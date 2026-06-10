Descoperire surprinzătoare la Pompeii. Arheologii au găsit scheletul unui animal folosit în producția de pâine înainte de erupția Vezuviului
Noi săpături arheologice desfășurate în celebrul oraș roman Pompeii au scos la iveală o descoperire care oferă detalii valoroase despre viața de zi cu zi dinaintea catastrofalei erupții a Vezuviului din anul 79 e.n.. Cercetătorii au identificat scheletul unui ecvideu într-o zonă destinată producției de pâine, în cadrul complexului cunoscut drept Casa Castilor Iubiți.
Descoperirea a fost făcută într-unul dintre cele mai importante situri arheologice din Pompeii, o insulă urbană care păstrează aproape intact un întreg complex de producție. Aici au fost identificate de-a lungul timpului cuptoare pentru pâine, spații de depozitare, ateliere și locuința proprietarului, scrie Euronews.com.
Numele complexului provine de la o frescă celebră descoperită într-una dintre încăperi, reprezentând un sărut considerat simbol al afecțiunii și fidelității. În apropiere se află și fostele grajduri ale brutăriei, unde arheologii găsiseră anterior alte animale folosite pentru activitățile economice ale orașului.
Animalul ar fi avut un rol important în funcționarea brutăriei
Potrivit specialiștilor implicați în cercetare, ecvideul descoperit era cel mai probabil utilizat în activitățile zilnice ale brutăriei. Astfel de animale erau folosite în mod frecvent pentru rotirea pietrelor de moară necesare măcinării cerealelor și pentru transportul materiilor prime utilizate la prepararea pâinii.
Descoperirea contribuie la completarea imaginii despre modul în care funcționau afacerile și atelierele din orașul roman înainte ca erupția vulcanică să oprească brusc viața comunității.
Directorul Parcului Arheologic Pompeii, Gabriel Zuchtriegel, a subliniat că situl nu reprezintă doar o sursă extraordinară de informații despre artă și arhitectură, ci și o oportunitate unică de a înțelege viețile oamenilor și animalelor care au trăit acolo.
Potrivit acestuia, cercetările recente demonstrează că Pompeii continuă să ofere detalii despre existența cotidiană a locuitorilor săi, dincolo de celebrele fresce și clădiri conservate de cenușa vulcanică.
Cercetătorii speră să afle cum au reacționat animalele în timpul dezastrului
Specialiștii consideră că analiza rămășițelor descoperite ar putea oferi informații importante despre comportamentul animalelor în timpul erupției și despre efectele pe care catastrofa le-a avut asupra întregului ecosistem urban.
Primele investigații au început deja, însă o parte importantă a cercetării urmează să fie realizată în laborator. Experții speră să determine cu mai multă precizie rolul animalului în activitatea brutăriei și condițiile în care acesta și-a găsit sfârșitul în timpul dezastrului provocat de Vezuviu.
Descoperirea evidențiază încă o dată nivelul excepțional de conservare al sitului de la Pompeii. Datorită stratului de cenușă care a acoperit orașul timp de aproape două milenii, cercetătorii pot reconstrui cu o precizie rar întâlnită activitățile economice, relațiile dintre oameni și animale și aspecte ale vieții cotidiene din perioada Imperiului Roman.
Proiectul reunește arheologi și specialiști din mai multe domenii, inclusiv arheozoologie, arheobotanică și antropologie, într-o încercare de a înțelege cât mai complet modul în care funcționa unul dintre cele mai fascinante orașe ale Antichității.