De ce capacul rezervorului este legat cu un șnur de mașină. Nu este doar ca să nu-l pierzi

Un capac uitat putea fi pierdut pe drum, iar șoferul trebuia să cumpere unul compatibil. În plus, în funcție de construcția mașinii, lipsa capacului putea permite pătrunderea prafului, a apei sau a altor impurități în zona gurii de alimentare. Șnurul reduce considerabil acest risc, deoarece capacul rămâne permanent atașat de autoturism.

Alimentarea devine mai comodă

Sistemul este gândit și pentru confort. Șoferul poate desface capacul cu o singură mână și îl poate lăsa suspendat sau îl poate fixa în suportul special aflat pe interiorul clapetei rezervorului.

Astfel, nu mai trebuie să caute un loc curat pe care să îl așeze și nici să îl țină în mână în timpul alimentării. Acest lucru este util mai ales pe vreme rece, când șoferul poartă mănuși, sau atunci când rezervorul este alimentat în ploaie.

La unele mașini, clapeta are chiar un locaș special în care capacul poate fi prins temporar, tocmai pentru a nu lovi caroseria și pentru a nu lăsa urme de carburant pe vopsea.

Previne montarea greșită sau neglijentă

Șnurul ajută și la reducerea riscului de manipulare incorectă. Atunci când capacul este lăsat pe jos, pe plafon sau pe o suprafață murdară, garnitura acestuia poate aduna praf, nisip sau alte particule.

Dacă impuritățile ajung pe filet sau pe zona de etanșare, capacul poate fi închis mai greu ori poate să nu etanșeze corespunzător. Prin păstrarea lui lângă rezervor, într-o poziție controlată, riscul de murdărire este mai mic.

De asemenea, lungimea șnurului este calculată astfel încât capacul să nu poată fi dus prea departe și să fie ușor de readus în poziția corectă după alimentare.