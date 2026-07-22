De ce capacul rezervorului este legat cu un șnur de mașină. Nu este doar ca să nu-l pierzi
Aproape orice șofer a observat că, la multe mașini, capacul rezervorului este prins de clapeta de alimentare sau de caroserie printr-un șnur subțire din plastic ori cauciuc. La prima vedere, explicația pare evidentă: producătorul vrea să împiedice pierderea capacului. În realitate, acest element simplu are mai multe roluri practice, de la reducerea riscului de a pleca fără capac până la evitarea așezării sale pe suprafețe murdare sau într-o poziție care poate afecta alimentarea.
Capacul rămâne lângă gura de alimentare
Principalul rol al șnurului este să țină capacul rezervorului aproape de mașină cât timp șoferul alimentează. În trecut, capacele fără sistem de prindere erau așezate frecvent pe plafon, pe portbagaj sau chiar pe pompa de carburant, iar unii conducători auto plecau fără să le mai monteze.
Un capac uitat putea fi pierdut pe drum, iar șoferul trebuia să cumpere unul compatibil. În plus, în funcție de construcția mașinii, lipsa capacului putea permite pătrunderea prafului, a apei sau a altor impurități în zona gurii de alimentare. Șnurul reduce considerabil acest risc, deoarece capacul rămâne permanent atașat de autoturism.
Alimentarea devine mai comodă
Sistemul este gândit și pentru confort. Șoferul poate desface capacul cu o singură mână și îl poate lăsa suspendat sau îl poate fixa în suportul special aflat pe interiorul clapetei rezervorului.
Astfel, nu mai trebuie să caute un loc curat pe care să îl așeze și nici să îl țină în mână în timpul alimentării. Acest lucru este util mai ales pe vreme rece, când șoferul poartă mănuși, sau atunci când rezervorul este alimentat în ploaie.
La unele mașini, clapeta are chiar un locaș special în care capacul poate fi prins temporar, tocmai pentru a nu lovi caroseria și pentru a nu lăsa urme de carburant pe vopsea.
Previne montarea greșită sau neglijentă
Șnurul ajută și la reducerea riscului de manipulare incorectă. Atunci când capacul este lăsat pe jos, pe plafon sau pe o suprafață murdară, garnitura acestuia poate aduna praf, nisip sau alte particule.
Dacă impuritățile ajung pe filet sau pe zona de etanșare, capacul poate fi închis mai greu ori poate să nu etanșeze corespunzător. Prin păstrarea lui lângă rezervor, într-o poziție controlată, riscul de murdărire este mai mic.
De asemenea, lungimea șnurului este calculată astfel încât capacul să nu poată fi dus prea departe și să fie ușor de readus în poziția corectă după alimentare.
De ce este important ca rezervorul să fie bine închis
La mașinile moderne, capacul rezervorului nu este doar o piesă care împiedică vărsarea carburantului. El face parte din sistemul de etanșare și poate avea un rol în controlul vaporilor de combustibil.
Dacă nu este strâns corect, la unele autoturisme se poate aprinde martorul „Check Engine”, deoarece sistemul detectează o pierdere de presiune sau o etanșare necorespunzătoare în circuitul vaporilor de carburant.
Din acest motiv, după alimentare, capacul trebuie înfiletat până când se aude clicul specific sau până când se simte că mecanismul s-a blocat, în funcție de model.
Ce se întâmplă dacă șnurul se rupe
Ruperea șnurului nu înseamnă, de regulă, că mașina nu mai poate fi folosită sau că rezervorul nu mai este sigur, atât timp cât capacul este intact și se închide corect. Totuși, crește riscul ca acesta să fie uitat sau pierdut la următoarea alimentare.
Șnurul poate fi înlocuit separat la unele modele, în timp ce la altele este vândut împreună cu întregul capac. Costul nu este, de obicei, foarte mare, iar montarea este simplă.
Există și autoturisme moderne care nu mai au un capac clasic, ci folosesc un sistem de alimentare fără bușon, numit adesea „capless”. În aceste cazuri, clapetele interne se deschid doar atunci când este introdus pistolul potrivit, reducând atât riscul de uitare, cât și posibilitatea alimentării greșite. Pentru mașinile cu capac tradițional însă, șnurul rămâne un detaliu mic, dar util, care combină confortul cu protejarea sistemului de alimentare.