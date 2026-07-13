Dacia și geamurile electrice: de ce devin lente și ce se poate repara fără schimbări mari

Chederele și mecanismul sunt primele de verificat

Praful și depunerile se acumulează în canalele laterale în care glisează sticla. Cauciucul se poate întări, iar geamul întâmpină o rezistență tot mai mare. Motorul consumă mai mult curent, se încălzește și poate activa protecția termică sau funcția antiprindere.

Curăță chederele și canalele cu produse potrivite pentru cauciuc și sticlă. Nu folosi ulei de motor, vaselină groasă sau produse care atrag praful. Un lubrifiant compatibil, aplicat moderat, poate reduce frecarea fără să murdărească permanent sticla.

Dacă geamul se înclină, se blochează într-un punct sau produce zgomote de cablu, mecanismul macaralei trebuie inspectat. Clemele din plastic se pot fisura, cablul poate ieși de pe rolă, iar ghidajele pot deveni slăbite. În această etapă, continuarea acționării poate transforma o piesă reparabilă într-un mecanism complet rupt.

Uneori este suficientă înlocuirea clemelor sau refixarea sticlei în suport. Există mecanisme la care se pot schimba separat rolele, cablurile sau glisierele, fără montarea unui motor nou. Disponibilitatea pieselor diferă însă în funcție de generația Dacia și de tipul macaralei.

După deconectarea bateriei, funcția automată poate fi pierdută. Geamul se mișcă în continuare, dar nu mai urcă sau coboară dintr-o singură apăsare, ori revine după ce ajunge sus. Reinițializarea se face de obicei prin coborârea completă, menținerea butonului pentru câteva secunde, apoi ridicarea completă și repetarea menținerii. Procedura exactă trebuie verificată pentru model.

Cum separi motorul slab de alimentarea electrică proastă

Dacă toate geamurile sunt lente, verifică bateria și alternatorul. Tensiunea scăzută afectează simultan mai mulți consumatori. Motorul geamului poate funcționa mai rapid cu motorul termic pornit decât cu acesta oprit, dar diferența nu trebuie să fie exagerată.

Când un singur geam este afectat, testează comanda atât de pe portiera respectivă, cât și de pe panoul șoferului. Dacă funcționează diferit, unul dintre butoane poate avea contacte uzate. Un comutator poate fi curățat sau înlocuit separat, fără intervenție asupra macaralei.