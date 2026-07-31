De ce vara lui 2026 nu seamănă cu cele din ultimii ani. Ce au observat meteorologii

Ce au observat meteorologii

Potrivit reprezentantei ANM, principalul element care diferențiază vara lui 2026 este numărul mai mare al episoadelor de instabilitate atmosferică. Acestea au adus ploi și răciri temporare, influențând temperatura medie lunară și limitând apariția unor recorduri istorice.

„Această vară a fost mai diferită din punct de vedere al perioadelor cu instabilitate atmosferică. Au fost mai multe decât în alte veri, iar mai multă instabilitate atmosferică înseamnă și o influență mai mare asupra regimului temperaturilor.

Astfel, chiar dacă am avut valuri de căldură, temperaturile nu au urcat la fel de mult ca în verile ultimilor ani. În plus, sub influența episoadelor de instabilitate, temperatura medie pentru fiecare lună a depășit doar ușor media ultimelor decenii, fără să favorizeze apropierea de recordurile absolute”, a declarat Florinela Georgescu.

Episodul de la sfârșitul lunii iunie a fost cel mai intens

Chiar dacă vara nu a fost la fel de extremă ca în anii trecuți, România a trecut printr-un episod de caniculă deosebit la sfârșitul lunii iunie. Atunci, mare parte din țară s-a aflat sub cod roșu, iar în vest s-au înregistrat temperaturi în jurul valorii de 40 de grade Celsius.

„Cel mai impresionant episod din această vară a fost cel de la sfârșitul lunii iunie. A durat aproape șapte zile și a adus cele mai ridicate temperaturi ale sezonului, în jur de 40 de grade Celsius în vestul României. Au fost înregistrate recorduri lunare la numeroase stații meteorologice, fără a fi depășit însă recordul absolut pentru luna iunie”, a precizat specialistul ANM.

Urmează noi zile de caniculă

Meteorologii avertizează că valul de căldură aflat în desfășurare va continua și în primele zile din august. În vestul țării sunt așteptate din nou temperaturi care pot depăși 40 de grade Celsius, iar în multe regiuni maximele vor ajunge la 37-39 de grade.

Cu toate acestea, ANM apreciază că este puțin probabil să fie depășit recordul absolut al lunii iulie, de 44,3 grade Celsius, înregistrat la Calafat în anul 2007.

Cum va evolua vremea în următoarea perioadă

ANM a emis o informare meteorologică valabilă până pe 3 august, care anunță extinderea treptată a valului de căldură în aproape toată țara.

În Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă, iar temperaturile foarte ridicate se vor extinde ulterior în Transilvania, Maramureș și în alte regiuni. Maximele vor ajunge la 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest se pot înregistra valori de 38-39 de grade Celsius.