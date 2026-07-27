De ce sticlele de apă au striații și adâncituri. Detaliul care le face mai rezistente cu mai puțin plastic

Cum ajută geometria sticlei la creșterea rezistenței

Un recipient cu pereți complet netezi este mai predispus la deformare atunci când este apăsat sau supus unor forțe din exterior. Din acest motiv, producătorii folosesc striații, nervuri și adâncituri care funcționează ca elemente de rigidizare.

Aceste forme distribuie mai eficient forțele care acționează asupra recipientului și reduc riscul ca pereții să se îndoaie sau să se prăbușească ușor în timpul manipulării, transportului sau depozitării.

Principiul este asemănător cu cel folosit în construcții, unde anumite profile metalice sau grinzi au forme speciale pentru a deveni mai rezistente fără să consume mai mult material. În cazul sticlelor din plastic, geometria contribuie la păstrarea formei recipientului chiar dacă pereții sunt foarte subțiri.

Totodată, striațiile oferă și un avantaj practic pentru utilizator. O sticlă prevăzută cu astfel de adâncituri este mai ușor de prins în mână și alunecă mai greu, mai ales atunci când există condens pe suprafața ei.

Deformarea controlată protejează recipientul

Un alt rol important al acestor forme este acela de a permite o deformare controlată.

Atunci când o sticlă este comprimată sau supusă unor variații de presiune, striațiile acționează ca zone în care materialul se poate deforma treptat, fără ca recipientul să cedeze brusc.

Acest comportament este util atât în timpul transportului, cât și după deschiderea sticlei, când presiunea din interior se modifică. În loc ca întreaga suprafață să suporte uniform solicitarea, geometria recipientului distribuie eforturile în mai multe puncte.