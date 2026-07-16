De ce s-a desprins geamul unui avion Ryanair în timpul zborului. Cât de probabil este ca un astfel de incident să se repete
Un incident extrem de rar petrecut la bordul unui avion Ryanair operat de Malta Air a readus în discuție siguranța zborurilor comerciale. Un pasager aflat lângă geam a fost parțial proiectat în exterior după ce unul dintre geamurile aeronavei s-a desprins în timpul zborului, în urma unei depresurizări produse la câteva minute după decolare.
Specialiștii spun că astfel de situații sunt excepționale, însă explică de ce se pot produce, cât de mare este riscul pentru pasageri și ce măsuri de siguranță pot face diferența într-o astfel de situație.
Ce a provocat incidentul din avionul Ryanair
Incidentul s-a produs la bordul unui Boeing 737-800 care decolase din Salonic, Grecia. Potrivit primelor informații, aeronava s-a întors la aeroport la scurt timp după decolare, după ce a apărut o problemă la motorul drept, urmată de depresurizarea cabinei.
Ancheta este în desfășurare, iar cauza exactă nu a fost stabilită. Potrivit relatărilor pasagerilor, geamul s-ar fi desprins după ce a fost lovit de fragmente provenite din motorul drept, care ar fi suferit o avarie la aproximativ 4.900 de metri altitudine.
Autoritățile din Macedonia de Nord au confirmat că aeronava și-a schimbat traseul din cauza unei defecțiuni la motor și a depresurizării cabinei.
De ce pasagerul nu a fost aspirat complet în exterior
Pasagerul aflat lângă geamul afectat a supraviețuit datorită mai multor factori.
Potrivit martorilor, acesta purta centura de siguranță, iar soția sa și alți pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină.
Experții explică faptul că geamurile avioanelor comerciale au dimensiuni reduse, astfel încât corpul unui adult poate bloca parțial deschiderea. În plus, diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul aeronavei se egalizează rapid după depresurizare.
„Fluxul de aer este foarte puternic la început, dar se reduce imediat ce presiunea din cabină ajunge la același nivel cu cea din exterior”, a explicat Jason Knight, lector în mecanica fluidelor la Universitatea Portsmouth.
Cât de des se produc astfel de accidente
Specialiștii spun că incidentele în care un geam al avionului se desprinde în timpul zborului sunt extrem de rare.
Un caz asemănător s-a produs în 2018 la bordul unui avion Southwest Airlines, după explozia unui motor. Atunci, o pasageră a fost parțial proiectată prin geamul spart și, deși a fost readusă în cabină de ceilalți pasageri, a murit ulterior din cauza rănilor.
În 2024, un alt incident a avut loc la un Boeing 737 MAX al Alaska Airlines, unde un panou al ușii s-a desprins în timpul zborului. Din fericire, locurile aflate lângă deschidere nu erau ocupate.
Cine este cel mai expus într-o astfel de situație
Experții spun că riscul cel mai mare îl au pasagerii aflați lângă geamul afectat care nu poartă centura de siguranță.
Persoanele aflate pe locurile de la culoar sau pe alte rânduri sunt mai puțin expuse efectului produs de depresurizarea bruscă.
Jason Knight explică faptul că viteza maximă a curentului de aer apare chiar în dreptul geamului deteriorat, motiv pentru care purtarea centurii pe toată durata zborului rămâne cea mai importantă măsură de protecție.
Se poate repeta un astfel de incident?
Specialiștii subliniază că aeronavele comerciale sunt proiectate pentru a rezista inclusiv în cazul pierderii unui geam, iar astfel de evenimente sunt excepționale.
Totuși, depresurizarea bruscă poate avea consecințe grave dacă este asociată cu alte defecțiuni structurale sau cu probleme de întreținere.
Simon Bennett, pilot și director al Unității pentru Siguranță și Securitate Civilă din cadrul Universității Leicester, atrage atenția că una dintre cele mai importante componente ale siguranței aviatice rămâne întreținerea aeronavelor.
Acesta recomandă pasagerilor să țină centura de siguranță cuplată pe tot parcursul zborului, chiar și atunci când semnalul luminos este stins, și să urmeze întotdeauna instrucțiunile echipajului de bord în cazul unei situații de urgență.