De la Call of Duty la mașini fără șofer. Rivian cumpără tehnologia care poate accelera dezvoltarea robotaxiurilor
Un copil care apare brusc dintre două automobile parcate, o saltea căzută pe autostradă sau un polițist care dirijează circulația într-o intersecție cu semafoarele funcționale sunt situații pe care un sistem autonom trebuie să le poată interpreta corect. Problema este că asemenea evenimente sunt rare, iar colectarea unor exemple suficiente din traficul real poate dura foarte mult. Rivian încearcă să accelereze acest proces folosind o tehnologie care transformă drumurile reale în medii virtuale interactive.
Constructorul american de automobile electrice a cumpărat Third Dimension, o companie britanică specializată în generarea mediilor tridimensionale cu ajutorul inteligenței artificiale. Startup-ul are 15 angajați și a fost fondat în 2024 de specialiști cu experiență în industria jocurilor video și dezvoltarea sistemelor de conducere autonomă. Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită.
Cum pot deveni filmările din trafic simulări pentru inteligența artificială
Rivian colectează informații de la automobilele din flota sa, inclusiv SUV-uri R1S, pickup-uri R1T, vehicule comerciale și modele R2, în cazul proprietarilor care au acceptat partajarea datelor camerelor exterioare.
Potrivit lui James Philbin, responsabilul diviziei de autonomie și inteligență artificială, compania primește peste 400.000 de secvențe video în fiecare zi. Informațiile sunt agregate și anonimizate înainte de utilizarea în dezvoltarea sistemelor.
Majoritatea înregistrărilor prezintă situații obișnuite: deplasări pe drumuri libere, opriri la semafor sau manevre simple de schimbare a benzii. Pentru antrenarea unui sistem autonom, dificultatea constă în identificarea și reproducerea situațiilor neobișnuite.
Aici intervine tehnologia Third Dimension. Compania poate transforma imagini și filmări în reprezentări tridimensionale ale unor medii reale, care ulterior pot fi modificate.
Inginerii pot reconstrui o intersecție și pot testa aceeași situație în condiții meteorologice diferite, cu alți participanți la trafic sau cu un obstacol amplasat într-o poziție nouă.
În acest fel, o singură situație reală poate genera numeroase scenarii de testare, fără expunerea șoferilor și pietonilor la riscuri suplimentare.
Third Dimension a fost fondată de Tolga Kart, fost specialist în simularea Tesla Autopilot și director implicat în dezvoltarea seriei Call of Duty, împreună cu Piotr Sokólski, care a lucrat la sistemele de simulare neuronală ale companiei Wayve.
Înaintea achiziției, startup-ul atrăsese investiții de aproximativ 6,3 milioane de euro, pentru dezvoltarea tehnologiei utilizabile în jocuri video, cinematografie, apărare și automobile autonome.
De ce are Rivian nevoie urgentă de această tehnologie
Achiziția vine într-un moment important pentru strategia Rivian. Constructorul are un acord cu Uber pentru dezvoltarea unei flote de taxiuri autonome bazate pe SUV-ul electric R2.
Parteneriatul prevede investiții Uber de până la aproximativ 1,12 miliarde de euro, în mai multe etape, condiționate de atingerea unor obiective tehnologice. Prima tranșă anunțată are echivalentul a aproximativ 268 de milioane de euro.
Planul inițial presupune introducerea a 10.000 de automobile Rivian R2 complet autonome în San Francisco și Miami, începând din 2028. Există și posibilitatea extinderii flotei cu alte 40.000 de vehicule.
Pentru a respecta aceste obiective, Rivian trebuie să dezvolte un sistem capabil să gestioneze numeroase situații de trafic fără intervenție umană.
Compania urmărește extinderea funcțiilor sale de asistență avansată, de la deplasarea pe autostradă cu mâinile libere până la parcursuri complete între două destinații, sub supravegherea conducătorului.
Autonomia fără supraveghere reprezintă însă un obiectiv mult mai dificil, care necesită validare tehnică și aprobare din partea autorităților.
Pentru România, tehnologia simulărilor 3D este relevantă deoarece ar putea permite adaptarea mai rapidă a sistemelor autonome la situații locale complexe: drumuri cu marcaje deteriorate, șantiere temporare, intersecții aglomerate sau condiții de iarnă.
Totuși, succesul într-un mediu virtual nu garantează comportamentul corect pe un drum real. Diferențele dintre simulare și realitate trebuie măsurate și verificate prin teste fizice.
Achiziția Third Dimension arată că industria automobilelor autonome nu mai concurează exclusiv prin numărul de kilometri parcurși. Capacitatea de a transforma datele reale în milioane de scenarii relevante pentru antrenare devine un avantaj strategic major.