta este valabilă exclusiv luni, 9 noiembrie, astfel că cei interesați trebuie să solicite activarea serviciilor în această zi pentru a beneficia de condițiile promoționale. Campania nu poate fi cumulată cu alte reduceri aflate în desfășurare.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ofertă

Reducerea de 50% se aplică în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de doi ani. Facilitatea tarifară este acordată în primele nouă luni consecutive, după care abonamentele revin la prețul obișnuit prevăzut în oferta comercială.

Campania se adresează exclusiv clienților persoane fizice, indiferent dacă au deja servicii DIGI sau intenționează să intre pentru prima dată în rețeaua operatorului. Astfel, pot beneficia de promoție atât cei care vor să adauge internet, televiziune sau telefonie mobilă la serviciile pe care le au deja, cât și cei care doresc să își schimbe abonamentul actual cu unul care include mai multe opțiuni.

Pentru cei care urmăresc să reducă cheltuielile lunare cu serviciile de comunicații, oferta poate reprezenta o ocazie de a obține un pachet mai extins la un tarif redus. Este însă important de luat în calcul durata contractuală de 24 de luni și faptul că reducerea nu se păstrează pe întreaga perioadă, ci doar în primele nouă luni.

Cum pot fi activate abonamentele la jumătate de preț

Clienții pot accesa oferta prin mai multe canale, fără să fie necesară o vizită obligatorie într-un magazin. Serviciile pot fi contractate online, prin intermediul site-ului oficial sau al aplicației DIGI.ro, dar și telefonic, apelând numărul de call-center 031.400.4600.

Cei care preferă să discute direct cu un reprezentant pot merge în oricare dintre magazinele DIGI din țară sau pot solicita informații prin intermediul reprezentanților de teren. Detaliile complete despre serviciile incluse în campanie și condițiile de activare sunt disponibile pe pagina dedicată Cyber Monday, de pe site-ul operatorului.