Dacia și climatizarea manuală vs automată: ce merită în viața reală și ce este doar confort

În gama Dacia, alegerea poate depinde mai mult de buget și de nivelul de echipare decât de nevoia reală. Sistemul automat este mai comod și poate oferi o ambianță mai stabilă, dar o instalație manuală folosită corect poate răci la fel de bine un habitaclu sănătos. Nu trebuie confundat aspectul mai modern al panoului cu o capacitate frigorifică neapărat mai mare.

Climatizarea manuală este simplă, dar cere intervenții mai dese

Principalul avantaj al sistemului manual este controlul direct. Rotești selectorul, alegi treapta ventilatorului și direcționezi aerul spre parbriz, picioare sau gurile frontale. Nu trebuie să navighezi prin meniuri și poți schimba setările fără să privești mult timp în jos.

Sistemul este potrivit pentru utilizatorii care nu sunt deranjați să ajusteze periodic ventilația. După ce mașina a stat în soare, poți deschide geamurile pentru scurt timp, porni AC-ul, folosi temporar recircularea și reduce treptat ventilatorul după răcirea interiorului.

Dezavantajul este că temperatura nu este menținută automat. Când intri într-un tunel, începe ploaia sau soarele se mută pe cealaltă parte a mașinii, confortul se poate schimba. Șoferul trebuie să compenseze manual.

Comenzile simple pot fi mai ușor și mai ieftin de reparat, mai ales dacă clapetele sunt acționate prin cabluri. Totuși, climatizarea manuală nu este complet lipsită de electronice. Compresorul, senzorul de presiune, ventilatorul și alte componente rămân controlate și protejate electric.

Într-o Dacia folosită pentru navetă, drumuri scurte sau activități profesionale, simplitatea poate avea mai multă valoare decât menținerea exactă a unei temperaturi. Dacă mașina este condusă de mai multe persoane, comenzile intuitive reduc și timpul necesar familiarizării.

Climatizarea automată aduce confort, nu o răcire miraculoasă

La sistemul automat, alegi o temperatură, iar mașina decide cât de tare trebuie să sufle aerul și pe unde să îl distribuie. Senzorii urmăresc temperatura din interior și, în funcție de configurație, pot lua în calcul temperatura exterioară și intensitatea soarelui.