Desktopul gol din Windows nu este întotdeauna cea mai bună alegere. De ce te poate ajuta să lucrezi mai rapid un ecran plin de „iconițe”

Un desktop gol nu înseamnă neapărat mai multă productivitate

Conceptul de desktop minimalist pornește de la ideea că fiecare document trebuie mutat imediat în folderul potrivit și că toate fișierele sunt arhivate imediat după utilizare, se arată pe How to Geek.

Realitatea este însă diferită. În timpul unei zile de lucru apar întreruperi, se descarcă mai multe versiuni ale aceluiași document sau sunt păstrate temporar pe desktop fișiere care urmează să fie folosite din nou.

Din punct de vedere al organizării, multe persoane recunosc mai ușor un fișier aflat la vedere decât își amintesc exact în ce director l-au salvat.

Pictogramele pot deveni un sistem de organizare

Un desktop încărcat nu este întotdeauna sinonim cu haosul. Mulți își creează propriile zone de lucru, păstrând documentele într-o parte a ecranului, imaginile în alta și proiectele active într-o poziție fixă. În timp, apare o memorie vizuală care permite identificarea rapidă a fișierelor fără căutări suplimentare.

Pentru cei care lucrează cu capturi de ecran, documente PDF sau fișiere temporare, această metodă poate fi mai eficientă decât mutarea permanentă a fiecărui document în mai multe directoare.

O bară de activități mai încărcată poate economisi timp

Același principiu se aplică și barei de activități. În loc să fixeze doar câteva aplicații, unii utilizatori preferă să aibă la îndemână toate programele folosite zilnic. Astfel, accesul este mai rapid, iar notificările și aplicațiile deschise pot fi urmărite permanent.

Totuși, organizarea rămâne importantă. Aplicațiile folosite frecvent sunt grupate împreună, iar cele accesate ocazional sunt poziționate spre capetele barei de activități.