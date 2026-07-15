David Beckham, Zinédine Zidane și Zlatan Ibrahimović apar împreună într-un proiect special EA SPORTS. Când poate fi urmărit

Trei legende ale fotbalului, față în față într-o discuție fără scenariu

De-a lungul ultimelor decenii, Beckham, Zidane și Ibrahimović au devenit simboluri ale fotbalului mondial, fiecare lăsând o amprentă puternică atât pe teren, cât și în afara lui. În noul proiect EA SPORTS, cei trei își amintesc episoade importante din carierele lor și discută despre felul în care s-a transformat fotbalul în ultimii ani.

Formatul își propune să ofere o conversație naturală, fără un scenariu rigid, în care cei trei împărtășesc experiențe personale, perspective asupra sportului și povești pe care fanii nu le-au mai auzit până acum.

Pentru iubitorii fotbalului, este una dintre puținele ocazii în care trei personalități care au scris istorie în competițiile internaționale apar împreună într-un astfel de dialog.

Evenimentul face parte din House of Football

Înregistrarea a avut loc în cadrul EA SPORTS Presents House of Football, un eveniment organizat la New York în colaborare cu Sports Illustrated. Conceptul reunește sportivi, creatori de conținut, personalități și membri ai comunității internaționale de fotbal într-un weekend dedicat celui mai popular sport din lume.

Inițiativa urmărește să apropie fanii de personalitățile care au influențat istoria fotbalului și să creeze noi modalități prin care aceștia să descopere poveștile din spatele marilor performanțe sportive.

Când și unde poate fi urmărit? Așa cum spuneam la începutul acestui material, află că EA SPORTS Presents: Icons of Football va fi disponibil începând cu 18 iulie 2026 pe canalele oficiale de YouTube și Spotify ale EA SPORTS. Așadar, tot ceea ce puteam să îți spunem, în momentul de față, este „vizionare plăcută!”.