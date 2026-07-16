De ce s-a desprins geamul unui avion Ryanair în timpul zborului. Cât de probabil este ca un astfel de incident să se repete

Ce a provocat incidentul din avionul Ryanair

Incidentul s-a produs la bordul unui Boeing 737-800 care decolase din Salonic, Grecia. Potrivit primelor informații, aeronava s-a întors la aeroport la scurt timp după decolare, după ce a apărut o problemă la motorul drept, urmată de depresurizarea cabinei.

Ancheta este în desfășurare, iar cauza exactă nu a fost stabilită. Potrivit relatărilor pasagerilor, geamul s-ar fi desprins după ce a fost lovit de fragmente provenite din motorul drept, care ar fi suferit o avarie la aproximativ 4.900 de metri altitudine.

Autoritățile din Macedonia de Nord au confirmat că aeronava și-a schimbat traseul din cauza unei defecțiuni la motor și a depresurizării cabinei.

De ce pasagerul nu a fost aspirat complet în exterior

Pasagerul aflat lângă geamul afectat a supraviețuit datorită mai multor factori.

Potrivit martorilor, acesta purta centura de siguranță, iar soția sa și alți pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină.

Experții explică faptul că geamurile avioanelor comerciale au dimensiuni reduse, astfel încât corpul unui adult poate bloca parțial deschiderea. În plus, diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul aeronavei se egalizează rapid după depresurizare.

„Fluxul de aer este foarte puternic la început, dar se reduce imediat ce presiunea din cabină ajunge la același nivel cu cea din exterior”, a explicat Jason Knight, lector în mecanica fluidelor la Universitatea Portsmouth.

Cât de des se produc astfel de accidente

Specialiștii spun că incidentele în care un geam al avionului se desprinde în timpul zborului sunt extrem de rare.