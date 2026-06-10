Descoperire surprinzătoare la Pompeii. Arheologii au găsit scheletul unui animal folosit în producția de pâine înainte de erupția Vezuviului

Numele complexului provine de la o frescă celebră descoperită într-una dintre încăperi, reprezentând un sărut considerat simbol al afecțiunii și fidelității. În apropiere se află și fostele grajduri ale brutăriei, unde arheologii găsiseră anterior alte animale folosite pentru activitățile economice ale orașului.

Animalul ar fi avut un rol important în funcționarea brutăriei

Potrivit specialiștilor implicați în cercetare, ecvideul descoperit era cel mai probabil utilizat în activitățile zilnice ale brutăriei. Astfel de animale erau folosite în mod frecvent pentru rotirea pietrelor de moară necesare măcinării cerealelor și pentru transportul materiilor prime utilizate la prepararea pâinii.

Descoperirea contribuie la completarea imaginii despre modul în care funcționau afacerile și atelierele din orașul roman înainte ca erupția vulcanică să oprească brusc viața comunității.

Directorul Parcului Arheologic Pompeii, Gabriel Zuchtriegel, a subliniat că situl nu reprezintă doar o sursă extraordinară de informații despre artă și arhitectură, ci și o oportunitate unică de a înțelege viețile oamenilor și animalelor care au trăit acolo.

Potrivit acestuia, cercetările recente demonstrează că Pompeii continuă să ofere detalii despre existența cotidiană a locuitorilor săi, dincolo de celebrele fresce și clădiri conservate de cenușa vulcanică.

Cercetătorii speră să afle cum au reacționat animalele în timpul dezastrului

Specialiștii consideră că analiza rămășițelor descoperite ar putea oferi informații importante despre comportamentul animalelor în timpul erupției și despre efectele pe care catastrofa le-a avut asupra întregului ecosistem urban.

Primele investigații au început deja, însă o parte importantă a cercetării urmează să fie realizată în laborator. Experții speră să determine cu mai multă precizie rolul animalului în activitatea brutăriei și condițiile în care acesta și-a găsit sfârșitul în timpul dezastrului provocat de Vezuviu.