De la Call of Duty la mașini fără șofer. Rivian cumpără tehnologia care poate accelera dezvoltarea robotaxiurilor

Cum pot deveni filmările din trafic simulări pentru inteligența artificială

Rivian colectează informații de la automobilele din flota sa, inclusiv SUV-uri R1S, pickup-uri R1T, vehicule comerciale și modele R2, în cazul proprietarilor care au acceptat partajarea datelor camerelor exterioare.

Potrivit lui James Philbin, responsabilul diviziei de autonomie și inteligență artificială, compania primește peste 400.000 de secvențe video în fiecare zi. Informațiile sunt agregate și anonimizate înainte de utilizarea în dezvoltarea sistemelor.

Majoritatea înregistrărilor prezintă situații obișnuite: deplasări pe drumuri libere, opriri la semafor sau manevre simple de schimbare a benzii. Pentru antrenarea unui sistem autonom, dificultatea constă în identificarea și reproducerea situațiilor neobișnuite.

Aici intervine tehnologia Third Dimension. Compania poate transforma imagini și filmări în reprezentări tridimensionale ale unor medii reale, care ulterior pot fi modificate.

Inginerii pot reconstrui o intersecție și pot testa aceeași situație în condiții meteorologice diferite, cu alți participanți la trafic sau cu un obstacol amplasat într-o poziție nouă.

În acest fel, o singură situație reală poate genera numeroase scenarii de testare, fără expunerea șoferilor și pietonilor la riscuri suplimentare.

Third Dimension a fost fondată de Tolga Kart, fost specialist în simularea Tesla Autopilot și director implicat în dezvoltarea seriei Call of Duty, împreună cu Piotr Sokólski, care a lucrat la sistemele de simulare neuronală ale companiei Wayve.