DIGI oferă abonamente la jumătate de preț de Cyber Monday. Reducerile sunt valabile doar o zi
DIGI continuă promoțiile după weekendul de Black Friday și anunță o nouă rundă de reduceri pentru Cyber Monday. Luni, 9 noiembrie, clienții noi și cei existenți pot obține abonamente și extraopțiuni la jumătate de preț, timp de nouă luni consecutive. Oferta se aplică serviciilor noi, numerelor portate în rețea și pachetelor existente pentru care se solicită un upgrade.
Reduceri de 50% la abonamentele DIGI, timp de nouă luni
Cei care nu au reușit să profite de ofertele de Black Friday au o nouă ocazie să își reducă facturile la serviciile de telecomunicații. De Cyber Monday, DIGI acordă o reducere de 50% din valoarea abonamentelor și extraopțiunilor din portofoliu, în primele nouă luni consecutive de la activarea serviciilor eligibile.
Promoția este disponibilă atât pentru persoanele care devin clienți noi, cât și pentru abonații actuali. Reducerea poate fi obținută prin contractarea unor servicii suplimentare, portarea numerelor de telefon în rețeaua DIGI sau trecerea la pachete superioare celor deja active.
Oferta este valabilă exclusiv luni, 9 noiembrie, astfel că cei interesați trebuie să solicite activarea serviciilor în această zi pentru a beneficia de condițiile promoționale. Campania nu poate fi cumulată cu alte reduceri aflate în desfășurare.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ofertă
Reducerea de 50% se aplică în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de doi ani. Facilitatea tarifară este acordată în primele nouă luni consecutive, după care abonamentele revin la prețul obișnuit prevăzut în oferta comercială.
Campania se adresează exclusiv clienților persoane fizice, indiferent dacă au deja servicii DIGI sau intenționează să intre pentru prima dată în rețeaua operatorului. Astfel, pot beneficia de promoție atât cei care vor să adauge internet, televiziune sau telefonie mobilă la serviciile pe care le au deja, cât și cei care doresc să își schimbe abonamentul actual cu unul care include mai multe opțiuni.
Pentru cei care urmăresc să reducă cheltuielile lunare cu serviciile de comunicații, oferta poate reprezenta o ocazie de a obține un pachet mai extins la un tarif redus. Este însă important de luat în calcul durata contractuală de 24 de luni și faptul că reducerea nu se păstrează pe întreaga perioadă, ci doar în primele nouă luni.
Cum pot fi activate abonamentele la jumătate de preț
Clienții pot accesa oferta prin mai multe canale, fără să fie necesară o vizită obligatorie într-un magazin. Serviciile pot fi contractate online, prin intermediul site-ului oficial sau al aplicației DIGI.ro, dar și telefonic, apelând numărul de call-center 031.400.4600.
Cei care preferă să discute direct cu un reprezentant pot merge în oricare dintre magazinele DIGI din țară sau pot solicita informații prin intermediul reprezentanților de teren. Detaliile complete despre serviciile incluse în campanie și condițiile de activare sunt disponibile pe pagina dedicată Cyber Monday, de pe site-ul operatorului.
Oferta este disponibilă numai pe 9 noiembrie, iar reducerea se aplică abonamentelor și extraopțiunilor eligibile din portofoliu. Prin urmare, înainte de încheierea unui contract, este recomandată verificarea prețului standard, a perioadei promoționale și a serviciilor pentru care poate fi acordată facilitatea.
DIGI rămâne lider pe piața telecomunicațiilor din România
DIGI are în portofoliu servicii de internet în bandă largă, televiziune prin cablu și satelit, telefonie mobilă și telefonie fixă. Compania ocupă o poziție importantă pe piața locală de telecomunicații, iar datele publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în iunie 2026 îi confirmă poziția de lider pe segmentele analizate.
Un reper important pentru operator a fost atins la finalul anului 2025, când DIGI a devenit, pentru prima dată, compania cu cel mai mare număr de SIM-uri active din România. Potrivit datelor statistice ANCOM, totalul a depășit atunci 7,7 milioane de cartele SIM active la nivel național.
Noua campanie de Cyber Monday vine după perioada reducerilor de Black Friday și le oferă clienților încă o zi în care pot contracta servicii de telecomunicații la tarife mai mici. Principalul avantaj este reducerea de 50% în primele nouă luni, însă condiția unui contract pe doi ani rămâne un element important în decizia de achiziție.